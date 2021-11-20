Прогнозы не оправдались. Пользователи поделились фото и видео «сильнейшего снегопада», которого не было

В субботу, 20 ноября, некоторые синоптики прогнозировали всей Центральной части России сильнейший снегопад, который обещал стать самым мощным за последние 70 лет. К такой природной аномалии готовились и коммунальные службы, и рядовые жители. Однако погода преподнесла очередной сюрприз: вопреки всем ожиданиям и опасениям, снега выпало немного.

Снег в центре России, в том числе в Москве, действительно прошел. Но мощнейшим его точно назвать нельзя. Утром в субботу жители столицы выкладывали в интернет фото и видео запорошенных улиц. Они назвали снежный город по-настоящему красивым и ожидали продолжения осадков.

Но позже оказалось, что снега за день выпало не так уж много. По оценкам синоптиков, их уровень не превысил 11 миллиметров — это только 15-20% месячной нормы осадков. Единственный прогноз, который полностью оправдался — это гололедица. К вечеру субботы также усилился ветер.

На фоне сообщений об ожидавшейся аномалии жители Москвы стали выкладывать фотографии, которые опровергают снегопад. Кто-то запечатлел себя на фоне улиц и природы, которые только немного припорошило.

Некоторые же отметили, что в отдельных районах вместо зимнего снега в столице прошел вполне себе осенний дождь.

Некоторые жители выкладывали видео, на котором вместо снежного покрова на улицах Москвы видна грязная слякоть. Ходить по ней действительно опасно, легко можно поскользнуться, отметили авторы ролика.

Руководитель центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с «Газетой.Ru» утром в субботу заявил, что никакого снегопада в Москве ждать не стоит. По его словам, ночью и днем должны были выпасть даже не сильные, а умеренные осадки. Причем, основные из них в виде дождя, а никак не снега. По мнению Шувалова, заявления о небывалой мощности погодных явлений зачастую бывают неоправданными и делаются лишь для «хлестких заголовков».