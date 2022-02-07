«Они нас контролируют». Профсоюз «Действие» оплачивает голодовку младшей медсестры в Коломне

В январе несколько младших медицинских сестер Коломенского перинатального центра начали голодовку — их не устроили условия труда. Предварительная проверка Минздрава Московской области нарушений не выявила. На предложение профсоюза и руководства перинатального центра начать диалог протестующие ответили отказом. Все заявления они переадресовали в независимый профсоюз «Действие», который и раньше организовывал сомнительные акции от имени медперсонала.

«Советуемся по каждому пункту»

О начале бессрочной голодовки четырех младших медсестер главный врач Коломенского перинатального центра Татьяна Шаврак узнала из письма от независимого профсоюза «Действие», пришедшего на электронную почту. Сами подчиненные о своем недовольстве ей не говорили.

«К нам ни разу лично никто не подходил. Никто не заявил о том, что человека что-то не устраивает. Мне на рабочую почту пришло письмо от организации „Действие“. В письме говорилось о том, что четыре наших человека организовали первичную ячейку от этого профсоюза», — рассказала главврач.

Объявившая голодовку участница протестной акции, младшая медсестра Наталья Трухина рассказала, что на профсоюз «Действие» она вышла через социальные сети.

«Они нам предлагали несколько вариантов. Мы с девочками сами решили и выбрали из всех вариантов именно этот», — пояснила она. Она отметила, что постоянно советуется с юристами альтернативного профсоюза.

«Они нас контролируют, поддерживают, советуют. Мы постоянно на созвоне, по каждому пункту с ними советуемся что к чему», — пояснила Трухина и добавила, что из «Действия» несколько медсестер получили деньги, когда написали заявления на материальную помощь.

О голодовке Наталья Трухина активно рассказывает на своей странице в социальной сети. При этом до августа 2021 года она публиковала короткие сообщения про рукоделие, затем контент резко изменился — посты стали представлять собой объемные, грамотные тексты. Примерно в это же время медсестра связалась с профсоюзом «Действие», не исключено, что к написанию текстов в ее личных соцсетях причастны третьи лица.

«Действие» также могло стать для Трухиной источником дополнительного заработка. Организатор профсоюза Андрей Коновал прямо называет сотрудницу перинатального центра в Коломне председателем профкома организации.

Источник фото: «ВКонтакте»

Скандальный профсоюз

Общественное объединение профсоюз «Действие» присутствует в 57 регионах России. Его первой кампанией стала «итальянская забастовка» врачей больниц Ижевска в 2013 году. Но тогда оказалось, что часть врачей включили в «Действие» без их согласия.

Медики заявили, что никаких заявлений о вступлении не подписывали. Некоторые вообще находились в отпуске и узнали о своем участии в профсоюзе только после возвращения на работу. После начала скандала организатор независимого профсоюза Андрей Коновал пообещал опубликовать имена «штрейхбрейкеров» и подвергнуть их общественному порицанию. По такому же сценарию организация действует в Коломенском перинатальном центре.

Источник фото: телеканал «360»

Начальник управления планирования и контроля за медицинской деятельностью Минздрава Подмосковья Оксана Сертакова рассказала, что в Коломенском перинатальном центре уже был свой профсоюз, а с написанной Трухиной жалобой согласились далеко не все.

«Младших медицинских сестер у нас 23, из которых подписали заявление 11 человек. Восемь из них при разговоре с нами не подтвердили свое участие в этом мероприятии, а просто сказали, что подписали документ. Ни о каких требованиях речи здесь не идет, и участие в голодовке они принимать не будут. Двое сотрудников нам подтвердили свои намерения. Одна из сотрудниц находится на листке нетрудоспособности», — рассказала представитель Минздрава.

Основания для жалоб

Объявившая голодовку медсестра Наталья Трухина назвала целью голодовки — возвращение того количества медсестер, которое было при открытии центра (одно отделение на одного человека). Другие требования — разграничения обязанностей сестер и санитарок и индексация зарплат.

Главный врач Коломенского перинатального центра Татьяна Шаврак сообщила, что недовольство младшего медицинского персонала появилось еще летом. Тогда возникли слухи о сокращениях и зарплате в восемь тысяч рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Но речь шла только об изменении штатного расписания. В обязанности младших медицинских сестер входит помощь пациентам, которые не могут ухаживать за собой самостоятельно, их сопровождение на процедуры. Число будущих мам, которым нужна была такая помощь, оказалось минимальным, поэтому руководство предложило расширить полномочия младших медицинских сестер.

Главный врач отметила, что о зарплате в восемь тысяч рублей речи не шло никогда. Сотрудники клининговой компании получают 35 тысяч рублей, а у младших медсестер есть еще надбавки и стимулирующие выплаты.

«У нас есть суточная работа и есть дневная работа. Кто работает сутки, там зарплата побольше. Те, кто работает два через два — поменьше. По данным экономической службы, за 2020 год зарплата среднего медицинского персонала составила 55 тысяч рублей», — отметила Татьяна Шаврак.

Источник фото: телеканал «360»

Она пояснила, что руководство перинатального центра хотело сохранить младший медицинский персонал, для этого их сферу деятельности расширили, перевели на другие должности. Это техническая процедура, которая предусматривает сокращение.

«Мы не можем написать — сегодня санитарка, а завтра младшая сестра. Я понимаю, это могло не всем это понравиться. Но основная функция младшего медперсонала — это все-таки не уход за пациентами, а чистота», — объяснила Татьяна Шаврак.

Проверка нарушений не выявила

После получения жалобы медсестры Коломенского перинатального центра с проверкой на место выехала комиссия Минздрава Подмосковья.

«В обращении речь шла о том, что невыносимые и сложные условия труда, нет возможности уходить на перерывы и недостаточно высокая заработная плата», — рассказала начальник управления планирования и контроля за медицинской деятельностью в рабочее время подмосковного Минздрава Оксана Сертакова.

Она уточнила, что в данный момент проверка еще продолжается. Предварительные данные показали, что все обстоит не совсем так, как описано в жалобе.

Оксана Сертакова отметила, что в обязанности младших медицинских сестер входит уборка помещений, сопровождение пациентов на процедуры, перевозка вещей, сбор отходов и замена постельного белья.

«Младшие медицинские сестры работают по 12 часов два дня, а два дня они находятся дома. По данным хронометража, проведенного медицинской организацией, мы увидели, что 60% рабочего времени медсестры выполняют свои трудовые обязанности, а 40% времени они отдыхают. Поэтому говорить о том, что они перегружены, неуместно», — подчеркнула представитель Минздрава.

Она добавила, что в каждом отделении есть комнаты отдыха, с холодильниками, микроволновками и чайниками, чтобы пообедать в отведенное время.

«Мы проверили все начисления и не выявили никаких нарушений. Более того, я хочу отметить, что та сумма, которую они получают на руки, — это 40 тысяч рублей. При таком графике работы и такой нагрузке это достаточная сумма», — добавила Оксана Сертакова.