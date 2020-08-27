Профилактика «Колумбайна». Школьницу в Красноярске отправили в психбольницу — причиной могла стать подписка на паблик
По всей России время от времени задерживают детей, готовящих расправы в своих учебных заведениях. Некоторые из них успевают предупредить — как это было в том же Красноярске в апреле этого года, а некоторые, как в Керчи или Благовещенске, все же предотвратить не удается. Тем более пристальное внимание уделяют государство и социальные сети вопросам так называемых «колумбайнов» — школьных расправ.
Задержание без объяснений
24 августа в Красноярске задержали 14-летнюю школьницу за подписку на группу «ВКонтакте», посвященную массовому расстрелу в американской школе «Колумбайн», — утверждают родственники девочки. Как рассказала «360» сестра задержанной Дария Глинская, обвинение никто так и не предъявил, поэтому официально семья до сих пор не знает, в чем подозревают подростка.
«Говорили что-то про подготовку теракта, терроризм, экстремизм. Но точного обвинения никто не сформулировал, никаких доказательств нам не предоставили», — рассказала она.
Со слов сестры, обыск проводили достаточно грубо — в 5 утра приехал наряд из десяти человек в полном обмундировании и с оружием.
«Никуда не выпускали родителей, они должны были стоять в комнате. Все были в масках, кроме начальника. Дома все перевернули вверх дном, советовали ребенка воспитывать ремнем, говорили другие не очень приятные комментарии», — рассказала Дария.
Адвокат семьи школьницы Владимир Васин подтвердил, что никакой информации в следственных органах не предоставляют даже ему, юристу и официальному защитнику интересов семьи.
Увезли технику, лук игрушечный, самодельный, папа подарил старшей дочери, воздушное ружье какое-то, роутер и все. Копию [ордера] не отдали, просто показали какие-то бумажкиВладимир Васинадвокат семьи.
Психдиспансер как мера предосторожности?
Сейчас, по информации адвоката, девочка находится в психиатрической клинике — туда ее забрали для проведения экспертизы. Официальное разрешение на медицинское обследование дала сама мать школьницы, однако теперь, по словам адвоката, она готова отзывать документ.
«Ее убедили, что это важно, нужно и необходимо, что через три дня девочку отпустят. Три дня кончились вчера, девочку не отпускают. Врачи говорят уже про понедельник–вторник. Сама девочка говорит, что с ней еще никто не работал», — рассказал Васин.
По словам сестры задержанной, согласие ее мать давала только на обследование, при условии, что ребенка вернут через три дня. Оставлять дочь в лечебнице на выходные женщина категорически не хочет, хотя никаких претензий к условиям у девочки нет.
Ребята из спецслужбы, которые ее туда помещали, обещали: три дня и она выйдет. Вчера тоже обещали по телефону родственникам, но ничего не происходит. Все переваливают друг на друга, а девчонка 14-летняя сидит в психушкеВладимир Васинадвокат семьи.
При этом навестить девочку в психдиспансере члены семьи не могут — он закрыт на карантин из-за пандемии коронавируса.
Успокоиться и разбираться
Детский омбудсмен Красноярского края Ирина Мирошникова рассказала о том, что в курсе происходящего, однако сами родители к ней не обращались.
«Пока мне неизвестно о каких-то конкретных нарушениях, родители ко мне не обращались. Я в любом случае буду этой ситуацией заниматься, но если ко мне обратятся родители, мы будем более конкретное что-то знать — в чем выражаются нарушения. Пока мне их установить не удалось», — рассказала она «360».
При этом сейчас, по мнению Мирошниковой, нужно «постараться взять себя в руки и спокойно во всем разобраться» — нужно узнать, какие факты имеются у правоохранительных органов, в чем девочку обвиняют.
Тема сама очень серьезная, это деяние из области общественной безопасности, за которое ответственность наступает с 14 лет. Поэтому нужно разобраться, кто что делал, имеются ли какие-то взрослые, которые умышленно втягивают детей в деструктивные группы — всегда есть взрослыеИрина Мирошниковауполномоченный по правам ребенка по Красноярскому краю.
В пресс-службе социальной сети «ВКонтакте» ситуацией тоже обеспокоены. Там заявили «360», что все «призывы к экстремизму и жестокости блокируются максимально оперативно». Для этого в соцсети существует специальная система мониторинга, которая автоматически находит и блокирует подобный контент. Также работает команда модераторов, которая реагирует на жалобы пользователей.
«Время реакции команды модерации „ВКонтакте“ на жалобы не превышает одного часа, а обычно составляет несколько минут. Кроме того, модераторы используют технологии машинного поиска запрещенного правилами контента. Такой контент блокируется, загрузка копий становится невозможной», — объяснили в пресс-службе.
Откуда в подписках могли взяться «запрещенные» группы о «Колумбайне», в пресс-службе «ВКонтакте» не уточнили.