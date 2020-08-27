В Красноярске 14-летняя девочка попала в психдиспансер из-за паблика «ВКонтакте», посвященного массовому расстрелу в американской школе «Колумбайн» — так утверждает ее сестра. «360» поговорил с родственниками и адвокатом задержанного подростка об обвинениях и обещаниях.

По всей России время от времени задерживают детей, готовящих расправы в своих учебных заведениях. Некоторые из них успевают предупредить — как это было в том же Красноярске в апреле этого года, а некоторые, как в Керчи или Благовещенске, все же предотвратить не удается. Тем более пристальное внимание уделяют государство и социальные сети вопросам так называемых «колумбайнов» — школьных расправ.

Задержание без объяснений

24 августа в Красноярске задержали 14-летнюю школьницу за подписку на группу «ВКонтакте», посвященную массовому расстрелу в американской школе «Колумбайн», — утверждают родственники девочки. Как рассказала «360» сестра задержанной Дария Глинская, обвинение никто так и не предъявил, поэтому официально семья до сих пор не знает, в чем подозревают подростка.

«Говорили что-то про подготовку теракта, терроризм, экстремизм. Но точного обвинения никто не сформулировал, никаких доказательств нам не предоставили», — рассказала она.

Со слов сестры, обыск проводили достаточно грубо — в 5 утра приехал наряд из десяти человек в полном обмундировании и с оружием.

«Никуда не выпускали родителей, они должны были стоять в комнате. Все были в масках, кроме начальника. Дома все перевернули вверх дном, советовали ребенка воспитывать ремнем, говорили другие не очень приятные комментарии», — рассказала Дария.

Адвокат семьи школьницы Владимир Васин подтвердил, что никакой информации в следственных органах не предоставляют даже ему, юристу и официальному защитнику интересов семьи.

Увезли технику, лук игрушечный, самодельный, папа подарил старшей дочери, воздушное ружье какое-то, роутер и все. Копию [ордера] не отдали, просто показали какие-то бумажки Владимир Васин адвокат семьи.

Психдиспансер как мера предосторожности?

Сейчас, по информации адвоката, девочка находится в психиатрической клинике — туда ее забрали для проведения экспертизы. Официальное разрешение на медицинское обследование дала сама мать школьницы, однако теперь, по словам адвоката, она готова отзывать документ.

«Ее убедили, что это важно, нужно и необходимо, что через три дня девочку отпустят. Три дня кончились вчера, девочку не отпускают. Врачи говорят уже про понедельник–вторник. Сама девочка говорит, что с ней еще никто не работал», — рассказал Васин.

По словам сестры задержанной, согласие ее мать давала только на обследование, при условии, что ребенка вернут через три дня. Оставлять дочь в лечебнице на выходные женщина категорически не хочет, хотя никаких претензий к условиям у девочки нет.

Ребята из спецслужбы, которые ее туда помещали, обещали: три дня и она выйдет. Вчера тоже обещали по телефону родственникам, но ничего не происходит. Все переваливают друг на друга, а девчонка 14-летняя сидит в психушке Владимир Васин адвокат семьи.

При этом навестить девочку в психдиспансере члены семьи не могут — он закрыт на карантин из-за пандемии коронавируса.

Успокоиться и разбираться

Детский омбудсмен Красноярского края Ирина Мирошникова рассказала о том, что в курсе происходящего, однако сами родители к ней не обращались.

«Пока мне неизвестно о каких-то конкретных нарушениях, родители ко мне не обращались. Я в любом случае буду этой ситуацией заниматься, но если ко мне обратятся родители, мы будем более конкретное что-то знать — в чем выражаются нарушения. Пока мне их установить не удалось», — рассказала она «360».

При этом сейчас, по мнению Мирошниковой, нужно «постараться взять себя в руки и спокойно во всем разобраться» — нужно узнать, какие факты имеются у правоохранительных органов, в чем девочку обвиняют.

Тема сама очень серьезная, это деяние из области общественной безопасности, за которое ответственность наступает с 14 лет. Поэтому нужно разобраться, кто что делал, имеются ли какие-то взрослые, которые умышленно втягивают детей в деструктивные группы — всегда есть взрослые Ирина Мирошникова уполномоченный по правам ребенка по Красноярскому краю.

В пресс-службе социальной сети «ВКонтакте» ситуацией тоже обеспокоены. Там заявили «360», что все «призывы к экстремизму и жестокости блокируются максимально оперативно». Для этого в соцсети существует специальная система мониторинга, которая автоматически находит и блокирует подобный контент. Также работает команда модераторов, которая реагирует на жалобы пользователей.

«Время реакции команды модерации „ВКонтакте“ на жалобы не превышает одного часа, а обычно составляет несколько минут. Кроме того, модераторы используют технологии машинного поиска запрещенного правилами контента. Такой контент блокируется, загрузка копий становится невозможной», — объяснили в пресс-службе.

Откуда в подписках могли взяться «запрещенные» группы о «Колумбайне», в пресс-службе «ВКонтакте» не уточнили.