Профилактический заряд. Врачи дали советы, как подготовить организм к прививке от коронавируса

Коронавирусу нового типа всего год с небольшим, а он уже оброс сетевыми и городскими легендами. Больше всего невероятных слухов о способах лечения и вакцине. По просьбе «360» врачи рассказали, что на самом деле можно и чего нельзя делать до, между и после прививок.

Исключить аллергены

Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала «360», что основные опасения людей связаны с аллергическими реакциями. Они действительно возможны, но при любой вакцинации, а не только от коронавируса. Врач отметила, что перед и после прививки лучше исключить из рациона продукты с высокими аллергенными свойствами.

«Это традиционно цитрусовые — те, которые могут спровоцировать выброс гистамина в кровь, то есть того продукта, который вызывает аллергическую реакцию. Стоит ограничить употребление кофе. Последний может провоцировать определенные проявления пусть не классической, но все же аллергии», — сказала Марина Аплетаева.

Шоколад, как гипераллерген, тоже вошел в список продуктов, с которыми лучше взять паузу. В остальном питание должно быть полноценным и включать в себя все питательные вещества. По словам врача, никаких ограничений быть не должно.

Пить поливитамины

Врач уточнила, что специально ради вакцинации не стоит пить витамины. Сейчас лето, что само по себе уже достаточно позитивный фактор. Хорошая погода дает возможность больше гулять, солнечно, то есть появилась возможность запастись витамином D, продаются сезонные фрукты и ягоды.

«Людям с ослабленной иммунной системой, часто болеющим я бы порекомендовала в период между прививками просто пропить комплекс поливитаминов. Ведь если мы выбираем конкретно какой-то витамин, это дает больше именно лечебный эффект. Но в данном случае он не нужен, нужна профилактика», — сказала Марина Аплетаева.

Она пояснила, что воздействие на иммунную систему при вакцинации все же есть, поэтому стоит взять именно поливитамины. Там есть в небольших дозах традиционный комплекс, который необходим: витамины C, D, бета-каротин. Витамины есть в любой аптеке, и их стоит пропить небольшими курсом в межпрививочный период.

Роль воды

Алкоголь употреблять не стоит. По словам Марины Аплетаевой, лишнюю интоксикацию, которую оказывает любой алкогольный напиток, слабый или крепкий, лучше исключить полностью. А вот воды пить нужно больше. Сейчас лето, достаточно жаркая погода, что уже подразумевает дополнительное употребление жидкости.

«Вода — основной детоксикант, это самый главный продукт, в котором проходят все биохимические процессы в нашем организме. Жидкость — это основной проводник: через нее мы все получаем и выделяем из клеток. И для того чтобы избежать возможных негативных реакций и последствий, нужно пить больше жидкости», — сказала врач.

Отложить спорт

По мнению Марины Аплетаевой, спортивные занятия лучше прекратить за два-три дня перед прививкой. Ведь вакцинация — это определенное действие на организм, который на это определенным образом реагирует. Поэтому стоит отнестись к себе более щадяще и бережно, исключив физические нагрузки.

«Стоит отказаться от бега, чтобы исключить дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, отказаться от интенсивных занятий фитнесом. Конечно, ходьба или прогулки на свежем воздухе никак не повлияют на ваше самочувствие. А вот физические нагрузки лучше прекратить», — предупредила врач.

При температуре

При повышении температуры Марина Аплетаева посоветовала пить жаропонижающие препараты с учетом того, как человек переносит температуру. Если столбик термометра поднялся выше 38 градусов, можно пить обычные таблетки, которые принимают при болезни гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями.

«И, опять-таки, пить побольше, чтобы восполнить дефицит жидкости, который возможен при подъеме температуры. Можно пить жаропонижающие чаи. А также поливитаминные комплексы с макро- и микроэлементами для профилактики заболевания», — сказала врач.

Антитела защищают

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с «360» пояснила, что, человеку, который переболел недавно и у которого есть антитела, прививку делать не нужно.

Врач порекомендовала перед прививкой проверить уровень антител в крови. А вот после вакцинации подобный тест стоит делать не раньше чем через три недели после второй инъекции. Кстати, к месту укола можно спокойно притрагиваться. Мочить и мыть — это не Манту, ничего страшного не произойдет.

Лечебный эффект

По словам Ирины Ярцевой, сильных побочных эффектов для какой-то определенной группы населения пока не замечено. Но урологи отмечали, что изредка некоторые люди жалуются на циститы. Чаще бывает, что люди путают побочные эффекты от вакцины с ее прямым проявлением.

«Некоторые думают, что это побочные эффекты или осложнения: повышение температуры тела, озноб, ломота, которые внезапно проявляются и также внезапно проходят. Обычно такое продолжается день-два после прививки. Но это считается нормой, это реальная работа вакцины», — сказала врач.

Защита

Ирина Ярцева напомнила, что вакцинация не защищает человека стопроцентно и не дает стерильный иммунитет. Она служит другим целям и направлена на то, чтобы иммунная система человека гораздо быстрее срабатывала и оперативно подавила заболевание.

«Ведь при получении дозы вируса у вакцинированного человека максимум пару дней будет температура, после чего она проходит, не запуская тяжелое течение болезни, и человек выздоравливает достаточно быстро. При этом он является куда меньшим разносчиком вируса, чем невакцинированный больной», — сказала врач.

Ирина Ярцева напомнила, что заразиться люди, которым сделали прививку, все же могут.