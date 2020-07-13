Профессор в кислоте. Воронежского химика убили и расчленили ради 2 млн рублей
Главк МВД и управление СК по Воронежской области 13 июня сообщили, что раскрыли убийство 57-летнего местного жителя. Последний раз он выходил на связь вечером 4 марта, когда созванивался с сестрой. По данным следствия, ночью к нему пришли двое мужчин 30 и 33 лет. Гости прижали к лицу хозяина квартиры платок с химическим раствором и связали его. Мужчина потерял сознание, а впоследствии скончался.
Нападавшие, «воспользовавшись компьютером и сотовым телефоном потерпевшего», похитили с его карт более полутора миллионов рублей, «распорядившись ими по своему усмотрению». Также подозреваемые «приняли меры к сокрытию тела» убитого.
Обоих задержали, один из них признал вину. Суд отправил фигурантов под арест. «В ближайшее время им будет предъявлено обвинение в соответствии с совершенными преступными деяниями», — заявили в СК и полиции.
Почему при наличии улик в виде денежных переводов следствию потребовалось четыре месяца, чтобы вычислить убийц, в пресс-релизах не указано.
Что известно об убийцах
Издания «Моё! Online» и «Вести Воронеж» сообщили подробности исчезновения и убийства местного жителя. Им оказался доктор химических наук, преподаватель Воронежского государственного университета Вячеслав Кузнецов. 5 марта профессор не пришел на работу, сестра не смогла с ним связаться и написала заявление в полицию. СМИсообщали, что пропавшему 62 года (СК и МВД в своих пресс-релизах настаивали, что убитому 57 лет). Также в заметках об исчезновении говорилось, что преподаватель живет один.
Подозреваемых задержали 10 июля. Ими оказались 33-летний аспирант Дмитрий Б. и его 30-летний знакомый Александр Х. Первый был учеником Вячеслава Кузнецова. После окончания вуза он продолжил научную работу под руководством профессора и был с ним в дружеских отношениях. Александр Х., получив диплом, работал в сфере IT. 12 июля Ленинский районный суд Воронежа отправил обоих под арест до 11 августа.
Спрятанное тело
Из материалов дела, зачитанных на заседании, стало известно, что после убийства тело Кузнецова расчленили. После чего убийцы поместили останки в контейнеры с соляной кислотой и хлором. Емкости хранились в квартире, которую снимал один из подозреваемых.
Останки профессора обнаружили на балконе многоэтажки в Левобережном районе Воронежа. По словам соседей, живший в квартире около года Александр Х. и приходивший к нему в гости друг не доставляли неудобств. Месяц назад жилье продали новым владельцам, которые оставили квартиранта. Лежавшие на балконе контейнеры с человеческими останками ни прежние, ни новые хозяева не заметили.
«Нам сказали, что все это лежало на лоджии с марта. Мы не чувствовали никакого неприятного запаха. Люди, которые месяц назад купили жилье, тоже, получается ничего не подозревали», — рассказала «Вести Воронеж» соседка по лестничной клетке.
Ей стало известно, что жильца «подозревают в убийстве из-за вещей и документов». По данным местных изданий, убийство было совершено из-за сбережений ученого, составлявших порядка двух миллионов рублей.