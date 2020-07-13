Профессор в кислоте. Воронежского химика убили и расчленили ради 2 млн рублей

В Воронеже нашли останки доктора химических наук, университетского профессора Вячеслава Кузнецова. Предполагаемые убийцы расчленили его тело и держали в соляной кислоте на съемной квартире. Все ради сбережений мужчины. Подробности — в материале «360».

Главк МВД и управление СК по Воронежской области 13 июня сообщили, что раскрыли убийство 57-летнего местного жителя. Последний раз он выходил на связь вечером 4 марта, когда созванивался с сестрой. По данным следствия, ночью к нему пришли двое мужчин 30 и 33 лет. Гости прижали к лицу хозяина квартиры платок с химическим раствором и связали его. Мужчина потерял сознание, а впоследствии скончался.

Вячеслав Кузнецов / Воронежский государственный университет

Нападавшие, «воспользовавшись компьютером и сотовым телефоном потерпевшего», похитили с его карт более полутора миллионов рублей, «распорядившись ими по своему усмотрению». Также подозреваемые «приняли меры к сокрытию тела» убитого.

Обоих задержали, один из них признал вину. Суд отправил фигурантов под арест. «В ближайшее время им будет предъявлено обвинение в соответствии с совершенными преступными деяниями», — заявили в СК и полиции.

Почему при наличии улик в виде денежных переводов следствию потребовалось четыре месяца, чтобы вычислить убийц, в пресс-релизах не указано.

Воронежский государственный университет / сайт вуза

Что известно об убийцах

Издания «Моё! Online» и «Вести Воронеж» сообщили подробности исчезновения и убийства местного жителя. Им оказался доктор химических наук, преподаватель Воронежского государственного университета Вячеслав Кузнецов. 5 марта профессор не пришел на работу, сестра не смогла с ним связаться и написала заявление в полицию. СМИсообщали, что пропавшему 62 года (СК и МВД в своих пресс-релизах настаивали, что убитому 57 лет). Также в заметках об исчезновении говорилось, что преподаватель живет один.

Подозреваемых задержали 10 июля. Ими оказались 33-летний аспирант Дмитрий Б. и его 30-летний знакомый Александр Х. Первый был учеником Вячеслава Кузнецова. После окончания вуза он продолжил научную работу под руководством профессора и был с ним в дружеских отношениях. Александр Х., получив диплом, работал в сфере IT. 12 июля Ленинский районный суд Воронежа отправил обоих под арест до 11 августа.

Вячеслав К. и Дмитрий Б. / «ВКонтакте» / «Моё! Online»

Спрятанное тело

Из материалов дела, зачитанных на заседании, стало известно, что после убийства тело Кузнецова расчленили. После чего убийцы поместили останки в контейнеры с соляной кислотой и хлором. Емкости хранились в квартире, которую снимал один из подозреваемых.

Останки профессора обнаружили на балконе многоэтажки в Левобережном районе Воронежа. По словам соседей, живший в квартире около года Александр Х. и приходивший к нему в гости друг не доставляли неудобств. Месяц назад жилье продали новым владельцам, которые оставили квартиранта. Лежавшие на балконе контейнеры с человеческими останками ни прежние, ни новые хозяева не заметили.

«Нам сказали, что все это лежало на лоджии с марта. Мы не чувствовали никакого неприятного запаха. Люди, которые месяц назад купили жилье, тоже, получается ничего не подозревали», — рассказала «Вести Воронеж» соседка по лестничной клетке.

Ей стало известно, что жильца «подозревают в убийстве из-за вещей и документов». По данным местных изданий, убийство было совершено из-за сбережений ученого, составлявших порядка двух миллионов рублей.