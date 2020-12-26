Профессия будущего. Как сделать IT-сферу интересной для детей и научить их добиваться успеха

Начинать заниматься программированием и IT-технологиями лучше с раннего возраста. При наличии умений и таланта дети уже в школе могут достичь определенных успехов. Об этом «360» рассказал директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев.

По словам Малеева, нет определенного возрастного порога для занятий IT-технологиями. Если в школу нужно пойти с семи лет, а математический анализ поддастся с 17-18, то в этой сфере нет таких ограничений.

«Мне кажется, можно начинать с очень раннего возраста. Я думаю, что программировать можно и в младшей школе. Есть много разных визуальных языков. Мы знаем на примере олимпиадников, когда ребята начинают в классе пятом-шестом, а к седьмому у нас был опыт, когда Егор Лифарь попал в национальную сборную Российской Федерации», — отметил директор по дистанционным программам.

Он добавил, что школьник вошел в четверку лучших в России. На международной олимпиаде ему удалось завоевать серебряную медаль. При этом в соревнованиях участвовали учащиеся из других стран, где выпускникам бывает порой и по 20 лет.

Секрет успеха

Чтобы добиться успеха в том или ином деле, всегда важен талант, а также количество потраченного времени на отработку навыка. Малеев подчеркнул, что талант должен раскрыться, а без труда это сделать невозможно.

«Это, конечно, и вклад родителей, и вклад учителей, и вклад самого парня. Многие, кто увлекается предметами сегодня, если мы говорим про IT, <…> очень много времени тратят [на это]», — сказал сотрудник МФТИ.

Малеев пояснил, что увлекающиеся технологической сферой очень интенсивно работают. Они могут не тратить свободное время на компьютерные игры, не играть в футбол или во что-то еще.

«Мы знаем, что те, кто выбрал профессию музыканта, проходят через музыкальную школу, училище, консерваторию. Это огромное количество часов, наверное, измеряемое в десятках тысяч, которые они тратят на подготовку и репетиции. Чем программирование отличается? Ничем не отличается», — заверил он.

По словам директора, важно заинтересовать детей IT-сферой. В этом большую роль играют наставник и формирование среды вокруг ребенка. Малеев отметил, что в Долгопрудном есть олимпиадная школа в кампусе института. Там дети могут заглянуть в будущее и почувствовать себя студентами.

«К нам разные дети приезжают, бывает, что родители кого-то отправляют и ребенок говорит: „Да ну вас, эти задачи решать, я бы лучше в футбол поиграл“. Как правило, уезжает с настроением, что решать задачи — это интересно», — рассказал директор.

Он подчеркнул, что в центре стараются научить людей получать удовольствие от решения задач. Примерно такие же эмоции испытывает начинающий музыкант, которому удается самому сыграть какое-то произведение.

Востребованность профессии

Малеев отметил, что сегодня в обществе роль айтишников начинает расти. Профессия становится все более престижной, что можно проследить по уровню зарплат. В первом полугодии 2020-го зарплаты специалистов увеличились.

«Понятно, что это связано с теми дистанционными технологиями, которые мы используем примерно на 10%. Из открытых источников мы видим, что медианная, не средняя, зарплата в IТ уже около 110 тысяч рублей в России», — отметил директор по дистанционным программам.

В отдельных областях IT-технологий зарплата уже подбирается к 200 тысячам рублей и превышает эту сумму. Кроме того, в России есть компании со своими собственными продуктами. Примером могут послужить «Яндекс» и машины без водителей. Такие беспилотные автомобили тоже являются российской разработкой. А создают все эти технологии как раз специалисты IT-сферы.