Московские полицейские сделали селфи с трупами в морге. Это связали с нравственной патологией

В Сети появилось селфи двух молодых людей на фоне тел в морге. Героями фотографии оказались полицейские Москвы. Сейчас их уволили вместе с начальством, но остается вопрос — почему люди, которые должны защищать интересы общества, позволяют себе подобное поведение? «360» помогли разобраться психологи.

Героем очередной дикой истории о том, как полицейские решили сфотографироваться с трупами, стали начальник щукинского уголовного розыска майор Вячеслав Горнеев и оперуполномоченная Татьяна Пулрышева. Сотрудников полиции вместе с начальством очень оперативно уволили — они опорочили честь и достоинство сотрудников полиции.

Скрыть скандальные фотографии не удалось даже несмотря на скорое увольнение — разлетелся снимок, где майор Горнеев и его подчиненная Пулрышева улыбаются и позируют в морге, за ними рядами друг на друге лежат трупы, по всей вероятности, уже прошедшие вскрытие. Причем тела ничем не накрыты.

Нравственная патология

Как объяснил «360» военный психолог Алексей Захаров, подобное поведение необязательно связно с профессией. В большинстве случаев, по его мнению, это скорее свидетельствует об измененных моральных принципах человека, чем о печати профессии.

Люди, которые начинают что-то такое делать, — это люди, которые потеряли моральные принципы. Это не патология биологическая, это патология нравственная Алексей Захаров военный психолог.

Позже в деле о полицейском селфи появились подробности. Оказалось, что к майору Горнееву и его манере поведения вопросы появляются не в первый раз. Журналист Андрей Евгеньев, осужденный за хранение наркотиков, утверждает, что Горнеев был в числе полицейских, подбросивших ему гашиш.

«Это извращенец, который меня избивал, пытал, угрожал и посадил меня по беспределу. Его покрывали. Но я знал, что рано или поздно он доконает своих же ментов», — рассказал он изданию «Подъем».

Газета «Московский комсомолец» пишет, что, действительно, нечто подобное могло произойти. Есть версия, что фотографию выложила отвергнутая поклонница полицейского. Но того, почему сотрудники правоохранительных органов вообще решили снять подобный кадр, это не объясняет.

«Вспоминается выражение, что ничего святого у людей не стало. Это тот самый случай. Это можно назвать разложением личности. Личность определяют в том числе и моральные требования, а здесь это активно нарушено. Тем более если это касается людей, которые являются защитниками общества», — заключил Захаров.

Профессиональная деформация

Клинический психолог Владимир Крупин считает: велика вероятность, что причиной появления подобного селфи стала профессиональная деформация. А в таком случае дикая для обывателя ситуация может не вызывать подобных эмоций у человека, сталкивающегося на работе со смертью и насилием.

«На благодатной почве все прорастает, ведь от определенных установок и ценностей зависит и то, что человек пошел и стал врачом, или полицейским, или учителем… Это тоже закладывается где-то далеко. И все вместе дает результат», — сказал он «360».

По мнению Крупина, врачи, студенты-медики и полицейские — это люди, у которых самая высокая степень профдеформации, особенно в вопросах жизни и смерти.

Это люди, которые живут рядом со смертью, и они деформируются сильно, для них это не такую значимость имеет, как для нас с вами Владимир Крупин клинический психолог.

При этом психолог отметил, что причины могут быть и в чем-то другом. Например, это может быть желание показать собственную исключительность и превосходство перед другими людьми.

«Может быть, они хотят показать, что у них есть доступ к чему-то большему, что они в какие-то тайны посвящены, о которых простые смертные не знают… Надо с мотивацией разбираться», — заключил он.