«Проект 603»: два поезда повезут из Москвы в Москву

Нет, мы не ошиблись в заголовке — поезда действительно пойдут из Москвы в Москву. Дорога с Павелецкого вокзала на Киевский — 13 часов, билеты — подъемные, а вот польза — неочевидная. Разве что виневцы успеют на работу.

С 1 ноября из Москвы в Москву начнут курсировать два поезда РЖД. Первый состав, 603Х, отправится в путь в 18:40 с Павелецкого вокзала, а вернется на Киевский в 07:55. Он проедет 13 остановок за 13 часов и 15 минут. Второй, 603Ч, отправится с Киевского вокзала в 20:33 и прибудет на Павелецкий в 09:41. Время в пути те же 13 часов. Оба маршрута ежедневные.

Схема следования поездов выглядит так:

Источник фото: Twitter

Цены на билеты обычные, ведь путешествие в тот же Саранск (650 километров) обойдется куда дороже, хотя общий километраж поездов «проекта 603» будет почти таким же. Билет в плацкарт — минимум 664 рубля, сидячие места — от 888 рублей, а купе — от 1673 рублей. Почувствовать сладкую жизнь в спальном вагоне повышенной комфортности можно за 2,8 тысячи рублей.

Что карта, что сама концепция 13-часового путешествия из точки «А» в точку «А» выглядят странно. В чем скрытый смысл такого маршрута: ночлежка под стук колес? Спецмаршрут для железнодорожников, которые живут по пути следования? Смех смехом, но перевозчик уверил: этот проект не является «отелем на колесах».

Его заявленная цель — обеспечить доступность проезда пассажирам из области в Москву и наоборот. «Кольцевые» поезда свяжут московский регион с Тулой и Калугой, а это в какой-то мере упростит путь жителям Подмосковья до указанных городов, а жителям соседних областей — до аэропорта Домодедово. Туристам и деловым москвичам, привыкшим к бесконечной столичной суете, тоже не помешает посмотреть на Подмосковье.

Мысль о нецелесообразности таких маршрутов все-таки не дает покоя. Зачем нужны еще два поезда? В Центральном федеральном округе транспортная инфраструктура развита хорошо, в Подмосковье много электричек — доехать до столицы не проблема как утром, так и вечером.

РЖД особое внимание уделили удобству перемещения до Тулы и Калуги, но до населенных пунктов и из них в Москву поезда ходят часто. Ночных маршрутов из той же Тулы до столицы масса, а цены — ниже:

Источник фото: Tutu.ru

Утренних составов тоже огромное количество. Нужно быть в Москве в 07:10? Есть вариант. В 09:52? Тоже есть поезд, который от Тулы отходит в 07:08 утра и приходит в указанное время.

В Калуге промежуток остановки поездов составляет около часа, и составы приходят в удобные часы: например, в 06:55, чтобы пассажиры в 09:30 уже были в столице.

Но теперь о грустном: есть ряд населенных пунктов в списке, для которых 603-е поезда чуть ли не единственный шанс оказаться в Москве к началу рабочего дня. «Кольцевой» маршрут 603-го проекта однозначно поможет жителям Венева (всего 150 километров от столицы). В Москву оттуда ходит крошечное количество поездов и лишь один из них отправляется в удачное время — в 06:18, приезжая в столицу к 09:41.

А вот какая польза от 603-х поездов для тех, кто отправляется со станции Бобрик-Донской, — непонятно. Сейчас из населенного пункта до столицы поезд стартует либо в 04:57 утра и приезжает в 09:41, либо в 23:44, прибывая в 07:55. «Кольцевые» составы должны ехать очень быстро, чтобы обеспечить этим гражданам удобное время прибытия на «домашнюю» платформу.

Странно, что представители РЖД обратили внимание на города, в которых с частотой отправления поездов все в порядке, если лучше было говорить про удобства для граждан, у кого с транспортировкой в Москву реальные проблемы. Да и к самому проекту пока есть определенные вопросы.