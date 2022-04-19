Битва за Донбасс действительно началась. Об этом говорят как официальные сообщения сторон, так и действия военных на местах. Гия Саралидзе рассказал «360» подробности начала операции по окончательному взятию региона под российский контроль. Далее приводим его речь.

Судя по сообщениям, битва за Донбасс, о которой говорили последние две недели, началась. Сообщения — это, прежде всего, официальная информация, которую дает Министерство обороны России. Оно отчитывается об активизации действий военных на всем фронте, об артиллерийских, ракетных ударах и так далее.

Во-вторых, это информация, которая приходит от наших военкоров. К этой информации я всегда очень внимательно отношусь, потому что она, что называется, «с земли». Наши военкоры, их довольно много, работают они на разных участках и, конечно, видят все своими глазами и об этом рассказывают. Поэтому это информация, на которую можно опираться. Так вот, они сообщают, что в последние дни, особенно в ночь с 18 на 19 апреля, невероятно активизировались и многократно усилились артобстрелы. Задействованы все виды вооружений: артиллерия, минометы, системы залпового огня. Наносят удары и авиация, вертолеты — стоит просто невероятная канонада и когда это прерывается, по заверениям наших военкоров, становится даже неуютно.

ВСУ и нацбаты на это отвечают, с той стороны плотность огня также довольно высокая. Но судя по тому, что рассказывают наши корреспонденты, началось довольно серьезное продвижение. Причем, одни населенные пункты берутся сходу, за другие приходится биться два-три дня, но продвижение неумолимое и котел, а может быть даже и два, как утверждают специалисты, дело ближайшего времени.

Об активизации военных действий говорят и сообщения, которые приходят с украинской стороны. Там в несколько истерической манере эти сообщения опубликовываются, но если суть их брать, то суть та же самая. Наши аналитики говорили с самого начала спецоперации, что это будет одна из важнейших стадий — окружение донбасской, самой крупной военной группировки, ее уничтожение. Это считается главной целью, во всяком случае, на этом этапе, для вооруженных сил России и армии ДНР и ЛНР. Так что вот то, о чем говорили, судя по всему, началось.