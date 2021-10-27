Продвинуть товар и не разориться. Как оформить субсидию за работу с маркетплейсами в Подмосковье

Предприниматели Московской области в условиях повышенного интереса покупателей к онлайн-покупкам все чаще обращаются для реализации своих товаров к маркетплейсам — торговым интернет-площадкам. Для увеличения числа заказов сайты позволяют поставщикам продвигать товары в выдаче. Компенсировать затраты на работу с маркетплейсами подмосковные предприниматели могут за счет субсидий от правительства региона. Сейчас в Московской области проходит второй тур приема заявок на получение компенсации. «360» подготовил инструкцию, как подмосковные предприниматели могут получить поддержку.

Условия субсидии для выхода на маркетплейсы в Московской области

Первый конкурс на получение субсидий для продвижения товаров через маркетплейсы для предпринимателей Московской области стартовал 20 августа. Выделенные средства предприниматели могли потратить на комиссию торговой интернет-площадки, погашение затрат на продвижение товаров собственного производства и услуг, которые предоставляет маркетплейс.

Как пояснила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, средства предназначены только для предпринимателей и самозанятых, зарегистрированных и работающих в регионе, продающих на интернет-площадке товары собственного производства.

Список сфер деятельности ограничен. Согласно данным, опубликованным на инвестиционном портале Московской области, субсидии могут получить предприниматели, работающие в сферах сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства, а также в обрабатывающих производствах.

По итогам первого конкурса было оформлено более 150 заявок на получение субсидий на оплату маркетплейсов на общую сумму 48,9 миллиона рублей.

Кто может получить субсидию для выхода на маркетплейсы

С 1 октября в Московской области объявили новый прием заявок от работающих с маркетплейсами предпринимателей. Общая сумма субсидий составила 45,1 миллиона рублей. Но список тех, кто может рассчитывать на получение денег, расширили.

«Вместе с производителями компенсировать свои затраты на маркетплейсы смогут и предприятия общественного питания», — отметила министр Екатерина Зиновьева.

Также она сообщила, что в условиях вводимых ограничений из-за пандемии срок приема заявок на получение денег продлили на один месяц.

«Это наши субсидии, субсидии, которые предоставляют Мининвест и правительство Московской области. Прежде всего мы приняли решение с учетом того, что сейчас ряд предприятий 100% будут вынуждены перейти в онлайн, <…> мы продлеваем прием заявок еще на месяц», — подчеркнула Екатерина Зиновьева.

Субсидии на оплату маркетплейсов распределяются на конкурсной основе. Каждая заявка получает определенный номер и баллы.

По одному баллу начисляют предпринимателям, которые более чем на 50% увеличили свою выручку через год после получения первой субсидии. Еще один балл бизнесмены могут получить, если они пользуются услугами маркетплейсов первый год и только сейчас обратились за компенсацией. Один балл автоматически получают самозанятые или микропредприятия.

Два балла получат предприниматели, которые живут или ведут свой бизнес в таких городских округах, как Зарайск, Озеры (Коломна), Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, Орехово-Зуевский, Луховицы, Электрогорск.

Если две заявки набрали одинаковое количество баллов, то субсидию получит тот, кто раньше подал заявку.

Как и где оформить субсидию на маркетплейсы

Подать заявление на субсидию можно через портал госуслуг Московской области. Количество необходимых документов зависит от вида деятельности.

Самозанятым и оформленным индивидуальным предпринимателям достаточно заполнить заявление на предоставление субсидии, анкету с личными данными и приложить документ, подтверждающий личность.

Для предпринимателей, которые зарегистрировали фирмы в Подмосковье, для подачи заявки на субсидию по работе с маркетплейсами документов потребуется больше.

Кроме заявления на оформление финансовой поддержки, информации о заявителе и подтверждающего личность документа потребуются: бумага, удостоверяющая полномочия подающего заявку, учредительные документы компании и выписка из реестра акционеров, если у фирмы несколько соучредителей.

Для авторизации на портале нужна усиленная квалифицированная электронная цифровая подпись.

Какие затраты компенсируются

Максимальный размер субсидии на оплату маркетплейсов, на который могут рассчитывать предприниматели Московской области, работающие с маркетплейсами, составляет 500 тысяч рублей за календарный год.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева уточнила, что сумма финансовой помощи не может превышать 50% от общего объема подтвержденных расходов предпринимателя.

Деньги направят на частичную компенсацию затрат бизнеса на комиссию маркетплейсов, через которые проходила продажа товаров, а также на размещение и рекламу продукции на торговых онлайн-площадках.

Требования к маркетплейсам

В списке онлайн-площадок, за сотрудничество с которыми предприниматели Московской области могут получить компенсацию, сейчас находятся восемь маркетплейсов. Реестр сформировало Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья в июле этого года.

Реестр торговых онлайн-площадок отбирали по трем критериям: комиссия маркетплейса не должна превышать 20%, там должны быть зарегистрированы не менее 500 поставщиков товаров, у площадки должна быть собственная или привлеченная курьерская служба доставки до потребителей.

Партнеры субсидии на работу с маркетплейсами

В список аккредитованных маркетплейсов вошли:

OZON;

Wildberries;

«AliExpress Россия»;

«ЛеснойРесурс.рф»;

«Ярмарка мастеров»;

«Яндекс.Маркет».

Кроме того, в реестр также могут войти «Детский мир» и «СберМегаМаркет».

При размещении товаров на этих онлайн-площадках предприниматели Московской области могут подать заявку на получение субсидий для компенсации затрат на продвижение своих товаров.

Также существует совместная программа Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья и «Яндекса». Предприниматели могут воспользоваться льготами для продвижения своих товаров на маркетплейсе онлайн-гиганта.

Для запуска рекламной кампании своей продукции предпринимателю нужно заплатить только 10 тысяч рублей, еще 50 тысяч рублей поступит в качестве субсидии из бюджета Московской области. Подать заявку на эту услугу можно через личный кабинет на портале «Мой бизнес» или в офисе «Мой бизнес», который можно найти на интерактивной карте Московской области.

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