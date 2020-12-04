Продукты сильно подорожали за год в России. Что будет в 2021 году?

За год цены в магазинах выросли на 14%, при этом официальная продуктовая инфляция составила 4,83%. Расхождение более чем значительное. Его объясняют разными методиками расчета, но факт в том, что денег на магазины уходит все больше. Какими будут реальные цены в 2021 году, сказать сложно, но точно известно, что увеличатся минимум на 4%.

Одной из причин роста цен в 2020 году стал скачок курса валют во время пандемии, отразившийся на стоимости импортных товаров. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». В нем эксперты анализировали изменения цен на продукты, напитки и непродовольственные товары повседневного спроса.

Для определения реального изменения цен они взяли данные о покупках 40 тысяч россиян в 220 городах с населением от 10 тысяч человек и вычленили оттуда стоимости 200 социально значимых товаров. В список попали: молоко и кисломолочные продукты, масло, колбаса и сосиски, мясо и рыба, яйца, хлеб и печенье, овощи и фрукты, обувь и одежда, включая верхнюю, бытовая химия, туалетная бумага и другое.

К концу года инфляция, как ожидает ЦБ, составит 3,9–4,2%. Но в октябре, по данным Росстата, годовой прирост цен на продукты достиг 4,83%. В сравнении с октябрем 2019 года сильнее всего подорожали сахар (+39,8%), бобовые и крупы (+22,3%) и подсолнечное масло (+14,5%). А импортные товары с января выросли в цене на 23%.

«Исследования холдинга выглядят достаточно обоснованными, при этом они не противоречат ни Росстату, ни другим альтернативным оценкам инфляции потребительских цен. Не секрет, что наблюдаемая населением инфляция, как правило, в два-три раза выше официальных данных», — пояснила замглавы ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Считаем по-разному

Росстат рассчитывает инфляцию по 520 позициям: 400 продуктовым и непродовольственным товарам и 120 услугам, сообщил «360» аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев. Но в реальности затраты россиян растут сильнее, потому что многие приобретаемые ими товары в расчет не входят. Кто-то нанимает репетиторов, кто-то ремонтирует машину в гаражном сервисе или моет машину на мойке. Цены этих услуг и их повышение статистикой не фиксируются.

К тому же в официальной статистике учитывается определенное количество товаров продуктовой корзины, а человек может съедать больше. Часть продуктов люди покупают на рынках, а Росстат проверяет цены только в магазинах. Отсюда и расхождение между средней реальной инфляцией в 14% и официальной в 4,3-4,5%.

«У Росстата получается 4%. А россияне в кошелек заглядывают и видят, что никак не 4%. Если учесть, что доходы во втором квартале снизились на 8% и на 5% в третьем, то уже не получается 4%. Плюс еще рост цен. И по валютной составляющей. У нас огромное количество импортной продукции, для многой используется импортное сырье или субстанции», — добавил он.

Дополнительно на рост цен влияет тот факт, что доля зарубежного оборудования в пищевой промышленности составляет около 70%, а в мясопереработке — почти 100%. Его нужно регулярно ремонтировать, периодически обновлять — и все это за евро или доллары. Таким образом валютная составляющая присутствует практически во всех продуктах. Таким образом даже стоимость российского хлеба зависит от курса рубля.

Цены в 2021 году

Какой будет реальная инфляция «в среднем по магазину», сейчас сказать предсказать невозможно, заявил «360» независимый экономический эксперт Антон Шабанов Шабанов. Она зависит от поведения рубля, состояния экономики и производства, количества импортных товаров на полках, положения на сырьевых и прочих рынках и так далее. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков тоже уверен, что предугадать цены 2021 года нереально. Но существует, напомнил он, список социально-значимых товаров и продуктов.

«Там возможно регулирование цен государством при скачке стоимости за короткое время на 35%. Но ни разу этой опцией государство не пользовалось. На самом деле мы ни разу не видели, чтобы цена сильно менялась на все категории товаров. Всегда есть что-то, что проседает по цене, и у покупателя есть выбор», — добавил Востриков.

В 2021 году, по официальным прогнозам, стоимость потребительской корзины снова увеличится примерно на 4%, сказал Шабанов. Официальная инфляция, в отличие от реальной величина, прогнозируема и регулируется с помощью денежно-кредитной политики. ЦБ устанавливает ключевую ставку для банков, меняя тем самым стоимость денег в стране.

«Банки занимают у ЦБ деньги по этой ставке. От ее размера меняются проценты по кредитам и депозитам не только для людей, но и бизнеса. Следовательно, наценки за займы в стоимости товаров для населения будет повышаться или снижаться. И так постепенно на всю экономику и ее цепочки это все и разворачивается», — пояснил эксперт.