«Продуктовый террорист» завелся в России. Ему будет трудно воплотить угрозы

Сеть магазинов Metro получила письмо от злоумышленника с угрозами отравить еду. Такой продуктовый терроризм уже имел место в других странах, но с нынешними технологиями сделать это снова вряд ли получится.

Московские магазины сети Metro получили письма от неизвестного злоумышленника. Шантажист потребовал перевести ему деньги, иначе он отравит продукты. По информации Telegram-каналов, неизвестный собрался нашпиговать фрукты и ягоды швейными иглами, добавить в соки и молоко концентрат этиленгликоля, а в детское питание и каши поместить кристаллический крысиный яд.

Сеть усилила меры безопасности на торговых площадках и в распределительных центрах. Полиция уже начала проверку после сообщений, а с сотрудниками супермаркетов провели инструктаж.

Такие угрозы могут не на шутку испугать покупателей, однако специалисты считают, что злоумышленник вряд ли сможет претворить свой план. Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов объяснил «360», что современные технологии позволяют защитить товар.

Постороннему сложно вмешаться и повредить продукты, если он не работает непосредственно в компании-производителе. Вмешаться можно, только если повредить упаковку. Но если будет видно, что упаковка повреждена, то товар не примут к продаже Андрей Карпов.

Он также отметил, что до продажи товар хранится в индивидуальной упаковке и в коробках. Единственное место, где злоумышленник может как-то навредить товару, — это сами прилавки. «Обеспечить безопасность каждой полки невозможно», — добавил эксперт. Кроме того, устроить слежку за каждым человеком в магазине проблематично.

Продуктовый терроризм

Феномен умышленного отравления еды в магазине называют продуктовым терроризмом. Такой случай уже был в Австралии в 2018 году. 50-летняя работница клубничной фермы в Квинсленде нашпиговала ягоды швейными иглами, чтобы отмстить своему работодателю и разорить его. Уроженка Вьетнама Ми Ут Чинь делала это три дня, и вскоре у нее появились последователи, среди которых оказался подросток. Покупатели стали находить иглы не только в клубнике, но и в грушах, яблоках и манго. Сеть супермаркетов Woolworths даже приостановила продажу швейных иголок по всей стране.

Магазинам пришлось убирать испорченные фрукты с прилавков, а производители уничтожали свою продукцию. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон даже сравнил продуктовый терроризм с другим тяжким преступлением — хранением детской порнографии.

Заразительные примеры

История насчитывает множество случаев продуктового терроризма. Один из них произошел в Чикаго в 1982 году. Злоумышленник отравил популярное американское обезболивающее «Тайленол» цианистым калием. Из-за этого умерли семеро покупателей. Саму же компанию-производитель Johnson & Johnson также шантажировали.

В 1989 году бывший детектив Скотленд-Ярда Родни Уитчело купил несколько банок детского питания фирмы Heinz и поместил туда стекло, булавки, каустическую соду и бритвенные станки, а затем вернул товары на прилавки. Он тоже пытался вымогать деньги у компании, но полиция сумела поймать преступника.

С появлением коронавируса продуктовый терроризм обрел новую форму. Соцсети заполонили видео, где люди вылизывали прилавки и продукты, а также кашляли на них. Такое обращение с едой в магазине могло не только вызвать отвращение, но и стать угрозой для здоровья.

В апреле прошлого года в Великобритании двое мужчин испортили в магазине еду. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестные облизали свои руки и дотрагивались до мяса, свежих продуктов и ручек от холодильников. Несмотря на то, что магазин тщательно продезинфицировали, испорченную еду пришлось уничтожить.

Мотивы злоумышленников

Ранее «360» писал о том, почему люди идут на отравление еды в супермаркете и готовы навредить ни в чем не повинным людям. По мнению психолога Андрея Зберовского, у таких злоумышленников сильна неприязнь к окружающим. Они, как правило, привыкли искать проблему не в себе, а вовне и готовы заставить других страдать вместо исправления своих недостатков.