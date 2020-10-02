Продуктовые сертификаты предложили ввести по всей России. Что это такое и как получить

В России могут появиться адресные продовольственные сертификаты для малоимущих номиналом 25% МРОТ. На них россияне смогут приобретать продукты из установленного правительством перечня. Рассказываем, кто может претендовать на эту меру поддержки.

Продуктовая поддержка

Депутаты ЛДПР направили на заключение в правительство законопроект «О продовольственном сертификате». Парламентарии предлагают ввести в России такую форму адресной социальной поддержки малоимущим россиянам.

«Если среднедушевой доход на члена семьи меньше прожиточного минимума (ПМ), установленного в регионе, в этом случае гражданин может рассчитывать на дополнительную меру социальной поддержки в виде предоставления продовольственного сертификата», — рассказал «360» глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Получение сертификата не станет основанием для отказа в других видах помощи. Заявления на его предоставление предлагается подавать через МФЦ или центры социальной защиты. Номинал сертификата хотят зафиксировать на уровне не ниже 25% регионального ПМ. Сейчас в среднем это около четырех тысяч рублей. На них можно будет приобрести только продукты, а не бытовые или хозтовары, лекарства и одежду. Покупки можно будет совершать не во всех магазинах, а только в тех, которые заключат соответствующие договоры с властями.

«Мы предлагаем правительству определить перечень продовольственных товаров, которые можно будет приобретать. Очевидно, в нем не будет табака, алкоголя, каких-то деликатесов. Это должен быть набор возможных продуктов питания, которые повседневно используются человеком», — уточнил Нилов.

Опыт Москвы

В 2017 году с идеей введения продуктовых карт выступил Минпромторг. Но тогда инициативу в жизнь так и не воплотили. Между тем такая мера поддержки уже давно действует в Москве, напомнил Нилов. Ежемесячно нуждающимся горожанам переводят на социальные карты деньги, которые можно потратить в определенный срок во входящих в программу магазинах. И люди сами решают, когда и какие продукты покупать. Это гораздо удобнее получения готового набора продуктов, которые не всегда, кстати, бывают хорошего качества.

С приходом пандемии коронавируса оказавшимся в тяжелой ситуации жителям стали предоставлять социальные карты номиналом пять тысяч рублей, которые можно потратить на покупку продуктов. Этот опыт, убежден Нилов, необходимо распространить по всей России.

«В регионах у нас уже действуют эти меры соцзащиты, только в разных формах. В Москве и Калининграде — карточки. В других регионах — продуктовые наборы, где-то бесплатное горячее питание. Мы хотим предложить сделать некие общие нормы для всей страны. Поэтому мы предложили на федеральном уровне такие минимальные вещи определить», — заключил Нилов.

Не только материальная поддержка

Замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский сообщил «360», что поддерживает любую адресную помощь людям с низким уровнем жизни. Но не исключено, что благое намерение споткнется о финансовые возможности государства.

«Такие социальные адресные выплаты оправданны. Я за то, чтобы такого рода социальная поддержка была. Но есть одна причина, которая нас всегда удерживает: наличие финансовых возможностей оказывать помощь такого рода людям», — отметил Рязанский.

Бедность унижает и деморализует людей. Так что продуктовая помощь может стать не только материальной, но и некого рода психологической поддержкой, выходом из, казалось бы, безвыходной ситуации. И в этой связи, подчеркнул Рязанский, абсолютно верно депутаты предложили запретить покупать на сертификаты алкоголь и сигареты.

Реальная бедность

В сложившейся в стране ситуации любая помощь нуждающимся россиянам — уже благо, уверена профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина. И пусть это всего четыре тысячи, но даже такие деньги станут ощутимой прибавкой. Однако предложенной депутатами меры, уверена она, недостаточно.

«Бедность — это не что-то однородное. Если ориентироваться только на величину прожиточного минимума или среднедушевой доход, это только успокаивать себя, что мы представляем реальную бедность. Но современная бедность связана с тем, что люди не могут обеспечить важные для себя услуги», — пояснила она «360».

Среди таких услуг те, что связаны с детьми. Затраты на сборы ребенка в школу или дополнительное образование и развитие детей зачастую крайне высоки. Есть люди, которые сильно тратятся на лечение и лекарства. И даже при доходе выше ПМ человек — по факту, а не по бумагам — может быть малоимущим. Все эти расходы, уверена Храпылина, также необходимо учитывать при выделении помощи.