Продуктовые карточки постоянно предлагают ввести в России. Есть две причины, по которым этого не сделают

В очередной раз в России заговорили о введении продуктовых карточек и социального питания для малоимущих. Тема поднимается регулярно. Еще в октябре нечто подобное предлагали депутаты, в сентябре — представитель ООН, до этого — Минпромторг. До реализации в масштабах страны идея ни разу не доходила, хотя во многих регионах уже есть продуктовые сертификаты и бесплатное горячее питание.

В Общественной палате предложили ввести социальное питание и продуктовые карточки для малоимущих россиян, сообщило РИА «Новости». По словам председателя комиссии по развитию агропромышленного комплекса Юлии Оглоблиной, это поможет людям в ситуации с ростом цен на базовые продукты.

После скандала с необоснованным ростом стоимости продуктов и поручения Владимира Путина власти заморозили цены на сахар и подсолнечное масло. Ограничение ввели только на три месяца. Оглоблина считает, что малоимущим нужна мера поддержки в виде карточек на продукты, товаров первой необходимости и соцпитания.

От частного к общему

Во многих регионах, например в Москве, Подмосковье, Калининграде, действуют отдельные меры поддержки людей с маленьким доходом. Это специальные скидки для пенсионеров, продуктовые сертификаты или наборы, горячее питание. Есть федеральные и местные выплаты малоимущим и другие формы помощи. Но даже несмотря на электронные заявления, в некоторых местах, особенно в отдаленных селах и деревнях, получить дополнительную поддержку достаточно проблематично, сообщила Оглоблина «360».

«Хочется, чтобы по всей стране, для всех регионов была единая доступная мера поддержки. Думаю, что эти карточки могли бы очень помочь. В том числе поддержать отечественных малых сельхозтоваропроизводителей», — сказала она.

В ближайшее время члены комиссии промониторят действующие в регионах формы помощи, чтобы не дублировать меры в единой государственной поддержке малоимущих. После этого общественники направят в правительство уточненное, конкретизированное предложение.

Отрицательный отзыв на прошлый проект

В октябре с инициативой ввести продуктовые сертификаты для семей, где доход на человека не дотягивает до регионального прожиточного минимума, выступили депутаты ЛДПР. Их номинал парламентарии предложили зафиксировать на уровне 25% местного ПМ, сейчас это около четырех тысяч рублей. Потратить эти деньги можно было бы на повседневные товары первой необходимости, определенные правительством.

Законопроект подготовлен и внесен в Госдуму. Как пояснил «360» председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, документ получил отрицательный отзыв правительства. Тем не менее в весеннюю сессию парламентарии его рассмотрят.

«Вода камень точит. Как показывает практика, даже когда на начальном этапе инициатива не принимается, все равно реализуется под другим авторством, другим способом. Нам главное обеспечить дополнительную поддержку тем, кто нуждается. Мы будем этого добиваться. Учитывая, что сегодня это уже реализуется в некоторых регионах, полагаем, что будет справедливо закрепить это на федеральном уровне», — добавил Нилов.

Две проблемы продуктовых карточек

Идея ввести продуктовые карты для нуждающихся всплывает не впервые. В сентябре 2020 года ее озвучил глава продовольственного и сельскохозяйственного отделения ООН для связи с Россией Олег Кобяков. В 2017 году такое предлагали в Минпромторге, в 2015-м тему поднимали в Обществе защиты прав потребителей. Но до сих пор в масштабах страны инициатива так и не принята.

Сложностей с реализацией идеи несколько, рассказал «360» первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Во-первых, людям психологически непросто принять введение продуктовых карточек — люди могут воспринять это как возврат к распределительной системе и лимитированию продуктов. Во-вторых, сделать это в масштабах страны непросто технически. С точки зрения инструментальной базы, уточнил сенатор, Россия пока к этому не готова.

«Речь должна идти о том, чтобы были разработаны специальные социальные карты, на которые можно направлять все выплаты семьям, которым оказывается поддержка: и детские выплаты, и ежегодное лекарственное обеспечение и так далее. Протоколы распределения этих социальных доплат должны находиться в одной электронной базе. Возможно, ее придется совместить с банковской системой», — пояснил сенатор.