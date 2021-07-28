Продукт для богатых. Российским кофеманам придется затянуть пояса

Россиян снова ждет подорожание: на этот раз цены вырастут на кофе. Виной всему плохая погода и неурожай в Бразилии. Государство замораживать цены не будет — кофе не относится к социально значимым продуктам. Любителям бодрящего напитка придется платить больше или перейти на какао без сахара.

В России подорожает кофе. Поставщики уже предупредили торговые сети о том, что в августе цена вырастет на 10–12%. Основной причиной называют аномальную погоду в Бразилии — страна пережила год засухи, а теперь там приключились сильные заморозки. Из-за этого урожай зерен кофе может сократиться на 30%.

Бразилия уже около 150 лет является крупнейшим производителем и поставщиком кофейного сырья на Земле — на страну приходится треть мирового производства кофе. А 80% выращиваемого кофе составляет арабика. При этом лидерами на международном рынке остаются компании США.

На мировом рынке цены на кофейные зерна уже обновили максимум с 2014 года. Представители сетевых кофеен признались, что готовятся к росту стоимости сырья при заключении новых контрактов в следующем году на 40–50%. Первыми, скорее всего, вынуждены будут повышать цены маленькие сети и независимые кофейни.

Кофе — продукт для богатых

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев в разговоре с «360» подтвердил, что предупреждения ретейлеров верны: в Бразилии уже второй год подряд проблемы с климатом и урожаем. Но кофе все же не продукт первой необходимости, он не является социально значимым, и от повышения цен не должны пострадать малоимущие.

«Кофе в основном пьют люди, у которых есть деньги. У молодежи мода на кофейни, на кофе навынос. Но позволить себе по 100–150 рублей за чашечку кофе не все могут. И если цены вырастут, то удар придется хотя бы не по самым бедным слоям населения», — отметил Коренев.

По словам аналитика, во всем мире наблюдаются инфляционные явления. Они накопились по двум причинам. Во-первых, это выпуск значительного количества денег Центробанком: государства были вынуждены в период кризиса поддерживать экономику вливанием большого количества ликвидности.

«Во-вторых, это рост инфляции издержек, связанный с увеличением расходов практически по всем направлениям. Это и сельское хозяйство, и пищевая промышленность, и все, что так или иначе связано с обеспечением работы промышленности. Все это хоть копеечкой, но участвует в общей конечной цене», — пояснил Коренев.

Затянуть пояс и сохранить клиентов

В этом году неурожай случился во многих странах мира по многим сельхозкультурам, проблемы не только с кофе. Но если все-таки опасения бразильцев не оправдаются и треть урожая не погибнет, рост цен будет небольшим — менее 10%. Алексей Коренев отметил, что государство, скорее всего, не будет вмешиваться в процесс, как это было с социально значимыми продуктами.

«Государство либо останется в стороне, либо окажет минимальную поддержку. Но замораживать цены, как это было с крупами, сахаром, подсолнечным маслом, никто не станет. Не думаю, что это приведет к упадку кофеен. Кроме того, компании, которые занимаются этим бизнесом, наверняка имеют какие-то запасы», — предположил аналитик.

По его мнению, это поможет смягчить резкий рост цен. Ради того, чтобы удержать клиентов и остаться на плаву, компании могут искусственно удерживать цены на приемлемом уровне. Лучше затянуть пояс и сохранить бизнес, увеличив цены не на 10, а на 5%, — это потребители кофе потянут.

Цены могут пойти вниз

Генеральный директор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отметил в разговоре с «360», что ситуация на кофейном направлении сложилась довольно напряженная. В последние годы цена понижалась. В результате производители просто отказывались от этого продукта и переходили на сельхозкультуры, приносящие более высокий доход.

«В результате кофе на рынке стало меньше. Плюс наложились климатические факторы. Плюс к этому добавился рост стоимости фрахта: на все морские контейнерные грузоперевозки цены выросли до четырех раз. И это также сказалось на себестоимости производства и самой продукции», — сказал Рамаз Чантурия.

Он добавил, что нынешний рост цен на кофе не является каким-то запредельным с точки зрения истории мирового рынка. Высока вероятность, что через некоторое время фермеры вновь вернутся на кофейные плантации, объем кофе вырастет. И это стабилизирует цены, которые пойдут вниз.

Кофе заменит какао

Врач, диетолог и нутрициолог Анна Белоусова пояснила «360», что натуральный кофе — не растворимый или в пакетиках «три в одном», а тот, который нужно варить, — не вреден для организма. Страшилки об атеросклерозе и болезни печени уже давно в прошлом. Исследование показало, что даже гипертоникам кофе не страшен.

«Кофе нужно пить правильно: обязательно молотый, свежий, сваренный в турке. Есть такое понятие, как кофейная чашка — около 100 миллилитров. Для здоровья безопасно выпивать одну-две такие чашки в день, максимум три. Но ни в коем случае не перед едой, если человек заботится о своем весе. Женщинам в возрасте желательно не сочетать его с продуктами, содержащими кальций», — рассказала Белоусова.

Врач отметила, что по вкусовым свойствам кофе заместить нечем — цикорий тут будет скорее психологической заменой. В качестве альтернативы можно сварить какао-порошок с молоком или с водой, непременно без сахара. Также можно перейти на чай с лимоном или каркаде — это будет замена кофе по тонизирующим свойствам.