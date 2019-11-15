Продли детство на 26 серий. Ремейк «Ну, погоди» от «Союзмультфильма» увидит свет в 2020 году

Киностудия «Союзмультфильм» запускает разработку нового цикла мультфильмов «Ну, погоди!». Увидеть первую серию нового сезона можно будет уже летом 2020 года. Это не первая перезапущенная мультипликационная история киностудии. Так в 2018-м «Союзмультфильм» заявил о создании новых серий «Простоквашино», а уже в июле 2019-го были созданы 3D-модели некоторых персонажей мультфильмов из «золотой коллекции».

«Ну, погоди!»

История культового советского мультсериала про приключения зайца и волка началась в 1969 году. За это время мультик успел полюбиться ни одному поколению россиян, а фразу «Ну, заяц, погоди!», также как и веселую мелодию в титрах мультфильма, знает наверное каждый.

Источник фото: YоuTube

К 50-летию «Ну, погоди!» киностудия «Союзмультфильм» снимет его продолжение. По плану новый цикл будет состоять из 26 серий, первую из которых зритель сможет увидеть уже летом 2020 года, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя правления киностудии Юлианы Слащевой.

«Простоквашино»

В 2018 году «Союзмультфильм» заявила о выходе до 10 новый серий мультфильма «Простоквашино». Студия планировала выпустить 30 новых серий о героях «Простоквашино» до 2021 года.

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В новых эпизодах Шарик «заговорил» голосом Гарика Сукачева, почтальона Печкина озвучил Иван Охлобыстин, мама Дяди Федора — Юлия Меньшова. Алексей Онежен стал голосом Дяди Федора, а Михаил Ефремов озвучил кота Матроскина.

Мир уже полюбившихся героев несильно изменился, но он стал более современным. Так Дядя Федор теперь носит новую стильную стрижку, другие персонажи получили мобильные телефоны, компьютеры и даже навигаторы. На этом новшества не закончились: в эпизодах у Дяди Федора поселилась его сестра по имени Вера Павловна, а также неизвестная зверушка, которую девочка называет Тама-Тама.

«Чебурашка»

В августе текущего года киностудия представила мультфильм «Переезд!». Он был выпущен в день рождения Чебурашки, и посвящен памяти Эдуарда Успенского, а также переезду студии в новое здание на улице Академика Королева.

Источник фото: YоuTube

«Переезд!» объединяет в себе анимационные фрагменты и документальные кадры. Мультик длится шесть минут, уточнило РИА «Новости».

По словам Слащевой, в мультфильме Чебурашка, Крокодил Гена и Шапокляк нарисованы уже в современной технологии 3D.

«Золотая коллекция» «Союзмультфильма»

В июле стало известно, что художники «Союзмультфильма» создали 3D-модели некоторых персонажей мультфильмов из «золотой коллекции».

«И поверьте, все самые известные бренды, такие как „Крокодил Гена“, „Чебурашка“, „Попугай Кеша“, они уже существуют в 3D, так как я художник по персонажам. Они про запас уже есть, и наши продюсеры уже ищут варианты реализации», — рассказал художник-постановщик киностудии Юрий Пронин на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0».