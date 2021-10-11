Слабый иммунитет и другие вирусы продлевают ковид. Время болезни сократит только прививка

Средняя продолжительность ковида составляет 11 дней, но в тяжелых случаях лечение может занять до 28 дней. Длительность болезни увеличивают ослабленный иммунитет, штамм вируса и заражение другими вирусами. Но вакцинированные пациенты заболевают реже, а ковидный хвост их не преследует.

В Роспотребнадзоре рассказали, что средняя продолжительность ковида составляет 11 дней, но в некоторых случаях болезнь может продлиться 28 дней. По мнению замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцевой, после двух недель продолжающаяся болезнь связана с различными осложнениями. В некоторых случаях они могут продолжаться три и более месяцев.

При этом вакцинированные болеют COVID-19 гораздо меньше, чем те, кто еще не привился.

В Роспотребнадзоре также рассказали, в каком случае пациент переносит ковид легче, а болезнь быстрее отпускает организм. Если человек пообщался с инфицированным, но соблюдал меры предосторожности, то даже после заражения он быстро поправится, а осложнений будет меньше.

По словам специалистов, если человек при контакте с заболевшим ковидом находился в маске, а после этого помыл руки, лицо и прополоскал горло водой или раствором антисептика, то организм столкнется с меньшей дозой вируса. Поэтому даже если заболевание разовьется, то оно не доставит сильных неприятностей здоровью и завершится быстрее.

Продленный ковид

На длительность болезни может также оказывать влияние своевременное и правильное лечение. Врач-терапевт Дарья Хавкина добавила, что течение ковида зависит от особенностей организма человека. Доктор медицинских наук, инфекционист Юрий Венгеров придерживается схожего мнения. Специалист объяснил «360», что длительность ковида зависит от индивидуального иммунитета человека.

У некоторых организм слабее. Они медленнее освобождаются от коронавируса, а он, в отличие от других респираторных вирусов, способен долго сохраняться в организме Юрий Венгеров.

Долгий ковид может быть связан не только с индивидуальными способностями организма. Иммунолог-аллерголог, врач — консультант крупных медицинских учреждений Надежда Логина объяснила, что затянувшаяся болезнь связана с тем, как она клинически протекает.

«В процессе могут вовлекаться легкие — и дело не ограничивается только верхними дыхательными путями. Также могут поражаться другие системы организма, и тогда продолжительность болезни увеличивается», — рассказала специалист.

Помимо индивидуальных особенностей человека, длительность болезни может зависеть и от самого вируса. По словам доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова, нужно брать во внимание штамм и количество вируса, которое попало в организм.

Продлить ковид могут и другие заболевания. По мнению Юрия Венгерова, два возбудителя болезни могут жить вместе в организме и поддерживать друг друга. Схожее мнение выразила и Логина. Иммунолог отметила, что дополнительные заболевания негативно влияют на течение любого патологического процесса в организме.

Оба специалиста напомнили, что инкубационный период болезни длится от двух до пяти дней, а симптомы начинают проявляться уже с первого дня болезни.

Болезнь для привитых

Вакцинация не сможет полностью защитить от коронавируса, однако вероятность заболеть у привитых намного ниже. По данным Роспотребнадзора, в таком случае заболевание будет проходить в легкой форме без тяжелых осложнений. При появлении симптомов ОРВИ вакцинированному пациенту стоит незамедлительно обратиться к врачу и сдать ПЦР-тест. Иммунолог Надежда Логина заверила, что вакцинация положительно отражается на течении ковида.

«Сведения о коротких сроках заболевания у привитых достаточно достоверны. Болезнь у них легче протекает, а ее продолжительность уменьшается», — добавила иммунолог.

Юрий Венгеров напомнил, что не только в России, но и во всем мире после вакцинации мало случаев заражения коронавирусом. По его словам, в реанимацию после вакцинации пациенты также не попадали.

Даже если ковид застигнет пациентов из групп риска, то, скорее всего, они перенесут его в легкой форме. Владислав Жемчугов отметил, что вакцинированные пациенты выходят из болезни без осложнений.

«По моим наблюдениям, у таких пациентов не остается постковидного синдрома», — заверил специалист.