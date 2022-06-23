Продажа параллельно ввезенных товаров началась в России. Как изменились цены?

«Связной» начал продавать параллельно импортированную технику. В нее входят гаджеты, смартфоны и приставки. Однако цены на электронику оказались немного выше докризисных. По мнению специалистов, стоимость «серых» товаров не превысит показатели прошлого года.

Ретейлер «Связной» начал ввозить электронику через параллельный импорт. Среди товаров — смартфоны, умные часы, последние модели iPhone и приставки PlayStation, Xbox и Nintendo. Гаджеты будут стоить на 10-20% дороже, чем в начале февраля этого года.

При этом «Связной» заверил, что на электронные устройства, ввезенные «серым» способом, предоставляется официальная гарантия. Проблем с их активацией тоже не будет, поскольку они предназначены только для стран ЕАЭС.

Другие ретейлеры, такие как «М.Видео — Эльдорадо» и МТС, не заявили прямо о продаже продукции, ввезенной параллельным импортом. Они отметили, что используют возможности в рамках законодательства.

Маркетплейсы тоже заинтересовались параллельным импортом. Wildberries в мае разрешил продавцам выставлять товары из списка. А позже в каталоге россиянам стали доступны одежда и аксессуары брендов одежды компании Inditex, которая ушла из России. «Яндекс.Маркет» и Ozon тоже начали ввозить товары в рамках параллельного импорта, писал «Коммерсант».

Стабилизация цен

Цены на технику при параллельном импорте оказались примерно на 10% выше, чем в начале года. В начале сентября прошлого года новая модель iPhone 13 стоила от 79 990 рублей, писала Lenta.ru. Сейчас же в магазинах «Связной» ценник на смартфоны от Apple начинается от 85 990 рублей. Дороже всего стоит вариант Apple iPhone 13 Pro Мах. За него придется отдать 157 990 рублей.

Источник фото: сайт www.svyaznoy.ru

А умные часы Samsung Galaxy Watch4 с учетом акции в «Связном» стоят даже меньше изначальной стоимости. Их стартовая цена в конце 2021 года составляла 18 000 рублей, писало РИА «Новости». Но теперь с учетом скидки гаджет продают от 17 990 рублей до 29 190 рублей.

На Wildberries в июне появились бренды одежды компании Inditex, которая недавно ушла из России. Это Zara, Oysho, Bershka, Pull and Bear и Massimo Dutti. Специалисты не исключают, что одежду могли ввезти в рамках параллельного импорта, написал сайт bfm.ru.

Однако цены сильно отличаются друг от друга. На официальном сайте Zara платье стоит 4999 рублей, а на Wildberries — 6499.

Источник фото: сайты Zara, Wildberries

Повышение цен на определенные товары, вероятно, связано со спросом на них. Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов напомнил «360», что стоимость менее востребованной продукции не будет сильно изменяться при параллельном импорте.

Не исключено, что в дальнейшем цена не будет расти. По мнению независимого эксперта FMCG-рынка Александра Анфиногенова, параллельный импорт не изменит цены прошлого года. Специалист объяснил, что покупательная способность должна справляться с приобретением вновь завезенных товаров. А для этого нужна адекватная стоимость, которая высчитывается на основе курсов валют.

Так как доллар стоит не 200 рублей, а стремится к 50, то волноваться о росте цен не стоит. Суть параллельного импорта заключается в том, чтобы обеспечить людей товарами и чтобы не было дефицита Александр Анфиногенов.

В первую очередь это касается оборудования, машин, а также сегмента бытовой техники, электроники и одежды. Параллельный импорт должен действовать так, чтобы не было большой разницы между тем, как жили раньше, и как живут сейчас.

Дальнейшие сложности

У владельцев товаров, которые ввезли «серым» способом, могут возникнуть проблемы при гарантийном ремонте. Анфиногенов напомнил, что существует два вида гарантии — производителя и продавца. Первый обеспечивает сервисную службу по всей стране, а продавец по закону должен снабдить товар гарантийным сроком.

«Тогда продавец должен за свой счет отремонтировать товар в течение гарантийного срока», — рассказал Анфиногенов.

Источник фото: РИА «Новости»/Сергей Пятаков

Иностранные производители, ушедшие из России, вряд ли будут выступать против «серых продаж». Андрей Карпов напомнил, что любая фирма заинтересована в том, чтобы ее продукция реализовывалась, и зачастую не важно, где именно.

«Ему главное, чтобы она реализовывалась и спрос возрастал. Он на этом зарабатывает. Но особо ответственные контролируют перемещение товаров в разные страны», — рассказал Карпов.

Любой ушедший производитель может вернуться в страну, если власти других государств не будут создавать для этого препятствий. Анфиногенов напомнил, что любая компания понимает, что надо приходить в Россию обратно, тем более что отечественный рынок довольно интересен.