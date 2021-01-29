Бурятские школьники «продавали» одноклассника. Объявление оказалось шуткой, но иногда это делают всерьез

В Бурятии школьники выставили своего одноклассника на «продажу» за 10 рублей. Дети сделали это в шутку, но обеспокоенный житель Улан-Удэ юмора не понял и обратился к омбудсмену. И таких ситуаций в России довольно много.

Пранк дошел до уполномоченной

Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина сообщила, что к ней обратился один из жителей республики с информацией о том, что на «Авито» продают ребенка за 10 рублей. В объявлении говорилось о продаже собаки, но указана была фотография ребенка, сообщили «360» в республиканском МВД.

Полицейские быстро выяснили, что автором объявления был 14-летний ученик восьмого класса из Кяхтинского района. Он таким образом пошутил над одноклассником. Но после разговора с полицейскими удалил сообщение.

В отношении ребенка не возбуждали административное дело, потому что он несовершеннолетний. При этом с мальчиком провели профилактическую беседу. Ганькина напомнила, что для взрослых людей ответственность за объявления такого характера будет. Человек попадет под статью о нарушении законодательства в области персональных данных.

Причем похожая история произошла в Бурятии в конце 2020 года. Ученики одной из школ Улан-Удэ также разместили объявление о продаже одноклассника.

Петербургские продавцы

За последние полгода в Петербурге уже дважды в шутку пытались продать детей. В сентябре в разделе «Животные» появилась публикация, в которой продавец выложил три снимка ребенка, назвал его Барсиком и указал цену — 900 миллиардов рублей.

Объявление потребовали удалить, что и сделал «продавец».

Чуть раньше, в июне 2020 года, другой петербуржец разместил объявление о продаже «маленького вредителя» и любителя «врать, хамить и воровать». Речь шла о ребенке, а публикация появилась в разделе домашних питомцев.

Потом мужчина объяснил, что не собирался отдавать ребенка, а объявление выложил в воспитательных целях. Ему назначили административный штраф в размере трех тысяч рублей. Уполномоченная по правам ребенка Анна Митянина назвала этот поступок «чудовищным» и неприемлемым в отношении несовершеннолетнего.

Источник фото: скриншот с сайта «Авито»

Поговорить и заработать

Некоторые россияне добровольно сдают себя в аренду за деньги. Дмитрий Лебедев готов почти на все: сходить в магазин, побеседовать, стать членом команды в видеоигре или слушателем грустной истории из жизни.

Он разместил объявление на одном из сайтов, уточнив, что «изысканные» поручения и предложения обсуждаются лично. Если вдруг клиенту надоест собеседник, то он может прогнать его в любой момент без объяснения причин.

Мотивацией такого поступка для Лебедева стала история 37-летнего японца Седзи Моримото. Он за 2,5 года заработал миллионы долларов, просто проводя время с людьми. Он даже написал книгу и стал прообразом героя сериала. Сейчас час с Моримото стоит 10 тысяч йен (семь тысяч рублей), плюс дорога и еда.

Цены на общение с Лебедевым пока не такие космические — 689 рублей. Но за какой промежуток времени он берет такие деньги, не сообщается.

Издевка над сестрой

В феврале 2020 года в Сети появилось объявление о продаже несовершеннолетней девочки, жительницы Челябинска. «Цена» стояла — пять тысяч рублей, а девочку отнесли к категории «Для дома и дачи».

Когда полиция занялась делом, то выяснила, что публикацию сделал старший брат девочки. Беседу провели и с молодым человеком, и с матерью родственников.

Шутки оказались правдой

Не всегда подобные объявления выкладываются в качестве шутки. В апреле 2019 года жительница Алма-Аты пошла под суд за попытку продать своего сына почти за 1,3 миллиона рублей. В объявлении она указала, что ищет для ребенка приемных родителей.

«Покупатели» нашлись в Москве, но это были сотрудники правоохранительных органов. Когда женщина написала отказ от ребенка, она направилась в банк для получения запрошенной суммы. Там ее и задержали полицейские.

В сентябре 2019 года жительница Ставропольского края хотела продать своего новорожденного ребенка. Объявление она разместила в социальных сетях, а цену на младенца поставила 440 тысяч рублей.

Обнаружить нарушение удалось благодаря другой пользовательнице. Она увидела публикацию и сообщила в правоохранительные органы.