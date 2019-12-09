Продавцы оружия заработали $420 млрд. Почему Россия сдает позиции на мировом рынке

По данным доклада, опубликованного организацией 9 декабря, первые пять строчек рейтинга заняли Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. На них пришлось 148 миллиардов долларов от мировой выручки, то есть 35% от общего объема.

Всего же с 2002 года компании из топ-100 рейтинга SIPRI нарастили объемы продаж оружия и военных услуг на 47%. Но и эта цифра не совсем точна, так как в рейтинг не попали китайские фирмы. По ним нет достоверных данных.

2018 год и + $420 млрд

Итак, в прошлом году компании, продающие оружие, технику и услуги в военной сфере, заработали 420 миллиардов долларов, то есть на 4,6% больше, чем в 2017 году. Американская экспансия на европейских и частично ближневосточных рынках подвинула Россию, считают авторы исследования.

Продажи россиян в целом снизились на 0,4% по сравнению с позапрошлым годом. Всего в 2018 году России удалось сбыть продукции на 36,2 миллиарда долларов. Но при этом, пять российских компаний даже увеличили продажи.

Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» на стенде концерна ВКО «Алмаз-Антей» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Источник фото: РИА «Новости»

Так, например, реализация оружия производителя «Алмаз-Антей» выросла на 18% и составила 9,6 миллиарда долларов.

«Увеличение произошло не только из-за высокого внутреннего спроса, но и из-за растущих продаж в другие страны, в частности, системы ПВО С-400», — сказано в документе Стокгольмского института.

Макет зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» на стенде концерна ВКО «Алмаз-Антей» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Источник фото: РИА «Новости»

Европе четверть рынка

По данным доклада, без учета Китая, 80 из 100 ведущих производителей оружия в 2018 году базировались в США, Европе и России.

Европа представляет оружейный рынок на четверть — 24% товара продают европейские компании. 27 представленных в списке производителей продали оружия на 102 миллиарда долларов. Рост составил всего 0,7% по отношению к 2017 году.

Украина, кстати, тоже стала продавать больше оружия. Госконцерн «Укроборонпром» в 2018 году поднялся в рейтинге SIPRI TOP-100 сразу на 10 строчек и занял 71-е место. Он продал вооружений на 1, миллиарда долларов, то есть на 18% больше, чем годом ранее. Правда «Укроборонпром» — единственное украинское предприятие, попавшее в этот рейтинг.