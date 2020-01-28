Продавщицу живьем подожгли в Соликамске. Главное о покушении

Уголовник из Соликамска пытался заживо сжечь бывшую супругу. Пришел в магазин, где она работала продавцом, облил бензином и поджег. Садиста задержали, а еле живую женщину доставили в больницу. Рассказываем все, что известно об этой страшной истории.

27 января ранее судимый 41-летний житель Соликамска пришел в магазин к своей знакомой. Облил ее бензином, поджег и сбежал.

На кадрах видно, что увидев посетителя, женщина забежала в подсобку. Через секунду оттуда выскочила вторая продавщица. Затем вспыхнуло зарево, вышел мужчина, а за ним — живой «столб пламени».

Коллега потушила все огнетушителем и вызвала скорую. В тяжелом состоянии с сильными ожогами женщину госпитализировали. Тем временем полицейские задержали ранее судимого садиста и возбудили дело о попытке убийства с особой жестокостью.

Без прогнозов

Как сообщил Telegram-канал «Подъем», нападавшим оказался бывший супруг продавщицы, которая получила ожоги 35% тела. У нее полностью обгорело лицо. Гарантировать, что женщина выживет, медики пока не могут. По сведениям администраторов паблика «Плохие новости 18+», мужчина хотел наказать экс-жену за давние ссоры.

«У нее ожог тела — 35%, все лицо. Она в тяжелом состоянии в реанимации, но дышит сама. Врачи не дают никаких прогнозов, так как слишком большой ожог. Сегодня, скорее всего, ее перевезут в Пермь», — пояснили в краевой больнице имени академика Вагнера.

Правда, kp.ru в больнице рассказали, что лицо почти не пострадало, обожжено всего 3%, но подтвердили тяжесть ее состояния. 28 января министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова сообщила информацию о перевозке пострадавшей в Пермь.

«Женщина была доставлена в краевую больницу имени Вагнера города Березники, с сильнейшими ожогами тела. Врачи оценивают состояние женщины как тяжелое, сейчас она находится в отделении реанимации. На данный момент пострадавшую готовят к эвакуации в ожоговый центр Перми», — сообщила она.