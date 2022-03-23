Ажиотаж воскресил черный рынок. Продавать валюту оказалось опасно

Ажиотаж вокруг доллара и евро в России воскресил черный валютный рынок. Появились новые способы мошенничества. Людей пытаются обмануть как на улице, так и в Сети. При этом специалисты уверены, что не стоит поддаваться панике и избавляться от долларов или евро. Да и менять деньги нужно лишь в банках, чтобы не потерять свои сбережения.

«Накрутчики» специально завышали курсы

В Центральном банке (ЦБ) и Министерстве внутренних дел (МВД) пожаловались, что некоторые люди намеренно завышали курсы доллара и евро. Из-за этого приходилось покупать валюту по завышенным курсам. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, в Telegram и на банковских форумах практически в одно и то же время начали появляться схожие посты. В них писали, что людям неожиданно заблокировали банковские счета. Позже выяснилось, что в дни, когда россияне массово начали скупать валюту, в столице появилась группа так называемых «накрутчиков». Они «прогоняли по кругу» через свои счета в банках крупные суммы. Так они искусственно увеличивали курс и вынуждали россиян покупать валюту по завышенной стоимости.

«Как только курс начинал падать, схему прогоняли снова. В ход также шли евро, юани, лиры и так далее. Особенно от этого страдали россияне, живущие за границей, которые пытались успеть вывести свои сбережения до отключения у них Visa и Mastercard», — пояснил канал Shot.

По его информации, эту схему почти невозможно отследить. Ведь все валютные операции совершали на бирже, то есть сделки проходили по цене заявок на покупку и продажу. Однако сразу в трех банках сообщили о блокировке счетов десятков физических лиц, оборот которых в период ажиотажа оказался аномальным. Данные уже передали в правоохранительные органы.

Покупка валюты с рук

Ажиотаж вернул популярность и довольно старой схеме. Так возродился черный валютный рынок. Житель Москвы Хасан Х. решил обменять рубли на доллары. Мужчина обратился за помощью к знакомому, который якобы знал человека, способного помочь другу, сообщает Telegram-канал Baza.

В результате Хасан приехал в банк в центре с деньгами — 37 миллионами рублей. Тогда тот самый человек, который должен был помочь с обменом, заявил, что вместо него приедет другой. Однако после получения денег этот человек исчез, не отдав взамен доллары.

После этого обманутый москвич обратился в полицию. Позже стало известно, что личность злоумышленника правоохранителям уже знакома. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Объявления о продаже и покупке валюты в интернете

Купить или продать валюту россиянам предлагают не только через знакомых, но и на современный лад — через интернет. Делают это чаще всего на сайтах бесплатных объявлений. Так, при курсе доллара в 114 рублей в Сети доллары предлагали по 150 рублей, пишет издание «Кубанские новости».

По его данным, для ухода от ответственности аферисты выдают себя за нумизматов, а свои купюры — за коллекционные, якобы с редкой серией. Но не стоит забывать, что такая покупка все равно является незаконной. Она грозит административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственностью. Покупать валюту в России можно только через банк.

За мошенничество можно сесть в тюрьму

Статью «Мошенничество» никто не отменял, напомнил в разговоре с «360» юрист, доктор экономических наук Игорь Костиков. И в данных случаях правоохранители могут руководствоваться именно ей, пояснил он. Нарушителям грозит административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Однако в случаях мошенничества ловить злоумышленников нужно с поличным, уверен юрист Владислав Татаринов.

«Они (пострадавшие — прим. ред.) смогут возместить свои потери, если поймают того, кто нарушил закон в первую очередь. С него можно взыскать. Это самое очевидное. В остальных случаях невозможно», — отметил юрист.

Продавать валюту пока не стоит

При этом специалисты не советуют сейчас продавать валюту. Если у человека есть финансы ориентировочно на 7–10 месяцев жизни, то примерно 70–80% от этой суммы должна быть в валюте: доллары, евро. Об этом рассказал финансовый советник Илья Пантелеймонов.

«Валюты продавать не стоит. <…> Если все в рублях, то сейчас покупать валюту дорого. Большая разница между покупкой и продажей. Дорого. Я бы не стал покупать. Как вариант, чтобы сохранить деньги, можно <…> 30% от суммы положить на вклад. На другую часть можно купить золотые слитки», — пояснил он.

Ограничение продажи долларов

Центробанк с 9 марта временно запретил банкам продавать доллары и евро наличными. Россияне с валютой на счетах смогут снять наличными до 10 тысяч долларов, а получить остальные средства в рублях — по рыночному курсу на день выдачи. В банкоматах получить валюту будет нельзя, сделать это можно только в кассах банков. Ограничения действуют до 9 сентября.

Перед этим ЦБ установил ограничение на переводы за рубеж близким родственникам и супругам. Перевести теперь можно не более пяти тысяч долларов в месяц.