Продавай землю, пока горячо. Что будет с ценами на недвижимость

Рубль растет в цене и в мае–июне способен укрепиться к доллару до 60 рублей и ниже, что благоприятно скажется на балансе импорта и экспорта в России, а также экономике в целом. Россияне начали задумываться о покупке и продаже недвижимости. Но стоит ли спешить? «360» обсудил сделки по квартирам, домам и участкам со специалистами. Мы разобрались в нынешней ситуации на рынке, узнали, что с ценами на стройматериалы, стоит ли сейчас начинать ремонт. А также получили советы, как не попасться на удочку мошенников.

Новостройки и ипотека

Рубль укрепляется, и это, конечно, хорошо для экономики, но на рынке недвижимости курс доллара почти не отражается. Генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков рассказал «360», что от изменений валютного курса цены на квартиры, дома и участки, по большому счету, не меняются.

«Надо отметить, что у нас рынок недвижимости давно рублевый. Сильного влияния курса доллара на него нет. Поэтому пересчета цен на недвижимость исходя из различных курсов рубля сейчас практически не происходит. Пока это редкость», — сказал Барсуков.

Если брать ипотеку, то на рынке новостроек все более-менее нормально. Есть льготная ипотека, которая сейчас доступна практически на тех же условиях, что и в начале года.

А вот на рынке вторичного жилья ставки по ипотеке достаточно высокие. Минимальные — в районе 13%, но чаще выше — около 15% годовых. При нынешних ценах ежемесячные платежи получаются очень большие.

«Люди не склонны брать ипотеку на вторичном рынке под такие ставки. Берут разве что только в качестве доплаты, когда человек продает свою квартиру, покупает другую, там нужна небольшая сумма кредита — два-три миллиона для Москвы, например», — отметил Барсуков.

По прогнозу риелтора, цены на новостройки останутся на текущем уровне. Застройщики всеми силами пытаются их сохранить. Считают, что если цены начнут снижать, люди решат еще подождать, думая, что потом будет еще дешевле. Однако удешевить квартиры, по словам Барсукова, могут скрытно.

«Скорее всего, будут использовать инструменты скрытого удешевления. То есть цена вроде бы сегодняшняя стоит, а при этом дают какие-то скидки, акции, субсидирование ипотеки, чтобы еще дешевле было для покупателя. То есть инструменты, которые скроют снижение цены», — объяснил Барсуков.

Оставят прежнюю цену, но при этом предложат скидку. Конечная цена станет ниже на 10-15%.

Вводится и гибридная ипотека, когда часть можно получить по маленькой ставке с господдержкой, а другую — по рынку.

Прогноз по рынку новостроек: 50-70% за то, что цены останутся как есть, 25-30% — что упадут, и лишь 5% — что вырастут.

Кому лучше не спешить

Так как цены на недвижимость, скорее всего, упадут, то прямо сейчас лучше продавать, а не покупать. Если, конечно, найдете покупателя. Сейчас их практически нет.

«Управляемая продажа на падающем рынке — это единственный инструмент, с помощью которого можно реально продавать недвижимость в условиях дефицита покупателя. А банальное следование за ценой — это неправильная стратегия и мало применимая в текущих условиях», — отметил Барсуков.

Если продавцу нужно срочно решить какую-то жизненную проблему, то оглядываться на цены не стоит. Нужно продавать сейчас.

«Жилищная проблема никуда не денется. Ее нужно решать сейчас, если это возможно. Это касается и покупателей, и продавцов», — сказал Барсуков.

Если спешить некуда, то лучше подождать несколько лет, ведь после падения цен обязательно последует рост. И тогда можно продать подороже.

Продавайте землю, пока горячо

Ситуация с домами на рынке примерно такая же, как с квартирами. А вот с участками все иначе.

Многие собираются сами строить дома и подумывают купить участок. Поэтому сейчас удачное время для продажи земли.

На мой взгляд, сейчас будет определенная переоценка участков и люди, которые хотели бы участки продать, им как раз, на мой взгляд, сейчас время этим заниматься. Потому что, учитывая стоимость материалов и рост цен на недвижимость, многие люди перешли в позицию: «Я куплю участок и буду сам строить, может быть, не сейчас, но буду строить сам, не буду покупать готовый» Константин Барсуков генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость».

Понятно, что участки бывают разные, но стоят дешевле, чем квартира или дом. И многие, чтобы не держать деньги в рублях, решили вложиться в недвижимость, купив участок, чтобы потом продать.

«Цены на участки, на мой взгляд, выросли непропорционально. Рынок немного перегрет, понятно, что покупателей особо нет, но если есть желание продать, достаточно хорошее время. Потому что потом в любом случае это выровняется», — сказал Барсуков.

Что нам стоит дом построить

Цены на стройматериалы еще недавно на фоне рисков непредвиденных обстоятельств поднялись аж на 80%, но волна спала. К прежним уровням не вернулись, но теперь выше лишь на 20%, а не на 80%, отметил в беседе с «360» инженер по качеству строительства, гендиректор ООО «Альянс» Сергей Бакин.

Источник фото: РИА «Новости»

Что будет дальше с ценами на стройматериалы, учитывая, что многие на импортном сырье, пока не известно. По словам Бакина, пока сложно сказать, что будет и с импортозамещением. А импортные материалы, само собой, дешевле не станут.

«Ожидать, что будет что-то дешеветь, — наивно», — сказал Бакин.

При этом работы по строительству подорожали не сильно. Рост есть, и то не везде, но максимум на 15%, отметил инженер. Зарплаты никому не индексировали. Но рук стало меньше.

«А то, что цены подросли, здесь в другом причина. Рынок труда здорово схлопывается, мало специалистов, потому что многие уже уехали на родину. А те, которые остались, ну можно жить на 15% подороже здесь. Вот и все», — пояснил Бакин.

Как не стать жертвой мошенников

По вопросам оформления сделки важно обратиться к юристу, чтобы не стать жертвой мошенников.

Если говорить о банальных мошеннических схемах, скорее всего, это будет «наиболее выгодное предложение». И мошенники могут вас торопить, чтобы вы не могли задуматься и остановиться, обнаружив, что вас обманывают.

«Если оба этих фактора совпали, то есть вы видите предложение по супернизкой цене и вам начинают говорить: „Давай-давай-давай, быстрей-быстрей“, — надо призадуматься, нет ли здесь подвоха. Понятно, что бывают такие вещи, как срочный выкуп, когда реально человеку нужны деньги — и нужны очень быстро. Но ко всем вещам нужно относиться очень настороженно, четко понимая всю картину, есть ли там мошенничество или действительно человек в деньгах нуждается», — объяснил Барсуков.

Риелтор без юриста не помощник

На момент сопровождения сделки нужно как минимум обратиться к профессионалам для юридической экспертизы. Идеальный вариант, если это риелтор и он будет работать в связке с юристом.

«Это не должен быть просто риелтор. Это должен быть риелтор с юридическим образованием и работающий с жилищным законодательством. Либо это должен быть риелтор в связке с юристом-жилищником. Если вашей юридической экспертизой занимается просто риелтор без юриста или юридического образования, это полная ерунда, потому что риелтор не может самостоятельно проводить юрэкспертизу», — сказал Барсуков.

Верно и обратное: если юрист-жилищник сам проводит проверку, большой вопрос, будет ли она качественной, потому что зачастую нужны «ноги»: куда-то съездить, что-то уточнить, получить информацию. А юристы чаще всего этого не делают, отметил Барсуков.

«На мой взгляд, самая оптимальная связка — это риелтор плюс юрист-жилищник», — подчеркнул глава «Релайт-Недвижимости».