Дагестанка хотела продать младенца за 300 тысяч, и она далеко не первая. Кто покупает детей в России?

В Москве задержали многодетную мать, которая хотела продать новорожденную дочь за 300 тысяч рублей. Покупателями оказались сотрудники правоохранительных органов, работавшие под прикрытием. Таких случаев в России десятки — только тех, о которых мы знаем.

Цена жизни

В одной из московских кофеен полиция задержала 25-летнюю уроженку Дагестана: женщина хотела продать свою новорожденную дочь. Она заранее опубликовала в интернете объявление о том, что ищет приемных родителей, цену назначила 300 тысяч рублей.

Она общалась с покупателями в социальных сетях — ими оказались члены движения «Альтернатива», которое в том числе борется и с торговлей детьми. Женщина просила, чтобы ей обеспечили роды в Москве и недолгое пребывание в больнице после — чтобы прийти в себя. Расходы на больницу она даже была готова покрыть из тех денег, которые получит за ребенка.

На родине женщина рожать не хотела, чтобы избежать лишних разговоров. При этом она без лишних обсуждений согласилась на то, что неизвестные люди просто заберут ребенка и больше никакой связи поддерживать не будут — о дальнейшей судьбе дочки она не спрашивала.

СМИ опубликовали переписку матери с потенциальными покупателями. Она рассказала, что деньги ей нужны на дом, чтобы жить в нем с тремя другими детьми. Четвертого ребенка, по ее словам, вырастить она бы не смогла.

У меня нет другого выхода. Не говорите „продавать“ — это звучит грубо. Просто я вам помогу, а вы мне. У меня трое детей, пусть хоть этот ребенок чувствует себя в достатке, я уверена, вы воспитание лучшее дадите из переписки матери с потенциальными покупателями.

При этом сами «родители» уверяли роженицу, что если она передумает, они купят ей билет домой и никаких проблем не возникнет. Но она от такого предложения отказалась. Женщина также рассказывала, что у нее сложные отношения с мужем: за все время беременности он ни разу не поинтересовался ее состоянием, в больницу к ней тоже никто не приходил.

По данным движения «Альтернатива», незадолго до сделки женщина общалась со своей сестрой — та знала, зачем роженица уехала в Москву. Женщины обсуждали, какие купят сапоги с денег, полученных за младенца.

Сотрудники правоохранительных органов встречались с матерью в кофейне, там они отдали женщине деньги, а та написала расписку и отдала младенца. После этого ее задержали. Теперь женщину обвиняют по статье о продаже несовершеннолетнего. В ходе допроса она полностью признала вину, заявили в СК.

От 200 тысяч до четырех миллионов

Как рассказал «360» лидер движения «Альтернатива», борец против рабства Олег Мельников, продажа детей в России — довольно частое явление. Средняя цена ребенка колеблется от 200 тысяч рублей до четырех миллионов, поэтому девушки периодически хотят «подзаработать».

«Речь идет о десятках, если не о сотнях случаев в месяц», — уверен он.

При этом большая часть подобных «покупок» происходит с криминальными целями — легализовать такого ребенка практически невозможно. Поэтому люди, которым нужен ребенок, чтобы растить его и ухаживать, выбирают услуги суррогатных матерей или усыновления.

Очень часто детей покупают именно представители нищей мафии, то есть цыгане, для попрошайничества. Средняя продолжительность жизни таких детей — от полутора до трех месяцев Олег Мельников лидер движения «Альтернатива».

И даже в случае с 25-летней уроженкой Дагестана, по словам Мельникова, были люди, готовые купить девочку, если бы не подоспели правоохранители. В общении с матерью члены «Альтернативы» предупреждали ее, что ребенка ждет плохая жизнь, но ее это не интересовало.

«Она четко знала, что этого ребенка не собирается никто усыновлять и что приобретается он для каких-то криминальных целей. У нее не было никакого материнского чувства к этому ребенку», — сказал Мельников.

При этом «Альтернативе», по словам Мельникова, удается отговорить от продажи ребенка девять из 10 женщин. Движение предлагает им помощь, как финансовую, так и человеческую, помогает найти работу и нормально жить дальше.

Тем не менее желающих продать детей меньше не становится. Аналогичный случай был в марте 2019-го, когда москвичка хотела продать своего ребенка за миллион рублей. Сделка тоже состоялась: мать написала отказ и отдала ребенка, а затем ее задержали правоохранители.

Совсем недавно, 1 октября, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина обнаружила в социальных сетях целую группу, где продавали детей. Там публиковали объявления самих беременных и потенциальных родителей, о ценах договаривались в частном порядке.

В феврале 2020-го полиции удалось поймать женщину, которая тоже занималась продажей детей — правда, рожала она их не сама. Она договаривалась с беременными, чтобы потом продавать младенцев бездетным московским семьям. Двух предыдущих «купленных» детей она воспитывала сама.