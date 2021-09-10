Продать дочь ради выживания семьи и выдать замуж из-за визы. Как афганцы выживают при талибах*

В Афганистане мужчина решил продать четырехлетнюю дочь, чтобы спасти семью от голода. За ребенка он попросил около 590 долларов. Дикая ситуация не единственная: в захваченной талибами* стране люди идут на многое, чтобы выжить. Иногда им это не удается.

Маленькую Сафию захотел купить бездетный бизнесмен, рассказал The Times ее отец Мир Назир. Мужчина предложил 20 тысяч афгани, или порядка 236 долларов, за то, чтобы девочка жила с ним и работала в его лавке.

Отец счел цену слишком низкой и назвал другую — 50 тысяч афгани, или около 590 долларов. Назир признался, что готов на сделку ради семьи из семи человек.

«Это не вопрос выбора. Все дело в отчаянии», — подчеркнул он.

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Лучше без семьи

Мужчина был полицейским в городе Газни. За несколько дней до прихода в столицу Афганистана талибов* он потерял работу и бежал вместе с женой и пятью детьми в Кабул.

О продаже дочери с бизнесменом Назир окончательно не договорился. Он допустил, что ребенку будет лучше жить с чужим человеком и работать на него.

«Мы все еще обсуждаем. <…> Может, ее будущее сложится лучше, чем со мной, а деньги спасут мою семью», — заключил мужчина.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала историю Мира Назира способной разорвать сердце. В своем Telegram-канале она предложила найти мужчину и заявила о готовности заплатить ему необходимую сумму.

«Пришло ли в голову журналистам The Times самим заплатить отцу с условием, что он не продает дочь, и следить потом за этим? Думаю, вряд ли. <…> Давайте найдем его, я оплачу, а дальше будем проверять, где дочка. Иначе ведь сердце может разорваться», — написала Симоньян.

Замуж за визу

Афганцы, сообщил телеканал CBS, продают детей не только за деньги, но и за шанс получить визу другой страны. Власти США начали проверку сведений о том, что среди эвакуированных из Афганистана есть насильно выданные замуж несовершеннолетние девочки.

В жены подростков, сообщало агентство Associated Press, взяли взрослые мужчины, которые претендуют на получение специальных американских иммиграционных виз. На заключении брака настаивали родственники детей — надеялись, что девочкам в США выдадут разрешительные документы. Часть несовершеннолетних якобы вывезли в ОАЭ. Что будет, когда их обнаружат, неизвестно.

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Отнятые жизни

Движение «Талибан»* официально заявляло, что жителям захваченного ими Афганистана ничто не угрожает. Однако на деле все оказалось совсем не так. От рук талибов*, по данным телеканала CNN, погибла многодетная мать. Женщину жестоко избили за отказ накормить 15 боевиков, бросили в одну из комнат дома гранату и бросили умирать.

В провинции Гор на глазах мужа и детей застрелили женщину-полицейского Бану Негар, сообщал BBC News. Она работала в местной тюрьме и была на восьмом месяце беременности. Родственники погибшей показали журналистам снимки, на котором видна кровь и сильно изуродованное тело. В «Талибане»* открестились от причастности к случившемуся и объяснили убийство Негар «личной неприязнью».

Медицинская катастрофа

Афганистан может столкнуться с еще одним испытанием. Не исключено, что в стране прекратят работать порядка 90% из всех поддерживаемых Всемирной организацией здравоохранения медицинских учреждений.

Руководитель подразделения чрезвычайных операций ВОЗ в Восточном Средиземноморье Рик Бреннан в интервью агентству Reuters объяснил это «ростом заболеваемости и смертности от коронавируса». Он также предположил, что у западных спонсоров афганских медучреждений есть правила, которые не позволяют каким-либо образом взаимодействовать с установившейся в стране властью.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.