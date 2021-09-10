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    10 сентября 2021, 05:00

    Продать дочь ради выживания семьи и выдать замуж из-за визы. Как афганцы выживают при талибах*

    Александра Ломейко

    В Афганистане мужчина решил продать четырехлетнюю дочь, чтобы спасти семью от голода. За ребенка он попросил около 590 долларов. Дикая ситуация не единственная: в захваченной талибами* стране люди идут на многое, чтобы выжить. Иногда им это не удается.

    Продать дочь ради выживания семьи и выдать замуж из-за визы. Как афганцы выживают при талибах*

    Маленькую Сафию захотел купить бездетный бизнесмен, рассказал The Times ее отец Мир Назир. Мужчина предложил 20 тысяч афгани, или порядка 236 долларов, за то, чтобы девочка жила с ним и работала в его лавке.

    Отец счел цену слишком низкой и назвал другую — 50 тысяч афгани, или около 590 долларов. Назир признался, что готов на сделку ради семьи из семи человек.

    «Это не вопрос выбора. Все дело в отчаянии», — подчеркнул он.

    Продать дочь ради выживания семьи и выдать замуж из-за визы. Как афганцы выживают при талибах* | Изображение 1Источник фото: pixabay

    Лучше без семьи

    Мужчина был полицейским в городе Газни. За несколько дней до прихода в столицу Афганистана талибов* он потерял работу и бежал вместе с женой и пятью детьми в Кабул.

    О продаже дочери с бизнесменом Назир окончательно не договорился. Он допустил, что ребенку будет лучше жить с чужим человеком и работать на него.

    «Мы все еще обсуждаем. <…> Может, ее будущее сложится лучше, чем со мной, а деньги спасут мою семью», — заключил мужчина.

    Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала историю Мира Назира способной разорвать сердце. В своем Telegram-канале она предложила найти мужчину и заявила о готовности заплатить ему необходимую сумму.

    «Пришло ли в голову журналистам The Times самим заплатить отцу с условием, что он не продает дочь, и следить потом за этим? Думаю, вряд ли. <…> Давайте найдем его, я оплачу, а дальше будем проверять, где дочка. Иначе ведь сердце может разорваться», — написала Симоньян.

    Замуж за визу

    Афганцы, сообщил телеканал CBS, продают детей не только за деньги, но и за шанс получить визу другой страны. Власти США начали проверку сведений о том, что среди эвакуированных из Афганистана есть насильно выданные замуж несовершеннолетние девочки.

    В жены подростков, сообщало агентство Associated Press, взяли взрослые мужчины, которые претендуют на получение специальных американских иммиграционных виз. На заключении брака настаивали родственники детей — надеялись, что девочкам в США выдадут разрешительные документы. Часть несовершеннолетних якобы вывезли в ОАЭ. Что будет, когда их обнаружат, неизвестно.

    Продать дочь ради выживания семьи и выдать замуж из-за визы. Как афганцы выживают при талибах* | Изображение 2Источник фото: pixabay

    Отнятые жизни

    Движение «Талибан»* официально заявляло, что жителям захваченного ими Афганистана ничто не угрожает. Однако на деле все оказалось совсем не так. От рук талибов*, по данным телеканала CNN, погибла многодетная мать. Женщину жестоко избили за отказ накормить 15 боевиков, бросили в одну из комнат дома гранату и бросили умирать.

    В провинции Гор на глазах мужа и детей застрелили женщину-полицейского Бану Негар, сообщал BBC News. Она работала в местной тюрьме и была на восьмом месяце беременности. Родственники погибшей показали журналистам снимки, на котором видна кровь и сильно изуродованное тело. В «Талибане»* открестились от причастности к случившемуся и объяснили убийство Негар «личной неприязнью».

    Медицинская катастрофа

    Афганистан может столкнуться с еще одним испытанием. Не исключено, что в стране прекратят работать порядка 90% из всех поддерживаемых Всемирной организацией здравоохранения медицинских учреждений.

    Руководитель подразделения чрезвычайных операций ВОЗ в Восточном Средиземноморье Рик Бреннан в интервью агентству Reuters объяснил это «ростом заболеваемости и смертности от коронавируса». Он также предположил, что у западных спонсоров афганских медучреждений есть правила, которые не позволяют каким-либо образом взаимодействовать с установившейся в стране властью.

    *«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.