Киргизы снова ввязались в пограничный конфликт. У проблемы в Ферганской долине нет решения

В Киргизии снова произошел пограничный конфликт. Теперь с соседями из Узбекистана. На границе двух стран подрались жители расположенных рядом сел. Потенциально горячих точек в регионе немало, а решить проблему подобных стычек не так просто.

Все началось с бытовой ссоры между мужчинами из сел Сай и Чашма, сообщил сайт 24.kg со ссылкой на пресс-службу полномочного представителя кабинета министров в Баткенской области. Перепалка переросла в драку, а на границе потом собрались и киргизы, и узбеки.

Система анклавов все усложняет

На место конфликта приехали силовики и представители местной власти. Они побеседовали с собравшимися. Толпа разошлась, а подравшиеся помирились. Однако приграничные споры на здесь не редкость, а урегулировать их никак не могут, напомнила газета «Известия».

В марте стороны договорились о делимитации и демаркации. Оказалось, что живущие на приграничной земле киргизы против обмена территориями. Свое недовольство они выразили, устроив митинги. В итоге от достигнутых договоренностей Киргизия отказалась.

Политолог и директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров объяснил «360», что определить границу в указанном регионе крайне сложно.

«Там анклавная система. Едешь по территории Киргизии и попадаешь на территорию Узбекистана. Крупные узбекские анклавы вокруг киргизской земли. Поэтому периодически и возникают конфликты», — сказал он.

Причем стычки, заметил Багдасаров, возникают как на самой границе, так и в глубине. В качестве примера он привел два конфликта в Ошской области.

Более страшной резни и погромов я не видел Семен Багдасаров политолог.

В стабилизации одного из них — 1990 года — политолог принимал участие лично. Межнациональные столкновения произошли и в 2010-м.

Эксперт с сожалением заметил, что не видит выхода из ситуации. Демаркацию границы на этом участке земли он назвал сложным делом. Конфликты там, как правило, возникают из-за воды, хотя Ферганская долина не совсем безводна. Сам регион очень густонаселен.

Потенциально горячие точки, заметил Багдасаров, находятся как раз на границе с Узбекистаном и Таджикистаном. Местные власти периодически вмешиваются в ситуацию, но их действия являются лишь тактическим решением.

Люди против договоренностей

Спорные моменты президенты двух стран Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев как раз пытались прояснить на мартовской встрече в Ташкенте, после чего и был подписан протокол. Документ предусматривал, что плотина Кемпирабадского (Андижанского) водохранилища будет территорией Узбекистана. Вокруг чащи водоема, уточнила газета «Известия», узбекская сторона обязалась не устанавливать заграждение. Так жители Киргизии сохраняли доступ к воде, могли ловить рыбу и приводить на водопой скот.

Ташкент при этом согласился отдать Бишкеку тысячу гектаров в других районах. А пользование Орто-Токойским (Касансайским) водохранилищем должно было стать совместным. Кроме того, на въезде в узбекский анклав Сох решили открыть дополнительные пункты пропуска.

Вопрос по границам с Узбекистаном киргизские власти назвали решенным на 100%. Но потом в приграничных районах Киргизии начались акции протеста. Договоренности сошли на нет. Новые переговоры с представителями Узбекистана наметили на 10 мая в городе Ош.