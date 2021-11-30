Из-за пандемии во всем мире возросло количество людей, страдающих бессонницей. При этом врачи отмечают, что здоровый сон — залог физического и психического благополучия человека. Трудности с отходом ко сну и пробуждения по ночам отражаются на качестве и жизни и даже могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях. «360» узнал, как улучшить качество сна и когда стоит обращаться к специалистам.

Трудно заснуть

Ключевым показателем хорошего сна является самочувствие человека. Кто-то может спать по восемь часов и не чувствовать себя отдохнувшим, а кому-то на полное восстановление может хватать и четырех часов. О недостатке сна можно говорить, если человек чувствует вялость, сил становится меньше и появляется общий дискомфорт, уверен психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

«Здесь влияет не столько количество сна, сколько режим сна. Если организм привыкает, что мы ложимся в 00:00, а встаем в 06:00, человек может за это время успеть восстановиться, а недосып будет чувствовать только к концу недели», — объяснил он.

Главным фактором, который отражается на сне, является стресс, считает Павел Жавнеров. Нервное напряжение мешает человеку заснуть, а переживания не дают расслабиться.

Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов добавил, что, если у человека появляются проблемы со сном, в первую очередь стоит обратить внимание на соблюдение режима дня. Согласна с этим и врач-психотерапевт, невролог Ольга Голубинская.

Чем раньше человек встает, тем правильнее у него организуются биоритмы, вырабатываются гормоны. Доказано, что если человек ложится после 02:00, то многие гормоны не вырабатываются. Так что около 23:00 желательно лечь, иначе мозг просто не выработает нужные вещества Ольга Голубинская.

Причем ложиться и вставать в одно и то же время советуют не только по будням, но и в выходные и праздники, чтобы не сбивать установившийся режим.

Чем опасны нарушения сна

Если нарушения сна происходят на фоне стрессовой ситуации, например перед ответственным событием или важным разговором, это не страшно — сон вернется в норму, когда стресс минует. Но если проблемы со сном появляются периодически, стоит задуматься о своем здоровье.

По мнению невролога и психотерапевта Ольги Голубинской, нарушения сна уже через полгода-год могут привести к серьезным неврозам, нервному истощению, депрессии и другим тяжелым заболеваниям.

«Со временем нарушения сна приводят к усталости, которая поднимает эмоциональность, а эмоциональность повышает тревожность — человек еще хуже спит. Таким образом, проблема закручивается», — добавил Павел Жавнеров.

По словам Павла Кудинова, чаще всего россияне сталкиваются с тем, что им тяжело заснуть или же они просыпаются ночью и не могут сразу вернуться ко сну.

Первая проблема — это тревога, а нарушение поддержания сна может свидетельствовать о депрессии Павел Кудинов.

Есть и другая проблема, на которую люди часто не обращают внимания, уверен сомнолог. Из-за остановок дыхания во сне, часто встречающихся у храпящих, человек может просыпаться ночью с полным мочевым пузырем.

«Если такие пробуждения есть, с походами в туалет, при этом проблем с мочеиспусканием человек не испытывает, это сигнал о том, что есть серьезное заболевание, которое может приводить к инфарктам, инсультам и внезапной смерти во сне», — подчеркнул он.

Другими признаками этой проблемы являются повышенное давление, головные боли, неосвежающий сон и дневная сонливость. С таким набором тревожных симптомов стоит как можно скорее обращаться к врачу.

Что делать, если трудно заснуть

Если человек замечает у себя проблемы со сном, например сокращается время отдыха, сон не приносит облегчения, можно попробовать изменить внешние факторы, которые влияют на качество отдыха.

Ложиться спать врачи советуют в хорошо проветренном помещении при температуре примерно +21 градус. Кровать и матрас должны быть удобными, а постельное белье — из натуральных тканей. Помогут лучше спать также тишина и темнота. Перед сном можно принять расслабляющую ванну.

Если нарушения сна вызваны кратковременным стрессом, можно пить на ночь успокоительные или безрецептурное снотворное, считает Павел Жавнеров.

Можно выполнять простые дыхательные упражнения, которые позволяют на физическом уровне привести себя в расслабленное состояние: нужно с закрытыми глазами про себя сосчитать 100 своих выдохов, сконцентрироваться на ощущениях Павел Жавнеров.

Помогут уснуть и успокаивающие травяные чаи. А вот обычный чай или кофе перед сном пить не рекомендуют: они оказывают тонизирующий эффект.

Кроме того, врачи советуют отказаться перед сном от просмотра телевизора и работы за компьютером, а также стоит отложить смартфон. Свет от экрана, как и любой свет, снижает выработку мелатонина и мешает заснуть, уверен Павел Кудинов.