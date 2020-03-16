Проблемы с лекарствами ожидаются в зависимых от Китая странах. В России цены начнут расти плавно

16 марта в правительстве пройдет совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Вместе с мэром Сергеем Собяниным, губернатором Андреем Воробьевым и руководителями ряда регионов он обсудит меры противодействия распространению коронавируса. Другая важная тема — поиск решений, чтобы не допустить роста цен на жизненно важные лекарства, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве.

В 2019 году доля импортных лекарств в России составляла 39%, а около 80% отечественных препаратов производились из зарубежных фармацевтических субстанций. Текущая девальвация скажется на их конечной стоимости. Эксперты «Коммерсанта» предупреждают, что заметнее всего это будет в сегменте дешевых лекарств, которые на 90% сделаны из импортных ингредиентов. А производство некоторых препаратов вообще может оказаться нерентабельным.

Если падение рубля затянется, лекарства могут подорожать на 30%. Из-за этого производители могут отказаться от выпуска 25% дешевых препаратов. По мнению фармацевтов, эффективнее всего снизить влияние курса на стоимость лекарств может компенсация части затрат производителям. Другая предложенная мера — субсидирование кредитов на закупку иностранных субстанций.

Схожую уверенность в подорожании лекарств в беседе с «360» выразил коммерческий директор фармкомпании «Полисан» Дмитрий Борисов. Но крупные, особенно транснациональные холдинги осознают свою социальную ответственность. Поэтому будут поднимать цены поступательно, а не одномоментно.

«Как показывает практика, государство заинтересовано в том, чтобы сдерживать в первую очередь цены на список жизненно необходимых лекарств. Поэтому на них это скажется в меньшей мере. Производителям придется искать внутри себя, как сдержать эти цены», — сказал Борисов.

Дефицит ощутят все страны

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов также уверен, что из-за девальвации цены на российском фармрынке вырастут. Но о какой сумме в конечном итоге пойдет речь, пока судить трудно. По примерным представлениям может быть повышение цен на 10-15%. Но это лишь одна из проблем, которая может отразиться на стоимости препаратов.

«Ситуация с коронавирусом и остановка предприятий в Китае, которые только сейчас возвращаются к нормальной работе, вызвала дефицит фармацевтических субстанций и повышение спроса на них. Это тоже стимулирует рост цен, и пока не понятно, насколько затянется эта ситуация», — пояснил «360» эксперт.

Теоретически все эти субстанции можно производить в РФ, считает Беспалов. Но у России, как у большинства других стран, высокая зависимость от китайских поставщиков. Поднебесная смогла создать центр фармацевтической промышленности, работающий на нужды остального мира.

Дефицит субстанций ударит практически по всем государствам планеты. По мнению эксперта, чтобы минимизировать такие удары в будущем, нужно пересматривать систему лекарственного обеспечения. Ведь никакие субсидии и компенсации не смогут долгое время сдерживать цены.

«Нужно определить перечень критически важных для системы здравоохранения и национальной безопасности позиций фармсубстанций, которые необходимо производить в России по полному циклу», — убежден Беспалов.