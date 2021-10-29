Депутату Валерию Рашкину грозит разбирательство комитета по депутатской этике. Этого потребовали депутаты ГД после того, как у их коллеги обнаружили тушу убитого лося. Рашкин утверждает что нашел тушу и вез ее в полицию. Вот только похожей схемой, по словам эксперта, раньше нередко пользовались браконьеры, а трупы лосей сейчас почти неприкосновенны.

Дело о нелегальной охоте

Ночью 29 октября саратовскую полицию известили о выстрелах в районе одного из охотничьих хозяйств области. Полицейские вместе с представителем комитета охотничьего хозяйства и рыболовства выехали на место и в ходе проверки остановили автомобиль, которым управлял депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин.

При осмотре машины в багажнике полицейские обнаружили фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови. Оружия сначала обнаружено не было. Рашкин пояснил, что они нашли уже застреленное животное на дороге и решили забрать. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения депутат отказался.

В МВД Саратовской области начали проверку возможной причастности народного избранника и его спутников к нелегальной добыче животного. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Позже у места, где остановили Рашкина были найдены карабин и охотничий билет на имя депутата.

Лося и ножи нашли в лесу

Валерий Рашкин подробно рассказал о происшествии. По словам депутата, он воспользовался пандемией, чтобы побывать в местах, где он хорошо себя чувствует, — в Саратовской области, по месту регистрации. В наступающих сумерках Рашкин в одиночестве отправился погулять по лесу.

«Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию», — рассказал депутат КПРФ.

Инструменты для разделки лося, по словам Рашкина, они также нашли возле туши и прихватили улики с собой. Скоро они повстречались с полицией. Депутат подчеркнул, что был трезвым, а свой отказ пройти медицинское освидетельствование он объяснил опасениями в провокации.

«Я не был в нетрезвом состоянии, но не сделал медицинского освидетельствования», — процитировал Валерия Рашкина сайт телеканала RTVI.

Реакция коллег по Думе

Депутат Елена Драпенко рассказала «360», что уголовное дело о незаконной охоте, возбужденное после обнаружения в машине депутата Госдумы Валерия Рашкина разделанного лося, может стать поводом для работы комиссии по депутатской этике. Драпенко назвала случившееся возмутительным фактом.

Коммунисты же выразили готовность поддержать коллегу и тщательно во всем разобраться. Юристы КПРФ собрались проверить, занимался ли Рашкин незаконной охотой на лося в Саратовской области. В партии призвали не «клепать» раньше времени обвинения в адрес парламентария.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Теlеgrаm-канале отметил, что если бы Валерий Рашкин был единороссом, его не только уже исключили бы из партии, но и поставили бы вопрос о его ответственности. По словам Хинштейна, в действиях депутата КПРФ очевиден состав как уголовного преступления, так и административного правонарушения.

Лидер «Трезвой России» Султан Хамзаев попросил главу комитета по депутатской этике Валентину Терешкову провести тщательную проверку и разобраться в инциденте с Валерием Рашкиным. Хамзаев назвал поведение коллеги недопустимым и призвал обнародовать результаты разбирательств.

Для охоты на лося необходима лицензия

Бывший охотник Павел Глазков рассказал «360», что охота на лося открывается в России в два этапа. Первый стартует в сентябре на подросших самцов, у которых идет гон. Второй заход идет 15 октября. То есть сейчас по всей России, в том числе и в Саратовской области, охота на лося открыта. Однако для добычи животного необходимо иметь специальную лицензию.

«На утку можно просто иметь путевку и в день добывать какое-то количество пернатых. А на лося выдается индивидуальная лицензия: одно разрешение на одно животное. Как только охотник добывает лося, он должен сразу же, не разделывая и не прикасаясь к зверю, достать лицензию и записать в нее: „Такого-то числа там-то был добыт лось“», — пояснил Павел Глазков.

Он добавил, что после там же, на месте, вырезается специальный талон — таким образом закрывается или аннулируется лицензия. То же происходит, если охотники делят тушу между собой: на каждого приходится свой отрывной талон, который каждый заполняет самостоятельно. Все это делается непременно до разделки туши животного, в противном случае охотника ждет серьезное наказание.

«Отрезал кусочек — попал под статью»

Павел Глазков рассказал, что раньше браконьеры использовали такую схему: убив животное, они оставляли его на месте, а сами уезжали домой, где переодевались и тщательно чистили оружие. Потом, нарядившись как для похода за грибами и прихватив с собой корзинки, охотники возвращались к туше и разделывали ее.

«Если вдруг поймают, рассказывали легенду: шел за грибами и нашел лося. Однако с определенного времени эту легенду „пережали“. Животный мир принадлежит государству. Увидел тушу убитого животного — не имеешь права ее трогать! Это преступление. Отрезал от туши самый маленький кусочек — подпадаешь под уголовную статью», — рассказал экс-охотник.

По его словам, даже сбитый машиной лось неприкосновенный. Нужно сообщить в правоохранительные органы и ни в коем случае ничего не трогать, в том числе нельзя везти сбитую тушу в полицию. Действия примерно такие же, как если бы вместо животного было тело человека, отметил эксперт.

Павел Глазков также уточнил, что ночью охота на лосей запрещена. Он отметил, что браконьеры часто стреляют лосей днем, а забирают добычу в темное время суток.