Проблемная вакцина Pfizer. Япония уже отказалась от нее, на очереди Индия

Американская вакцина от коронавируса Pfizer производится во флаконах по шесть доз. Последнюю порцию можно достать из банки только особым шприцем, которых в Японии не так много. Из-за этого несколько миллионов доз могут пойти в утиль. А в Индии американская вакцина не прошла проверку регулятором.

Как пишет Reuters, Япония изо всех сил пытается получить специальные шприцы, чтобы не лишиться вакцин. Власти заказали 144 миллиона доз вакцин, но из-за того, что шестую порцию невозможно достать без особого шприца, несколько миллионов доз могут быть утилизированы.

«Мы все еще пытаемся обеспечить эти специальные шприцы», — заявил во вторник главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Быстрая вакцинация населения — главный приоритет для правительства сейчас, поскольку оно намерено провести этим летом Олимпийские игры в Токио. Власти пытаются нарастить производство шприцов, но это не так просто сделать.

Nipro Corp управляет заводом в Таиланде, способным производить 500 000 единиц шприцов в месяц. Теперь компания планирует увеличить объемы до нескольких миллионов, но для достижения таких цифр им потребуется до пяти месяцев.

«Это не то, что мы можем сделать в одночасье. Осталось еще четыре-пять месяцев, прежде чем мы сможем резко ускориться», — заявил представитель компании.

Другой крупный японский производитель медицинского оборудования Terumo Corp начал разработку шприцов, способных извлечь шестую дозу из флакона. Однако еще очень рано говорить о том, когда можно будет начать коммерческое производство.

Судьба миллионов доз остается под вопросом, а вакцинация в стране начнется уже на днях.

Не прошли проверку

C вакциной Pfizer возникли проблемы еще и в Индии. Как сообщает Deutesche Welle, компания отозвала заявку на разрешение экстренного использования своей вакцины в стране. Им пришлось это сделать после встречи с регулятором здравоохранения Индии. Он отказал вакцине в разрешении, сославшись на отсутствие испытаний на иммуногенность.

После того, как Pfizer поняли, что не смогут предоставить все необходимые данные индийским властям, они решили отозвать свою заявку. Компания заявила, что отправит еще один запрос на авторизацию с дополнительной информацией, когда та будет доступна.

Регулирующий орган Индии хотел, чтобы Pfizer провела местные испытания, дабы гарантировать безопасность вакцины. Однако компания не смогла это сделать, а следовательно не доказала безопасность для населения страны.

Представители министерства здравоохранения Индии также заявили, что вакцина BioNTech-Pfizer не наилучшим образом подходит для страны, учитывая, что она требует хранения в дорогостоящих морозильных камерах, а их в стране нелегко найти. Вакцину Pfizer необходимо хранить при температуре -70 градусов.

По этой же причине Киргизия еще в январе отказалась от американской вакцины. Об этом писала Lenta.ru со ссылкой на «Sputnik Кыргызстан».

Во-первых, у страны было недостаточно финансовых ресурсов на приобретение вакцины в принципе. Тогда глобальный альянс по вакцинам (COVAX) предложил передать Киргизии бесплатно около 1,2 миллиона доз. Однако и этого оказалось недостаточно, потому что у властей все еще не было денег на то, чтобы хранить вакцину в надлежащих условиях. Приобретение специальных холодильников тоже удовольствие не из дешевых.