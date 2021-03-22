Проблема взрослой ответственности. Как уберечь детей от гибели из-за домашних животных

Домашние животные иногда не только приносят радость в дом, но и становятся причиной трагедии. За последние две недели в двух семьях, где были четвероногие питомцы, погибли дети. Кто на самом деле виноват в случившемся, разбирался «360».

На Украине из-за кота умер четырехмесячный младенец: мурлыка залез в детскую коляску и забрался ребенку на лицо — тот задохнулся. Жертвой игры с двумя кане-корсо стала 11-летняя жительница Подмосковья: она отправилась выгулять собак и скончалась от асфиксии. Собаки тянули подростка за шарф.

Животных нужно воспитывать

Кинолог, ветеринар и эксперт международной категории Владимир Уражевский в беседе с «360» напомнил, что во всем должен быть здравый смысл.

«Мы знаем: за счет животных человек стал человеком. Часто животные спасали [его], в том числе и собаки, своим теплом. Они охраняли детей, когда родители уходили на охоту и по делам, начиная с доисторических времен», — сказал он.

Больших собак, подчеркнул Уражевский, необходимо воспитывать. Им достаточно команд «фу», «нельзя», чтобы остановиться. Но с подобными кане-корсо породами ребенка лучше не оставлять.

«Кане-корсо — прекрасная порода, они хорошо уживаются в семье, прекрасные сторожи, охраняют детей, жилье, хорошо поддаются дрессировке. <…> Проблема, конечно, на 100% в ответственности родителей, взрослых людей», — заметил кинолог.

Если бы они научили этих собак [командам] сидеть «лежать», «нельзя» «фу» и на расстоянии, голосом, то этого бы не произошло. <...> Собаку, если она дрессируется, можно остановить даже в полете, когда она летит на нарушителя Владимир Уражевский кинолог, ветеринар.

Исходящая от хозяина команда «фу», добавил эксперт, заставит собаку сжать челюсть и буквально «упасть перед нарушителем» во время дрессировки.

Безопасный возраст

Грудных детей, по словам Уражевского, нельзя оставлять ни с какими животными. И тому подтверждение — нелепая смерть ребенка в украинской семье.

«Кот не виноват, что лег на ребенка. <…> Одна глупость порождает другую. <…> Конечно, должна быть ответственность в семье. Когда ее нет, происходят страшные истории», — сказал кинолог.

Как правило, животные чувствуют, с кем имеют дело. И примеров, когда большие собаки с нежностью относятся к ребенку, множество. Аналогичным образом ведут себя и кошки: например, никогда не шипят на детей и не выпускают когти.

Животные чувствуют все, даже ваше настроение Владимир Уражевский.

И собаки, и кошки делают «выводы» о том, как расположен к ним хозяин, по целой совокупности признаков. Учитывается все — настроение, темперамент, дыхание и тон голоса. Интонацию способен уловить даже щенок, а интеллект взрослой собаки сравним с уровнем развития мышления у 4-5-летнего ребенка.

С какого возраста действительно безопасность оставлять детей один на один с домашними питомцами, вопрос индивидуальный. И зависит как от самого ребенка, так и от конкретного животного. Зачастую именно маленький член семьи может навредить кошке или собаке — сильно сжать, дернуть за хвост или ухо.

«Многие заводчики не отдадут животное в дом, где есть маленькие дети», — заметил Владимир Уражевский, посоветовав родителям объяснять ребенку правила поведения с домашними животными.

Подросших детей он не рекомендовал оставлять с собаками охранных пород в любом случае. С охотничьими псами дело обстоит проще — они добродушны к людям и, как правило, не реагируют на какие-либо провокации со стороны ребенка. Но лучше поостеречься.