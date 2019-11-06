Проблема в коррупции. Закон о блокировке сим-карт в тюрьмах может не сработать

Коллегия МВД поручила разобраться с мошенническими кол-центрами в СИЗО и колониях. Для этого сотовым операторам разрешат блокировать сим-карты по просьбе администрации исправительных учреждений. Но если не побороть коррупцию, ничего не изменится. Разве что симки в тюрьмах подорожают.

Коллегия МВД поручила разработать меры для блокировки сигнала сотовой связи в исправительных учреждениях для борьбы с мошенническими кол-центрами в тюрьмах. Проблемой займутся специалисты МВД, ФСИН, ФСБ и Роскомнадзора. Решение нужно представить до 30 июля 2020 года, сообщает РБК.

Год назад Госкомиссия по радиочастотам создала рабочую группу для решения этой проблемы. Но тогда оптимальный вариант так и не нашли. По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова, в ближайшее время депутат Александр Хинштейн внесет в Госдуму законопроект, позволяющий тюремным администрациям отключать симки через операторов сотовой связи.

«Тема с использованием средств связи в местах лишения свободы крайне актуальная. С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и так далее», — сказал Хинштейн.

Парламентарий рассказал, что ежегодно в исправительных учреждениях изымают около 60 тысяч мобильников. После принятия пакета поправок блокировка симок абонентов-заключенных станет обязанностью операторов.

Коррупционная составляющая

Мобильные телефоны запрещены в российских СИЗО и колониях. В некоторых стоят глушилки. Однако, по словам правозащитника и ответственного секретаря ОНК Москвы четвертого созыва Ивана Мельникова, заглушить сигнал невозможно, если СИЗО расположены близко от жилых домов.

«Поэтому возникла необходимость закрепить на законодательном уровне возможность отключения сим-карт. Инициатива нужная», — пояснил он «360».

Пользоваться телефоном арестантам помогают недобросовестные сотрудники колоний и изоляторов, которые за деньги проносят технику. Либо заставляют ее покупать, не давая разрешения использовать обычные таксофоны. Противодействие незаконному использованию телефонов должно быть комплексным, убежден Мельников, и обязательно включать антикоррупционные мероприятия.

Глушить или блокировать

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев пояснил «360», что каждый сотовый оператор знает, какие номера регистрируются в сети на той или иной вышке. А значит, имеет данные об id-номерах абонентов и может локально блокировать некоторые из них в определенной локации. То есть эффективный механизм уже существует.

Именно к нему, по словам Мельникова, предлагают прибегнуть авторы законопроекта, разрешив сотовым операторам блокировать конкретные симки по представлению технических служб силовых ведомств.

«Если в учреждениях останется тот же уровень коррупции, недобросовестные сотрудники будут каждый день поставлять туда новые сим-карты. Просто их цена возрастет. Поэтому и важно максимально проработать все возможные меры», — добавил Мельников.

Если же полностью заглушить связь в исправительных учреждениях, то это, считает правозащитник, существенно снизит уровень противоправных действий как со стороны заключенных, так и со стороны недобросовестных сотрудников. Проблемы, пояснил он, в этом случае могут возникнуть только у тех, кому можно проходить в СИЗО и ИК с телефонами. По закону это омбудсмены, проверяющие учреждения депутаты Госдумы и прокурорские работники.