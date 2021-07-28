Президент США Джо Байден в очередной раз перешел на личности и заявил, что у Путина есть проблемы, которые делают его еще опаснее. И хотя речь шла об экономической ситуации, примечательно, как Байден в очередной раз перешел на личности. Политологи назвали это колкостью и отметили, что глава России никогда не опускается до оскорблений коллег. Хотя поводов было достаточно.

Колкость без агрессии

Когда Байден говорил о прошедшем саммите в Женеве, речь зашла об экономике России. Президент США отметил, что Путин возглавляет страну, экономика которой опирается только на ядерное оружие и нефтяные скважины. Слова президента США опубликовали на сайте Белого дома.

«Когда я был с господином Путиным [на встрече в Женеве], у которого есть реальная проблема — он возглавляет экономику, в которой есть только ядерное оружие и нефтяные скважины. Ничего больше. Их экономика — это что, восьмая по величине в мире сейчас? Он знает — он знает, что у него настоящие проблемы, что, на мой взгляд, делает его еще более опасным», — заявил Байден.

На Западе действительно есть мнение, что Россия — страна, которая испытывает большие экономические сложности и в значительной степени зависит от государств, куда отправляет свои товары. Решения России, которые иностранцы зачастую считают агрессией, они же считают и попыткой выйти из зависимости, показать свою значимость на международной арене. Об этом в разговоре с «360» рассказал исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«Слова Байдена в некоторой степени дополняют известную фразу Барака Обамы, при котором Байден был секретарем, касательно того, что Россия — это региональная держава. Слова Байдена говорят о том, что международные амбиции России несопоставимы с тем местом, которое занимает экономика России на международной арене. Российская экономика несопоставима с экономикой ни Китая, ни США, ни ЕС», — сказал он.

Собеседник отметил, что не стал бы расценивать слова Байдена как некую агрессию. По его мнению, это не та ситуация, когда президент США назвал российского коллегу убийцей.

«Да, некоторая колкость была, но не было агрессии», — пояснил собеседник.

Путин дипломатичнее Байдена

При этом Бышок отметил, что Путин гораздо более сдержан риторически в отношении всех президентов, с которыми работал.

«Насколько помню, единственный президент, по отношению к которому он проявил вербальную резкость, — Михаил Саакашвили. И то это было с чьих-то слов. В стилистике Путина — очень сдержанно говорить о коллегах», — пояснил Бышок.

Политолог Антон Хащенко в разговоре с «360» также подчеркнул, что Путин никогда не уходит в своих выступлениях в оскорбления оппонентов, хотя поводов для этого было много. По мнению собеседника, так российский президент показывает некие стандарты дипломатии.

Путин очень дипломатичен. Он показывает стандарты такой правильной дипломатии, тогда как коллеги его, если говорить простым языком, попутали берега Антон Хащенко.

Встреча в Женеве и ожидания от нее

Встреча Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Саммит продлился более трех часов. Главы США и России обсуждали проблемы Белоруссии, Украины, Сирии, а также Ближнего Востока.

Остро стоял и вопрос двусторонних отношений. Например, президенты достигли договоренности о взаимном возвращении послов. Более того, Путин и Байден решили продолжить диалог по вопросам контроля за стратегическими вооружениями, а также по вопросам кибербезопасности.

Эта встреча подарила мировому сообществу надежду, что ухудшение отношений между Россией и США прекратится, напомнил Бышок. По его словам, это и произошло. И в Кремле, и в Белом доме, уверен собеседник, встречу оценили положительно. И нынешнее заявление Байдена считать доказательством чего-то противоположного нельзя именно потому, что в нем не было агрессии.