Проблема Ми-8. Второе за семь дней крушение вертолета подняло вопрос о поддельных деталях

Полеты вертолетов Ми-8 временно остановили из-за двух аварий подряд: на Чукотке и в подмосковном Клину. В обеих катастрофах нет выживших. И причина крушения, вероятно, техническая.

Крушение вертолета Ми-8 произошло утром 26 мая в районе аэродрома Угольные Копи. В Минобороны России сообщили, что причиной произошедшего могла стать техническая неисправность. А уголовное дело завели по статье о нарушении правил полетов.

На видео ниже видно, как вертолет начинает крутиться вокруг своей оси и падает. При ударе он взорвался.

По информации Минобороны, воздушное судно выполняло тренировочный полет. На борту находились четыре человека, погибли все.

За семь дней это второе ЧП с участием военного вертолета Ми-8 в России. 19 мая вертолет Воздушно-космических сил рухнул в районе города Клина, во время учебного полета без боекомплекта. По предварительным данным, машина упала из-за технической неисправности. На борту были три человека, все погибли.

Генеральный директор ФКП «Аэропорты Чукотки» Сергей Батыченко заявил, что упавший вертолет выполнял «штатные мероприятия», то есть это не был испытательный полет после ремонта.

По данным СМИ, полеты военных вертолетов Ми-8 временно приостановили после случившегося на Чукотке. Запрет будет действовать до выяснения причин крушения.

Контрафакт или стечение обстоятельств?

Ми-8 — самый широко использующийся в мире двухдвигательный вертолет. В разных модификациях построено более 12 тысяч экземпляров, да и летает он в 85 странах мира с 1965 года.

Военный историк и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре с «360» подтвердил, что Ми-8 — надежная машина, использующаяся в десятках стран мира. Ми-8, по словам Кнутова, пользуется спросом у иностранных государств как раз из-за своей надежности. Но есть проблема, связанная с военной техникой, в том числе с этой моделью вертолета: контрафактные детали.

Вертолет Ми-8 / Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Мальгавко

В последнее время довольно часто основное количество аварийных ситуаций реже связано с действиями летчика. 90% — это техническая неисправность, связанная с тем, что техника изношена, требует серьезного ремонта, замены деталей на оригинальные, оригинальных деталей не хватает Юрий Кнутов.

Кнутов отметил, что зачастую поддельные детали выдают за оригинальные — там может быть шикарная упаковка, внешне материал будет совпадать, но это контрафакт, который в теории способен привести к катастрофам, как с двумя Ми-8. Периодически спецслужбы страны находят поставщиков и наказывают их, добавил специалист. По словам Кнутова, у США тоже есть проблемы с поддельными деталями для техники.

Глава комиссии по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов уверен, что не нужно путать стечение обстоятельств и проблемы модели. И пока выводы делать рано.

«Я думаю, что еще нельзя строить систему здесь из двух упавших вертолетов. Это просто стечение обстоятельств. В самом деле Ми-8 — одни из самых надежных вертолетов в мире. Здесь необходимо учитывать, как они технически эксплуатируются в тех подразделениях, где летают», — сказал Смирнов, отметив, что внимание стоит обращать и на подготовку самих пилотов.