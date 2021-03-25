В Сети появился очередной треш-стрим. Многодетную мать из Ярославля изнасиловали, а ее квартиру разнесли за донаты. Кто способен на подобное и когда за такие трансляции введут уголовное наказание, разбирался «360».

Ролик, на котором молодые люди громят кухню и туалет, до сих пор гуляет по соцсетям. Полное видео со всеми подробностями в итоге якобы удалили. Но и оставшихся в доступе кадров достаточно: на их неизвестные, не стесняясь в выражениях, били посуду, цветочные горшки, ломали унитаз и холодильник, снесли межкомнатную дверь. И иногда интересовались, перевели ли за это деньги. Причем просили со зрителей совсем немного — по 10-30 рублей.

Виноват молодой любовник

На фоне шума от бьющейся посуды и ломающейся сантехники в видео слышны другие голоса, в том числе женский. По словам супруга изнасилованной Натальи, с которым та находится в процессе развода, главным на треш-стриме был ее молодой любовник, 18-летний Артем С. — якобы именно он привел приятелей в квартиру многодетной матери.

Двоюродная сестра женщины Марина в беседе с «360» заявила, что ночью получила видео стрима. Она добавила, что с Натальей не общается около пяти лет.

«Я не знаю, кто эти люди и зачем прислали мне видео. Знаю [на нем] только Наташу. <…> Я с ней не общалась лет пять», — сказала Марина.

Врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по Ярославской области Юлия Никифорова рассказала «360», что по факту опубликованных сообщений проводится проверка. Пока дальнейшей информации в правоохранительных органах предоставить не смогли.

Системная проблема

Проблему треш-стриминга в России подняли после того, как жестокость на трансляциях стала появляться чаще. Тревожные новости были давно, но летом 2020-го прогремел один из наиболее резонансных случаев: брянские стримеры жестоко издевались над мужчиной Валентином, который страдал алкогольной зависимостью. Они закапывали его в землю, избивали, обливали помоями и продолжали спаивать. Время от времени на стримах и видеозаписях мужчина просил о помощи, говорил, что у него нет документов и просил вызвать полицию, но блогеры вместе со своими зрителями только продолжали смеяться.

После того, как «360» написал об этой истории, ей заинтересовались правоохранительные органы. Тогда команда треш-стримеров записала несколько роликов, в которых просит Валентина сказать, что все, что с ним происходит, делается с его согласия и никаких претензий он не имеет. Наказать молодых людей не смогли, но свои трансляции они, по всей видимости, стали проводить аккуратнее.

Другой вопиющий случай произошел совсем недавно в Подмосковье: треш-стример Стас Решетников, больше известный под псевдонимом Reeflay, выгнал свою подругу на балкон в декабре. Перед этим, как выяснилось позднее, у них была ссора, в ходе которой девушка получила ряд травм.

После проведенного на улице времени она скончалась. Когда стример все же затащил подругу обратно в дом, она еще долго лежала на полу в коридоре, затем блогер перенес ее на диван. Все это время он продолжал вести прямую трансляцию, рассуждал о том, умерла ли девушка и как лучше поступить. Приехавшие врачи констатировали смерть — тоже в прямом эфире.

Решетников уже был печально известен в качестве треш-стримера: Валентин, которого мучили брянские блогеры, сначала участвовал в его трансляциях. Мужчина также жестоко издевался над ним, унижал и использовал ради донатов — за все унижения напарника блогеру присылали деньги.

С погибшей у Решетникова сложились аналогичные отношения. Во время одного из стримов — в день смерти девушки — подписчики попросили Reeflay за деньги брызнуть подруге в лицо из перцового баллончика, что он и сделал. Причем сочувствия к девушке ни блогер, ни его зрители не проявляли, называя ее проституткой. Сейчас Решетников находится под следствием, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

Как бороться с треш-стримерами?

После этого парламентарии всерьез задумались о том, чтобы ввести уголовную ответственность непосредственно за треш-стриминг. Сейчас законодатели продумывают механизмы, с помощью которых можно было бы контролировать и ограничивать подобную деятельность в интернет-пространстве. Среди возможных мер не исключают обязательную регистрацию для стримеров в качестве индивидуальных предпринимателей: таким образом донаты, за счет которых и существует большинство треш-стримов, станут облагать налогами и окажутся подконтрольны государству.