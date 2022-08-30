Уход Ericsson и Nokia оставит мобильных операторов без оборудования. Но проблем со связью в России пока не будет

Шведская компания Ericsson решила полностью уйти из России и сократить всех своих сотрудников. Сразу же за ней о закрытии бизнеса в стране объявил финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia. Больнее всего уход компаний ударит по операторам МТС и Tele2, которые были крупнейшими заказчиками оборудования. Ситуация складывается крайне непростая, но пока резких проблем со связью ждать не стоит.

Уход Ericsson и Nokia

Изначально об уходе Ericsson с российского рынка написали журналисты со ссылкой на источники. Позже эту информацию подтвердили в компании.

«С момента объявления в апреле 2022 года о приостановке коммерческой деятельности в России на неопределенный срок мы тесно работали с нашими заказчиками и сотрудниками над реализацией данного решения. По мере выполнения наших обязательств перед заказчиками в ближайшие месяцы Ericsson будет постепенно сворачивать деятельность в России», — привел сообщение Ericsson ТАСС.

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Производитель пообещал оказать всем сотрудникам финансовую и социальную помощь. Всего у компании насчитывается около 400 работников в России. Многие из них уже находятся в оплачиваемом отпуске.

Вслед за шведским производителем о прекращении работы в России объявила финская компания Nokia. Все офисы пообещали освободить к концу года, а официальное присутствие компании в стране продолжится до окончания юридического закрытия.

Удар по МТС и Tele2

Обычные пользователи не контактируют напрямую с Ericsson, поэтому уход компании их не особо затронет. Последствия ощутят операторы связи, которым придется несладко. Об этом «360» рассказал шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. Шведская компания работала в России не один десяток лет и стала производителем серьезного оборудования.

«Операторы будут стараться изо всех сил выйти из этой ситуации достойно. Хотя ситуация, мягко говоря, тупиковая. <…> 20% российских базовых станций — это Ericsson. Больше всего не то что пострадают, а получат головной боли, МТС и Tele2», — отметил Букштейн.

Заявления Ericsson и Nokia последовали после начала ратификации соглашения о членстве Швеции и Финляндии в НАТО. Несмотря на то, что сейчас Tele2 является российским сотовым оператором, компанию основали в Швеции.

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«Но, как говорится, корни не выкопаешь и не выбросишь, так что сообщение, что мы не получим этого оборудования, печальное, потому, что заменить такое оборудование — это не заменить губную помаду или зажигалки. Это серьезно», — подчеркнул шеф-редактор.

Он добавил, что речь идет не столько о железе, сколько о программном обеспечении, нуждающемся в обновлениях. Это постоянный процесс, который нельзя один раз сделать и забыть про него. Оборудование создать тоже очень непросто.

«Тут сложное оборудование, кто в Москве на улице видел башни мобильной связи, тот представляет, насколько это все серьезно. Свое — это несколько лет в лучшем случае, а может и больше. Оборудование мобильной связи без вопросов служит пять-семь лет, а потом оно требует обслуживания, ремонта, замены и так далее», — пояснил Букштейн.

Можно представить, сколько за последние годы в России появилось станций Ericsson. Теперь все это оборудование необходимо обслуживать. Нужно учитывать и то, что многие станции установили не вчера и даже не год назад. В связи с этим вопрос поддержания их работоспособности стоит очень остро.

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«Честно говоря, не представляю, с каким темпом ускорения нужно работать. <…> Параллельный импорт здесь не пойдет. Это не бытовые товары, а серьезное и дорогостоящее оборудование», — заявил эксперт.

Главную проблему составляет именно Ericsson, с которым наиболее близко работали МТС и Tele2. При этом Букштейн назвал этих операторов сильными компаниями с хорошими специалистами и менеджментом.

«Вряд ли у нас начнет булькать вместо звука или будет пропадать связь. Это же не так, что прям сегодня все рухнуло и связи нет. Это длительный процесс. Никто им не даст кардинально ухудшить связь. Будут помогать, будут какие-то преференции предоставлять, будут искать поставщика, может быть, какого-либо еще, хотя их по пальцам можно пересчитать», — отметил он.

В любом случае, операторам связи придется искать выход из положения.

Уйдет ли из России Huawei?

Китайская компания Huawei тоже опасается санкций, заметил Букштейн. Но это не мешает телекоммуникационной организации продолжать работать в России.

«Если те, кто подсказывал Ericsson уйти из России, решат, что Huawei ведет себя слишком смело, то у компании могут появиться какие-то проблемы. Поэтому они не декларируют вслух и как бы стоят в горячем резерве», — пояснил шеф-редактор.

Источник фото: РИА «Новости»

По его мнению, Huawei точно не объявит о своем уходе из России. У Китая и России хорошие отношения, которые они не станут разрывать.

«В конце концов Китай не является вассалом другой большой заморской страны. Та заморская сторона очень нарывается на конфликт. Чего это Huawei будет выполнять команды по стойке смирно — не будет. Просто хотят аккуратно, где есть возможность, обойти [санкции]. Даже мне в голову не приходит, что такая глобальная компания как Huawei бросит Россию на камни. Да не дождутся», — заявил Букштейн.

Он напомнил, что у России тоже достаточно партнеров в отрасли инфокоммуникационных технологий и связи. Также в качестве примера он привел различные международные объединения связистов, в которых Россия тоже фигурирует. У компаний не получится просто так хлопнуть дверью и наплевать на Россию.