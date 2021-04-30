Пробки насмерть. Москвичам подсказали, как обойти майский трафик

Вечером в пятницу, 30 апреля, Москве обещают пробки девять баллов — перед длинными майскими выходными многие поедут на дачу или в другие города. И самые серьезные проблемы с трафиком ожидаются в центре.

Перекрытия и ремонт

Московские водители 29 апреля уже к обеду стояли в семибалльных пробках, а к вечеру ситуация усугубилась до девяти баллов. Это случилось из-за репетиции парада Победы, а именно перекрытий, которые сделали еще днем. В четверг московский департамент транспорта советовал горожанам пользоваться общественным транспортом, особенно для поездок в центр. Ведь даже 30 апреля, когда репетиции не намечается, парковки в центре столицы будут закрыты.

В пятницу жителей Москвы и Подмосковья предупредили о девятибалльных пробках. Утром департамент транспорта обещал пять-шесть баллов, днем — шесть-семь, а вечером — восемь-девять.

На инфографике департамент отметил места, где проводят масштабные ремонтные работы. Дороги ремонтируют в трех местах МКАД (82-й километр, внутренняя сторона; 53-й километр, обе стороны; 31-й километр, обе стороны). Ремонт ведут также на Северянском путепроводе, Большом Каменном мосту, в районе метро «Нагатинская» (Варшавское шоссе), Пятницком, Дмитровском, Волоколамском шоссе.

Центр Москвы для водителей — проблема в любое время. Перед праздникам уже второй день пробки заполонили все, что находится внутри Третьего транспортного кольца. Обе стороны ТТК красные. Внутри Садового тоже проблемы.

Для водителей пробки — это большая боль. Праздники традиционно приводят к заторам на дорогах, а значит, нужно искать способы сохранять спокойствие в эти моменты. Но стоит помнить, что стандартные способы отвлечься могут не сработать за рулем. Все-таки отвлечение от дороги сопряжено с риском попасть в ДТП.

Пробки насмерть

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин напомнил в разговоре с «360», что в Москве — крупном городе, где много людей и машин, — даже временные перекрытия фатально сказываются на дорожной ситуации.

Вчера репетиции и перекрытия пришлись на самый час пик. И в Москве достаточно перекрыть две улицы, чтобы практически весь город встал. Он построен по принципу колец. Перекрываешь одну радиальную трассу — встает первое кольцо, затем второе и третье Антон Шапарин.

Ситуация на дорогах на момент публикации статьи. Источник фото: «Яндекс.Карты»

Шапарин предположил, что 30 апреля в течение дня проблемы с трафиком будут наблюдаться в пределах Третьего транспортного кольца. Придется прорываться обходными путями, переулками. Важно не верить навигатору, а полагаться на свои знания. Ведь навигаторстроит маршрут по основным дорогам, собирая там огромные пробки.

В идеале нужно отказаться от личного транспорта, потому что пробки неминуемы, уверен Шапарин.

«Такая ситуация происходит, потому что впереди длинные выходные. Люди, которые машинами обычно не пользуются, начинают выезжать из города, закупают продукты на длительный период. На даче сезон не начался, все будут к нему готовиться. Любые подобные аномалии всегда сказываются на трафике», — объяснил Шапарин.

Не стоит забывать и о ремонтниках. Они могут проводить незначительные работы, например, чистить дорожные знаки и делать это на узких «бутылочных горлышках» в час пик. Ремонтные мероприятия на таких участках всегда приводят к заторам.