Россиян спрашивают про материал домов и туалет при переписи населения. У этого важная цель

В России с 15 октября началась перепись населения. Среди прочих вопросов в ней есть блок, касающийся жилищных условий. Рассказать о них просят, чтобы в том числе оценить качество жизни и состояние жилого фонда. И это мировая практика.

В 2021 году жители РФ первые в истории могут подать данные для переписи через интернет. Тем, к кому переписчики придут лично, предстоит заполнить три формы бланков переписных листов. Из них один содержит вопросы для постоянно проживающих в России, во втором перечислено 10 вопросов о жилище участника переписи, третий предназначен для временно находящихся в РФ иностранцев.

Собственность не важна

Независимый демограф-эксперт Алексей Ракша пояснил «360», что в переписи не просят указать сведения о недвижимости — только о помещениях, где люди живут. Можно, например, не быть собственником дома или квартиры, но жить в них.

«К собственности, недвижимости вопросы отношения не имеют. Фактически это перепись не только населения, но и жилого фонда», — сказал Ракша.

По программе ООН, заметил эксперт, условия проживания при переписи спрашивать необходимо. Он назвал обычной практикой выяснение того, насколько или нет человеку комфортно, что можно было бы улучшить.

Ракша допустил, что на следующей переписи таких вопросов не будет: не исключено, что в России создадут регистры с подобной информацией.

Сама квартира не имеет отношения к переписи, поэтому у ее участника и просят указать помещение проживания. Пришедший переписчик не должен спрашивать паспорт.

Вы можете назвать фамилию, имя и отчество какие угодно. И записать тоже — никто этому не препятствует Алексей Ракша независимый демограф-эксперт.

«Площадь квартиры, в которой вы проживаете, называть требуется. Там есть такой вопрос. Но дело не в собственности, а в проживании. Важно, где вы живете, какая площадь помещения и сколько с вами людей живет. По этой площади высчитывается жилищная обеспеченность», — подчеркнул Ракша.

Он подтвердил, что в переписных листах указаны вопросы о том, из чего сделан дом, какого он года постройки, оснащен ли каким-то видом канализации, водопровода, отопления, газа и так далее. Образцы документов переписи опубликованы в Сети.

Какие должны быть вопросы

На сайте Всероссийской переписи населения указано, что для постоянных жителей РФ подготовили 33 вопроса. Социально-демографических характеристик касается 23 из них, и спрашивают о поле, возрасте, гражданстве, месте рождения, национальности, владении языками, образовании, наличии и количестве детей, а также источниках средств к существованию.

О жилищных условиях зададут 10 вопросов: тип жилого помещения, в котором проживает человек, время постройки дома, общая площадь квартиры или дома, количество комнат, виды благоустройства.

В ходе переписи не должны просить предъявлять документы, а данные записывают только со слов ее участника. Конфиденциальную информацию тоже выяснять не будут — например, не поинтересуются серией и номером паспорта, не потребуют назвать владельца жилища, не станут уточнять уровень дохода.

Если у вас пытаются выяснить что-либо из вышеперечисленного, скорее всего, вы имеете дело с мошенниками. Настоящие переписчики одеты в жилеты, шарфы и носят с собой сумки с символикой переписи. Перед началом опроса именно они должны предъявить специальное удостоверение и паспорт.