На улице в Кургане нашли выброшенные документы с данными пациентов, в том числе о криминальных травмах больных. Утилизация медицинских данных регламентируется законом, однако ее способ до сих пор не прописан. Если же избавиться от информации неправильно, она может оказаться в руках злоумышленников.

На улицу в Кургане выбросили данные пациентов больницы скорой медицинской помощи. Среди них также оказались документы, содержащие данные о криминальных травмах пациентов и данные самих сотрудников больницы.

Прокуратура Курганской области начала проверку по факту выброса на улицу медицинских документов больницы. Правоохранительные органы проверят соблюдение законодательства об основах охраны здоровья граждан и о защите персональных данных. Виновных привлекут к дисциплинарной ответственности.

Курганская больница не впервые отмечена скандалами. Ранее в ней резко сократили зарплаты сотрудникам, а за последний год в медучреждении сменилось четыре руководителя.

Персональные данные пациентов

Если предоставление и хранение персональных данных в интернете сейчас стало одной их самых обсуждаемых тем, то про безопасность данных пациентов больниц говорят довольно редко. Медицинский юрист Жанна Алтунян объяснила «360», что при обращении за врачебной помощью человек передает свою информацию медицинскому учреждению.

При этом без согласия самого пациента ее (информацию — прим. ред.) нельзя предоставлять третьим лицам Жанна Алтунян.

Руководитель юридической компании «Богатов Групп» Сергей Богатов также напомнил, что в таких случаях действует закон об охране здоровья граждан. «В частях 13 и 92 есть четкое указание на врачебную тайну», — добавил Богатов.

По истечении сроков хранения, по словам Жанны Алтунян, медработник должен утилизировать документ, но никак не выбрасывать его.

«В законе не прописано, как именно нужно избавляться от документов. Кто-то сжигает их», — добавила юрист.

Адвокат бюро «Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры» Андрей Гривцов отметил, что перед избавлением от документов необходим ряд процедур. «Сначала данные отправляются в архив, потом комиссия решает, подлежат ли они уничтожению. И если они уничтожаются, то только таким образом, чтобы они не стали достоянием общественности», — добавил Гривцов.

Юристы также напомнили, что утекшие данные могут использовать злоумышленники в своих целях. Сергей Богатов отметил, что на указанные в картах паспортные данные могут взять кредит и зарегистрировать фирму. Жанна Алтунян, в свою очередь, рассказала, что и сами медицинские данные могут оказаться полезны злоумышленникам. По ее словам, мошенники могут представиться медицинским центром и навязать пациенту кредиты на лечение от его болезни. Андрей Гривцов также не исключил, что кто-то может использовать утекшие документы и создать базу данных пациентов.

Халатное отношение к данным

Случай в Кургане оказался далеко не первым. Небрежное обращение с медицинскими данными и биоматериалами россиян встречается повсеместно.

Совсем недавно в московском районе Гольяново нашли разбитые пробирки с кровью. Выяснилось, что биоматериал принадлежит лаборатории «Гемотест». Пробирки с кровью вывозили на утилизацию.

Годом ранее в лесу в Тюмени обнаружили 109 выброшенных медицинских карт с данными о беременных и роженицах, а также умерших пациентах. Расследование показало, что медкарты не передавали на утилизацию, а на руководство поликлиники завели административное дело за раскрытие персональных данных.

В 2019 году в Саратове также нашли медкарты и документы медработников в аварийных домах. После этого случая прокуратура начала проверку — стали оценивать опасность отходов и вычислять тех, кто устроил свалку.