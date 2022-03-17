Челлендж мошенничества. Блогеры призывают грабить русских клиентов ради Украины

В интернете постепенно распространяется новый вид мошенничества. Зарубежные блогеры, артисты, хозяева рекламных площадок и другие предприниматели отказываются от соглашений с жителями России. Полученную от них предоплату за услуги не возвращают, а обещают перечислить украинским беженцам. Таких воров невозможно заставить отвечать перед законом, поясняют эксперты, ведь договоренности были заключены в электронном виде.

Грабеж ради Украины

В соцсетях некоторые компании и блогеры начали распространять лозунги, которые призывают обманывать россиян. За это, по их мнению, человек станет героем. Украинцы предлагают безнаказанно обманывать жителей РФ по всему миру, отказываясь от своих обязательств. Клиентам, с которых взяли аванс за поставку товара или услуги, сообщают, что их средства будут направлены на помощь беженцам с Украины.

Артисты и блогеры, которые любят получать деньги за рекламу вперед, таким образом уже обманули немало российских рекламодателей. В итоге последние не увидели ни обещанного пиара, ни денег, а только сообщения, что переведенная ими сумма будет направлена на нужды украинских переселенцев.

Авторы идеи сравнивают себя с Робин Гудом. По их мнению, помощь беженцам никто не вправе осудить, а саботирующих этот призыв автоматом записывают в агенты Кремля. Идеологи такой «гуманитарной помощи» намеренно умалчивают, что действия, к которым они призывают, называются мошенничеством, и уголовное наказание за это есть во всех странах мира.

Челлендж мошенничества

Тему с безнаказанным мошенничеством первым нащупал певец Макс Барских. Он отказался возвращать людям деньги за купленные билеты на выступления в России, которые теперь не состоятся. Певец пообещал, что все средства раздаст беженцам, продемонстрировав этим, что грабить русских не просто норма, а обязанность каждого патриота и сочувствующего.

В связи с этим в скором времени компании и блогеры могут перестать сотрудничать с украинцами. Дело в том, что они в любой момент могут поступить подобным образом — забрать деньги клиента себе и объявить о намерении направить их на помощь беженцам.

Забыть об украденных деньгах

Украинским «робингудством» по примеру Барских занялась живущая в США блогер Алена Америка. Она активно зарабатывает на рекламе: в Instagram у нее более 700 тысяч подписчиков. Работает по предоплате: платите сегодня, а рекламировать будут потом. В начале февраля блогер получила 152 тысячи рублей от заказчика, а после заявила, что раскрутки не будет, как и денег — русскоговорящая эмигрантка пообещала отдать все на поддержку Украины.

Ограбленная американской блогершей Александра Мосейкина рассказала «360», что деньги Алена Америка получила через платежную систему в три транша. Счет был обезличенный, у рекламодателя сохранились все чеки, подтверждающие платежи. Блогер, впрочем, и не отрицает, что деньги она получила, однако при общении заявила — о 152 тысячах заказчик должен забыть.

«Мы передали деньги, а когда началась спецоперация, поняли, что могут быть проблемы. Написали Алене: „Как обстоят дела с рекламой?“ На что получили ответ (он задокументирован), что Алена все получила, но услуг предоставлять не будет. А наши средства блогер отправила на помощь беженцам и вернуть нам тоже ничего не хочет. Переносить рекламу на более спокойное мирное время она тоже не имеет желания», — пояснила Мосейкина.

Она добавила, что только от одной Алены Америки пострадали несколько десятков заказчиков. Блогеры, хозяева больших и маленьких магазинов оплатили, но так и не получили обещанную рекламу. А сама американская мошенница откровенно посылает клиентов в известном направлении.

Бессилие закона

По мнению адвоката Павла Березина, за содеянное блогеру ничего не будет, кроме потери репутации. Найти выход из этой ситуации будет сложно, так как Америка слишком далеко, да и на бумаге договоренности не были оформлены, отметил он в беседе с «360».

«Все отношения были в электронном виде. То есть было общение, переводы, но не было заключено никакого гражданско-правового документа, то есть договора. Механизм возврата денежных средств у стороны договора прописан в любом законодательстве, применяющем гражданско-правовые основы. С точки зрения гражданского права, на мой взгляд, что-либо сделать практически невозможно», — пояснил он.