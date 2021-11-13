Призыв выслать кабардинцев и балкарцев из КБР довел до проверки. Это верхушка давнего конфликта из-за экологии

Жители Кабардино-Балкарии возмутились после появления в социальных сетях аудиозаписи, в которой мужской голос заявил о том, что республика была бы лучше без кабардинцев и балкарцев. По требованию главы региона Казбека Кокова проверку слов начали прокуратура и следователи. К ответственности автора ксенофобских заявлений призвали общественники.

Скандальная запись

Опубликованная в социальных сетях аудиозапись вызвала скандал в Кабардино-Балкарии. В ролике мужской голос утверждает, что местные жители не хотят работать, требуют только пособий или хотят что-то украсть. Также автор утверждает, что необходимо повторить депортацию балкарцев, которая прошла по приказу Сталина в 1944 году.

«Мало их, видать, в Казахстане продержали. Надо напомнить! „Зеленый город“ они тут строить собираются! Работать не хотят, только деньги дай. <...> Не было бы тут кабардинцев, балкарцев — было бы здорово», — говорит автор записи.

После публикации аудио глава республики Казбек Коков потребовал от региональной прокуратуры провести проверку. И подчеркнул, что взял ситуацию под свой контроль.

«Такого рода высказывания, кем бы они ни были озвучены, недопустимы и требуют максимально жесткой правовой оценки. По моему обращению прокуратурой Кабардино-Балкарии по данному факту проводится проверка», — процитировала Кокова пресс-служба правительства региона.

В сообщении регионального главка Следственного комитета говорится, что записанный голос, предположительно, принадлежит руководителю одного из заводов, расположенного в Нальчике. Негативные высказывания с оскорбительной оценкой по национальному признаку мужчина сделал в присутствии посторонних лиц.

СМИ сообщили, что жители Нальчика узнали голос на скандальной записи. По их словам, это генеральный директор завода «Гидрометаллург» Константин Крючков.

В минувшую пятницу жители Нальчика устроили народный сход около предприятия и потребовали директора выйти, чтобы объяснить свои слова. Видео с места событий появилось в социальных сетях.

К собравшимся вышел мужчина, который представился заместителем директора по безопасности. Он подчеркнул, что в данный момент начальника на месте нет. По его словам, сотрудники завода к ситуации отношения не имеют.

«С нашей стороны предпринимаются определенные шаги, готовится заявление. Одно уже готово, второе готовится по обращению в правоохранительные органы», — заявил представитель завода.

Собравшиеся заявили, что подобные заявления о жителях республики от директора крупнейшего предприятия региона недопустимы. Заместитель директора ответил, что сейчас вопросом занимаются правоохранительные органы, поэтому лучше дождаться результатов проверки.

По словам собравшихся, на записи директор завода высказался в негативном ключе о жителях республики, которые недовольны выбросами завода. Представитель предприятия пообещал, что в понедельник с проверкой приедут представители Роспотребнадзора.

Нальчик начал закипать

Жалобы на выбросы завода «Гидрометаллург» от жителей Кабардино-Балкарии поступают регулярно, а опубликованная аудиозапись только подлила масла в огонь. Так прокомментировал ситуацию Общественной службе новостей председатель исполкома Российского конгресса народов Кавказа Султан Тогонидзе. Он подчеркнул, что слова с критикой жителей республики неприемлемы, кто бы их ни высказывал. Но оценку должны дать органы государственной власти, потому что народ уже начал закипать.

«Нами подготовлено соответствующее обращение к полномочному представителю президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке и главе Кабардино-Балкарской Республики Казбеку Кокову», — заявил Тогонидзе. Он отметил, что знает про сход около завода, и призвал жителей не поддаваться на провокации, а действовать только в рамках закона.

Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Герой России генерал-майор Сергей Липовой в беседе с журналистами заявил, что сейчас находится в Дагестане, где идет активная дискуссия вокруг аудиозаписи.

«Подобные высказывания не могут оставить равнодушными даже очень спокойных людей. Тем более что задеты очень сложные национальные и экологические вопросы. Мало того что выбросы в окружающую среду от завода наносят ущерб здоровью людей, так еще и наглядно показано хамское отношение к этому», — подчеркнул он.

Генерал-майор призвал все стороны остановиться и дать правоохранительным органам провести проверку слов на предмет разжигания национальной розни.

«Даю слово: мы будем держать ситуацию на контроле. Обратимся в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Росприроднадзор с просьбой заняться ситуацией комплексно», — подчеркнул он.

Липовой заявил, что проверять надо все руководство завода, потому что у руководителя, который так относится к людям, скорее всего, огромное количество нарушений.