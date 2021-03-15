Призрачные бонусы. Купленные за мили билеты «Аэрофлота» исчезли у нескольких пассажиров без компенсации

Пассажирка «Аэрофлота» Виктория Филимонова рассказала о неприятном общении с авиакомпанией. По словам героини истории, она часто летает «Аэрофлотом» и у нее накопились мили. Их Филимонова потратила на билет в бизнес-класс на Мальдивы. Но уже в аэропорту выяснилось, что в базе нет ее имени, то есть и билетов на нее нет. Похожая ситуация произошла еще с одной россиянкой — она впустую потратила мили, которые упорно копила.

Мили не в счет

На днях у врача-косметолога Виктории Филимоновой была запланирована поездка на Мальдивы. Она достаточно часто летает «Аэрофлотом», поэтому у нее накопились мили. Этими виртуальными деньгами она заплатила за билет в бизнес-класс, о чем рассказала в своем Instagram.

В день полета Филимонова подошла к стойке регистрации, чтобы забрать билеты. Но администратор заявил, что на рейсе нет людей с ее именем. Филимонова отправилась к стойке самого «Аэрофлота», чтобы разобраться в ситуации. Сотрудник сказал то же самое: «Мы не видим вас на рейсе».

В долгой беседе о том, как такое может быть, выяснилось: за сутки до полета в авиакомпанию кто-то позвонил, прошел полную аутентификацию (а это номер участника программы «Аэрофлота», номер брони, Ф. И. О. пассажиров и дата рождения) и отменил билет. При этом извещение, что билет аннулирован, Филимоновой не пришло. По телефону об этом тоже не предупредили.

Филимоновой предложили решить вопрос простым способом: купить новый билет за реальные деньги. То есть заплатить полную стоимость. Так она и сделала, но задалась вопросом.

И что, получается, что если купить билет на рейс милями заранее, «некто» может подложно позвонить, представиться тобой и аннулировать билет? Виктория Филимонова.

Филимонова отметила — «Аэрофлот» ей заявил, что у компании якобы есть запись разговора с этим неизвестным человеком, который отменил билет. Пассажирка специально обратилась к оператору связи и получила распечатку звонков. В списке нет номеров «Аэрофлота», подчеркнула Филимонова.

Теперь ее интересует, собирается ли компания пояснить, каким образом был совершен «подлог звонка» и кто будет компенсировать моральный и материальный ущерб.

И она — не первая, у кого были проблемы с билетом, купленным за мили.

«360» попытался получить комментарий от «Аэрофлота», но на момент публикации текста ответа на запрос не было.

Уступить китайцам

У собеседницы «360» и пассажирки «Аэрофлота» Любови Жуковой тоже произошла неприятная ситуация с «Аэрофлотом». Она вместе с подругой некоторое время назад взяла билеты в Стамбул. Лететь знакомые должны были бизнес-классом, а за билет заплатили милями.

В Стамбул из Москвы Жукова с подругой долетела без проблем — все было так, как говорилось в билете. Но в стамбульском аэропорту возникли проблемы. К Жуковой и ее знакомой подошел представитель «Аэрофлота», извинился и объяснил, что на рейсе сменился самолет, а весь бизнес-класс уже занят китайской делегацией. Сотрудник «слезно уговаривал» женщин отказаться от полета в бизнес-классе и обещал, что потраченные мили им вернут.

Мы согласились, пошли навстречу. Прошла неделя, другая, третья. Позвонили в компанию, на что нам сказали: «Впервые об этом слышим. Вы летели бизнес-классом, ничем помочь не можем. Извините, но никаких миль мы не пришлем» Любовь Жукова.

Жукова рассказала, что никаких претензий к авиакомпании у нее нет. Она вместе с подругой «просто сделала выводы».

Что делать дальше?

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с «360» рассказал, что любое изменение в билете по дате вылета, местам и отмене вылета возможно при изменении полетной программы авиакомпании. Пассажир в любом случае должен быть уведомлен, что его билет аннулирован. И в этом случае должны быть возвращены деньги или мили, которыми платили за билет.

Чтобы не попасть в ситуацию, в которой оказалась Виктория Филимонова, лучше проходить регистрацию онлайн за сутки до вылета. Так можно избавить себя от опасений, что вы не попадете на самолет. Конечно, бывают разные ситуации: отмены рейса, переносы вылетов и так далее. Но при регистрации онлайн вы хотя бы заранее узнаете об этом.

Если пассажир зарегистрировался на рейс, его никто не может снять с этого рейса. Только за некоторыми исключениями: в случае дебоширства, отмены вылета и так далее. Но самостоятельно авиакомпания такие решения принять уже не сможет Илья Зотов.

Если случилась непредвиденная ситуация, пассажир имеет право требовать возмещения потраченных денег или миль. Это право не зависит от того, в каком статусе находится пассажир. Человек может обратиться с требованием о возмещении средств или миль, однако авиакомпания сама решает, возвращать ему эти средства или нет. Если пассажир не согласен с решением авиакомпании, он может обратиться в суд.

«Смешная» компенсация

Адвокат ПЦ «Человек и закон» Александр Спиричев в беседе с «360» обратил внимание, что приобретение авиабилета — это фактическое заключение договора с авиакомпанией. Самовольно аннулировать билет организация не может, если на это нет причин.

«Самостоятельно компания это (отменить билет — прим. ред.) сделать не может без предупреждения. Просто прийти и сказать: „Верните мне деньги, я этого не делала“, — не получится. Если по их вине [билет отменили], они должны вернуть мили и потраченные средства», — сказал Спиричев.

Филимонова планирует потребовать моральную компенсацию за то, что случилось перед вылетом на Мальдивы. По мнению Спиричева, если пассажирка и получит какие-то деньги за моральный ущерб, то очень маленькие. Ведь она вряд ли морально пострадала из-за того, что ее не было в базе на рейс.