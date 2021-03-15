Призрачные бонусы. Купленные за мили билеты «Аэрофлота» исчезли у нескольких пассажиров без компенсации
Пассажирка «Аэрофлота» Виктория Филимонова рассказала о неприятном общении с авиакомпанией. По словам героини истории, она часто летает «Аэрофлотом» и у нее накопились мили. Их Филимонова потратила на билет в бизнес-класс на Мальдивы. Но уже в аэропорту выяснилось, что в базе нет ее имени, то есть и билетов на нее нет. Похожая ситуация произошла еще с одной россиянкой — она впустую потратила мили, которые упорно копила.
Мили не в счет
На днях у врача-косметолога Виктории Филимоновой была запланирована поездка на Мальдивы. Она достаточно часто летает «Аэрофлотом», поэтому у нее накопились мили. Этими виртуальными деньгами она заплатила за билет в бизнес-класс, о чем рассказала в своем Instagram.
В день полета Филимонова подошла к стойке регистрации, чтобы забрать билеты. Но администратор заявил, что на рейсе нет людей с ее именем. Филимонова отправилась к стойке самого «Аэрофлота», чтобы разобраться в ситуации. Сотрудник сказал то же самое: «Мы не видим вас на рейсе».
В долгой беседе о том, как такое может быть, выяснилось: за сутки до полета в авиакомпанию кто-то позвонил, прошел полную аутентификацию (а это номер участника программы «Аэрофлота», номер брони, Ф. И. О. пассажиров и дата рождения) и отменил билет. При этом извещение, что билет аннулирован, Филимоновой не пришло. По телефону об этом тоже не предупредили.
Филимоновой предложили решить вопрос простым способом: купить новый билет за реальные деньги. То есть заплатить полную стоимость. Так она и сделала, но задалась вопросом.
И что, получается, что если купить билет на рейс милями заранее, «некто» может подложно позвонить, представиться тобой и аннулировать билет?
Филимонова отметила — «Аэрофлот» ей заявил, что у компании якобы есть запись разговора с этим неизвестным человеком, который отменил билет. Пассажирка специально обратилась к оператору связи и получила распечатку звонков. В списке нет номеров «Аэрофлота», подчеркнула Филимонова.
Теперь ее интересует, собирается ли компания пояснить, каким образом был совершен «подлог звонка» и кто будет компенсировать моральный и материальный ущерб.
И она — не первая, у кого были проблемы с билетом, купленным за мили.
«360» попытался получить комментарий от «Аэрофлота», но на момент публикации текста ответа на запрос не было.
Уступить китайцам
У собеседницы «360» и пассажирки «Аэрофлота» Любови Жуковой тоже произошла неприятная ситуация с «Аэрофлотом». Она вместе с подругой некоторое время назад взяла билеты в Стамбул. Лететь знакомые должны были бизнес-классом, а за билет заплатили милями.
В Стамбул из Москвы Жукова с подругой долетела без проблем — все было так, как говорилось в билете. Но в стамбульском аэропорту возникли проблемы. К Жуковой и ее знакомой подошел представитель «Аэрофлота», извинился и объяснил, что на рейсе сменился самолет, а весь бизнес-класс уже занят китайской делегацией. Сотрудник «слезно уговаривал» женщин отказаться от полета в бизнес-классе и обещал, что потраченные мили им вернут.
Мы согласились, пошли навстречу. Прошла неделя, другая, третья. Позвонили в компанию, на что нам сказали: «Впервые об этом слышим. Вы летели бизнес-классом, ничем помочь не можем. Извините, но никаких миль мы не пришлем»
Жукова рассказала, что никаких претензий к авиакомпании у нее нет. Она вместе с подругой «просто сделала выводы».
Что делать дальше?
Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с «360» рассказал, что любое изменение в билете по дате вылета, местам и отмене вылета возможно при изменении полетной программы авиакомпании. Пассажир в любом случае должен быть уведомлен, что его билет аннулирован. И в этом случае должны быть возвращены деньги или мили, которыми платили за билет.
Чтобы не попасть в ситуацию, в которой оказалась Виктория Филимонова, лучше проходить регистрацию онлайн за сутки до вылета. Так можно избавить себя от опасений, что вы не попадете на самолет. Конечно, бывают разные ситуации: отмены рейса, переносы вылетов и так далее. Но при регистрации онлайн вы хотя бы заранее узнаете об этом.
Если пассажир зарегистрировался на рейс, его никто не может снять с этого рейса. Только за некоторыми исключениями: в случае дебоширства, отмены вылета и так далее. Но самостоятельно авиакомпания такие решения принять уже не сможет
Если случилась непредвиденная ситуация, пассажир имеет право требовать возмещения потраченных денег или миль. Это право не зависит от того, в каком статусе находится пассажир. Человек может обратиться с требованием о возмещении средств или миль, однако авиакомпания сама решает, возвращать ему эти средства или нет. Если пассажир не согласен с решением авиакомпании, он может обратиться в суд.
«Смешная» компенсация
Адвокат ПЦ «Человек и закон» Александр Спиричев в беседе с «360» обратил внимание, что приобретение авиабилета — это фактическое заключение договора с авиакомпанией. Самовольно аннулировать билет организация не может, если на это нет причин.
«Самостоятельно компания это (отменить билет — прим. ред.) сделать не может без предупреждения. Просто прийти и сказать: „Верните мне деньги, я этого не делала“, — не получится. Если по их вине [билет отменили], они должны вернуть мили и потраченные средства», — сказал Спиричев.
Филимонова планирует потребовать моральную компенсацию за то, что случилось перед вылетом на Мальдивы. По мнению Спиричева, если пассажирка и получит какие-то деньги за моральный ущерб, то очень маленькие. Ведь она вряд ли морально пострадала из-за того, что ее не было в базе на рейс.