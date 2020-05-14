«Дом ужасов»: Мать предлагала своих детей в качестве секс-призов в карточной игре

Любительница игры в покер ставила на кон собственных детей. Если она проигрывала — ребята подвергались сексуальному насилию со стороны победителей партии. Полицию вызвали соседи женщины после того, как услышали детские крики и плач. Правоохранители арестовали хозяйку дома, мужчину и четырех подростков, которых подозревают в изнасиловании. Дом, где проходили карточные игры местные теперь называют «Домом ужасов». Как жители маленького городка на севере Аргентины спасли от насилия детей и пытались удержать всех карточных игроков на месте преступления — в материале «360».

Карточные игры проходили в трущобах маленького города на севере Аргентины. У хозяйки «Дома ужасов» было восемь детей, четверо из них становились секс-призами, пишет The Sun. Соседи злополучного дома говорят, что женщина построила свое жилище около шести месяцев назад. Но самыми страшными стали последние три ночи в «Доме ужасов».

Источник фото: Pixabay

Соседи вызвали полицию после того, как в очередной раз услышали детские крики и плач. Местной газете El Tribuno они рассказали, что у них есть веские доказательства того, что женщина предлагала собственных детей в качестве секс-призов в карточных играх.

«Одна женщина слышала, как была изнасилована девочка 10 лет. Ребенок плакал, пока ее мама пыталась успокоить ее, говоря, что ей будет больно, но она должна смириться с этим», — рассказал один из соседей «Дома ужасов», добавив, что у женщины, слова которой он передает, не было телефона, и поэтому она не могла никуда позвонить.

Еще одна женщина рассказала газете, что с улицы записала на камеру мобильного телефона одного из изнасилованных детей, чтобы заставить полицию заняться расследованием этого дела.

Соседи «Дома ужасов» опасались, что преступники успеют сбежать до приезда правоохранителей, поэтому они встали на каждом углу дома, чтобы в случае бегства остановить всех, кто был на тот момент в жилище. После этого они вызвали полицию.

Хозяйку «Дома ужасов» арестовали. Вместе с ней полиция задержала 33-летнего мужчину и четверых подростков в возрасте от 13 до 15 лет, их всех подозревают в изнасиловании детей женщины. В доме также находился еще один 29-летний мужчина. В каких отношениях состояли хозяйка дома и все ее гости пока не ясно.

Источник фото: Pixabay

В доме полиция нашла окровавленные матрасы, алкоголь и сигареты. Все это было конфисковано и будет приобщено к материалам дела.

По словам соседей, задержанная женщина много пила. Некоторые назвали ее алкоголичкой. Местные также рассказали правоохранителям, что мать часто оставляла детей, и они попрошайничали, просили еды.

Позже прокуроры подтвердили, что женщина, имя которой не называется, была обвинена в проституции и торговле несовершеннолетними.

После ареста ее дети попали в органы опеки. Одной из девочек, как указано в материале, было всего три года.