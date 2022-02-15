Признать независимость ДНР и ЛНР хотят ради безопасности. Там больше полумиллиона россиян

В скором времени Россия может официально признать суверенитет и независимость ДНР и ЛНР. Документ с таким предложением уже направили Владимиру Путину. Депутаты Госдумы напомнили, что в самопровозглашенных республиках живет много россиян, а долг страны — защищать своих граждан.

В Госдуме большинством голосов приняли проект постановления о признании Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Эту версию предложили представители КПРФ. Документ уже направили Владимиру Путину.

Признать ради безопасности

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина не соблюдает Минские договоренности, именно поэтому Россия должна признать независимость ДНР и ЛНР, чтобы помочь им обеспечить безопасность на фоне украинской агрессии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутат от фракции КПРФ Казбек Тайсаев подчеркнул, что более 600 тысяч жителей Донбасса являются гражданами России. Эти люди получили гражданство в упрощенном порядке, согласно указу президента РФ. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул в разговоре с «360», что все эти люди находятся под угрозой.

«Сегодня в отношении ДНЛ и ЛНР со стороны украинских властей проводятся агрессивно-провокационные действия, направленные на геноцид населения. Нужно понимать, что 573 тысячи человек на территории этих республик — граждане Российской Федерации. Безусловно, мы не имеем права оставить их в беде», — подчеркнул Юрий Швыткин.

Подтверждение агрессии Украины увидели в готовившемся теракте в сквере Дружбы народов в Луганске. Сотрудники Министерства государственной безопасности ЛНР обезвредили самодельную бомбу. Взрыв якобы был запланирован на время митинга в честь Дня памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В причастности к планированию теракта заподозрили украинские спецслужбы.

Признание ради безопасности

В Госдуме уверены, что признание независимости ЛНР и ДНР станет гарантией безопасности и защиты их жителей от внешних угроз, а также послужит началом процесса мирового признания обеих республик.

Напомним, что во втором варианте постановления о признании ДНР и ЛНР предлагали сначала обсудить признание независимости республик с Министерством иностранных дел. Но депутаты решили не ждать одобрения документа профильными ведомствами, чтобы решить вопрос максимально оперативно. Окончательное решение будет принимать президент Российской Федерации, подчеркнул Швыткин.

Юрий Швыткин добавил, что российские политики самых разных взглядов сошлись в том, что признать независимость ДНР и ЛНР крайне необходимо. Это поможет обезопасить жителей самопровозглашенных республик.

«Мы взяли на себя ответственность и чувствуем моральную поддержку со стороны населения. У нас очень много обращений из Донецкой и Луганской народных республик с просьбами официального признания», — сказал Юрий Швыткин.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет считать признание ДНР и ЛНР выходом России из Минских соглашений.