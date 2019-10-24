В США задались вопросом: почему полк «Азов» Нацгвардии Украины до сих пор не признали террористической организацией? Ведь бойцы оттуда славятся неонацистскими взглядами и любовью к пыткам. Опрошенные «360» украинские политики и политологи не сомневаются, что подразделению самое место в подобном списке.

Американский конгрессмен Макс Роуз и 39 его коллег потребовали от госсекретаря Майка Помпео объяснений, почему украинский добровольческий полк «Азов» не включили в список иностранных террористических организаций. Политики напомнили об опасности, исходящей от сторонников идеи о превосходстве белой расы.

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В своем письме конгрессмены назвали батальон «хорошо известной ультранационалистической военной организацией». По их мнению, подразделение «открыто приветствует неонацистов» в своих рядах. Помпео дали время на ответ до 4 ноября.

Батальон специального назначения «Азов» — подразделение, сформированное из добровольцев для участия в боевых действиях в Донбассе, финансируется из частных источников. Позднее часть официально вошла в структуру Нацгвардии Украины. В состав «Азова» входят и иностранные наемники, большая часть бойцов придерживается неонацистских взглядов.

Западные журналисты и правозащитники, а также инспекторы ООН не раз заявляли о мародерстве, пытках, жестоких расправах и изнасиловании мирных жителей, совершаемых членами батальона. А в 2015 году Конгресс США даже запретил поставлять в «Азов» оружие и оказывать батальону какую-либо помощь. В России против бойцов батальона расследуется уголовное дело о хищениях и истязаниях людей, а также применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Полку закон не писан

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник пояснил «360», что американские политики уже не раз поднимали этот вопрос. Но в прошлом речь шла только об ограничении финансирования и оказания помощи батальону со стороны США. И для опасений со стороны Штатов, считает политик, имеются объективные основания.

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«Во-первых, он создан в противоречии с Конституцией и законами Украины как незаконное формирование. Это бывший добровольческий батальон. В соответствии с „Законом о милиции“ туда нельзя принимать ранее судимых, а в нем их немерено», — добавил Олейник.

Кроме того, члены батальона имели отношение и к мировому терроризму. По данным экс-депутата, в «Азове» проходили подготовку иностранцы, уже совершившие теракты. Многие бойцы имеют нацистские татуировки, а любая наколка, подчеркнул политик, является «красным билетом» для попадания в подразделения МВД.

От батальона до страны

Олейник уверен, что у США есть все основания, чтобы признать батальон террористической организацией. Проблема в том, что «Азов» формально является подразделением МВД страны. А значит, не исключил он, что и Украину могут признать террористическим государством.

Похожее мнение в беседе с «360» выразил президент Центра системного анализа и прогнозирования на Украине Ростислав Ищенко. Он заявил, если «Азов» признают террористической организацией, то американские политики могут задуматься о такой же принадлежности всей украинской Нацгвардии, регулярной частью которой является батальон.

Нацгвардия — составная часть МВД, значит, и МВД является террористической организацией. А так как министр внутренних дел — член правительства, то и правительство, получается, является террористами. Так что, думаю, если американские политики немного подумают, то скоро всю Украину объявят большой террористической организацией Ростислав Ищенко президент Центра системного анализа и прогнозирования на Украине.

Что думают украинцы об «Азове»

На Украине к «Азову» и его деятельности относятся по-разному, сказал Ищенко. Причина в том, что страна представляет собой территорию гражданской войны. На востоке — горячей, в остальных частях — холодной.

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«А в ходе любой войны есть минимум две стороны, которые диаметрально противоположно относятся ко всем событиям. Поэтому, думаю, и к „Азову“ относятся по-разному. А поскольку опрос общественного мнения по поводу того, кто „Азов“ любит, а кто нет, не проводили, то точными знаниями мы не располагаем», — заключил политолог.

Олейник отметил, что у многих украинцев накопились вопросы по деятельности батальона, «подвиги» которого хорошо известны гражданам.

«Люди прямо указывают на бойцов подразделения„Азов», которые применяли пытки к людям. Есть конкретные свидетельства о так называемых тайных тюрьмах, мародерстве и кражах имущества людей, изнасиловании женщин», — сказал он.

Молчание ягнят властей

Украинские власти молчат в ответ на нападки в адрес официального подразделения МВД, подчиняющегося Генштабу, и не встают на его защиту. Причину этого Олейник видит в боязни.

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«Это же используется не только как структура внутренних войск. Это личная, можно сказать, гвардия главы МВД Арсена Авакова, которую он использует для силового давления на руководство страны и для политического давления», — пояснил он.

С другой стороны, власти начали заигрывать с националистами и пытаются их использовать. Так, недавние акции против политики президента Владимира Зеленского «Нет капитуляции!» прошли при непосредственном участии бойцов батальона и одного из его руководителей, Андрея Билецкого. Данные протесты, уверен Олейник, являются «договорняком», направленным на получение преференций у Запада в рамках «нормандского формата».