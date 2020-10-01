«Признание нельзя отозвать». В чем сложность с объявлением независимости Нагорного Карабаха

Власти Армении заявили, что готовы признать Нагорный Карабах независимой республикой. Такое решение сделает дальнейшие мирные переговоры невозможными, уверены политологи. Помимо этого никто, кроме самой Армении, не пойдет шаг с признанием независимости Нагорного Карабаха.

Конфликт Армении и Азербайджана вокруг спорной территории Нагорного Карабаха продолжается больше 30 лет. Время от времени страны ведут военные действия, в которых зачастую страдают мирные жители самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики. В сентябре 2020 года в очередной раз произошло обострение конфликта, в результате которого гибнут десятки людей.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности признания независимости Нагорного Карабаха. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы ответил, что такое решение будет означать неминуемую эскалацию конфликта.

Международное сообщество (в лице ООН, России, Франции и США) просит стороны сложить оружие и начать мирные переговоры. Турция же поддержала Азербайджан и требует скорейшего вывода войск Армении с территории Карабаха.

Независимость нарушит мир

Пока, несмотря на заявление Пашиняна, Армения не торопится официально признавать независимость Нагорного Карабаха. По мнению эксперта Российского совета по международным делам Александра Гущина, в обозримом будущем признания независимости республики, в том числе и другими странами, ждать не стоит.

«Такое признание будет фактически только содействовать подрыву мирного процесса. Неслучайно этого признания до сих пор не было, потому что политические риски и издержки довольно велики и для самой Армении», — уверен Гущин.

Если Армения признает независимость Карабаха, ситуация может повернуться для страны так же, как в случае с признанием Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, объяснил политолог и вице-президент Центра политических технологий Алексей Маркин. Против такого решения России выступала Грузия, спустя 12 лет дипломатические отношения с ней так и не были налажены.

Надо учитывать, что признание нельзя отозвать. Слишком близкая связь, слишком большие интересы Алексей Маркин политолог, вице-президент Центра политических технологий.

Маркин также согласен с тем, что если Армения признает независимость Карабаха, она отрежет пути к возможности мирно урегулировать этот конфликт.

«Азербайджан исходит из того, что это его территория, международно признанная. И признание независимости не оставляет возможности возобновить переговоры в обозримой перспективе», — уверен политолог.

Гущин добавил, что с точки зрения международного права Нагорно-Карабахская Республика, скорее всего, так и останется непризнанной, как, например, Приднестровье, ДНР и ЛНР.

«Хотя надо признать, что за эти годы Карабах отстроил собственную политическую систему, есть президенты, все органы власти, армия… Но юридически на его международно-правовой статус это не влияет», — заключил Гущин.

Все против

Алексей Маркин также уверен, что на сегодняшний день признать независимость Нагорного Карабаха может только Армения. В частности, потому что у большинства стран мира нет больших интересов ни в одной из этих стран.

«Все крупнейшие игроки хотят сохранять отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, поэтому никто не признает независимость Карабаха. Азербайджан к тому же — нефтяная страна, у нее свои интересы, этот фактор учитывается», — считает он.

Ключевыми заинтересованными игроками в этой ситуации остаются Россия и Турция. При этом Россия сотрудничает как с Арменией, так и с Азербайджаном, а Турция однозначно занимает сторону Баку.

Вместе с Турцией поддержать Азербайджан, по словам Гущина, готов весь исламский мир. Европейские державы же не торопятся вставать на сторону Армении или Карабаха.

При этом политолог отметил, что фактически Нагорный Карабах уже является независимой единицей и автономией, хотя и продолжает находиться под патронажем Армении. Но вмешиваться в конфликт, разворачивающийся вдали от центра Европы, большинство государств не станет.

«Такой широкой поддержки, как то же Косово, Карабах в ближайшее время не получит», — уверен политолог.

Казанская формула

Гущин добавил, что в разрешении армяно-азербайджанского конфликта многое зависит от действий Москвы.

«Есть согласованный мирный процесс. Задача Москвы — вернуть стороны за стол переговоров. А одностороннее признание независимости Нагорного Карабаха де-факто будет сильным шагом по подрыву этого мирного процесса», — уверен он.

При этом на решение по так называемой Казанской формуле, которую Россия предлагает Армении и Азербайджану на протяжении 10 лет, страны пока не готовы. Главная идея этого решения — перемирие путем взаимных уступок.

Основные условия, предлагаемые Москвой, предполагают, что Армения передаст Азербайджану семь районов вокруг Нагорного Карабаха. При этом территории остаются демилитаризованными с обеих сторон, а Азербайджан и Турция в ответ снимают экономическую блокаду Армении.

Азербайджан идет на эскалацию конфликта, чтобы подвинуть противника к более мягкой позиции в переговорах. К тому же мы видим все большее влияние Турции, которая стоит за азербайджанским наступлением и претендует на звание региональной державы Александр Гущин.

Заявления Армении, по мнению собеседников «360», стоит рассматривать как аргумент в информационной войне, за которым не последует реальных действий.

«Для самого Нагорного Карабаха это дополнительная поддержка, символический шаг, дополнительное признание значимости. Но там уже и так понимают эту значимость и понимают, что Армения воюет за Нагорный Карабах и будет его отстаивать. Никаких больших сущностных изменений из-за этого не произойдет», — заключил Маркин.