За полгода в России признали беженцами всего шесть человек. Этот процесс может занять десятилетия

За полгода в России признали беженцами всего шесть человек. В соответствующих ведомствах уже заговорили об антирекорде по количеству официальных беженцев в стране. Одни специалисты говорят, что сами беженцы не понимают, зачем им официальный статус, другие отмечают, что получить его в России не так просто.

Число беженцев в России сокращается

Росстат и МВД опубликовали миграционную статистику за первое полугодие 2021 года. Согласно ее данным, в июле этого года в России было 426 человек с официальным статусом беженца. При этом 63 из них — граждане Украины. Это на 32 человека меньше, чем за тот же период прошлого года. В комитете «Гражданское содействие»* эти цифры назвали «антирекордом за всю историю статуса беженца».

При этом стремительно падает и число людей, получивших статус временного убежища. На конец первого полугодия 2021 года он был у 14 637 человек. При этом 90% его обладателей — украинцы. В прошлом же году речь шла о более чем 28 тысячах человек. Уменьшается и число людей со статусом вынужденного переселенца. С 2016 года эта цифра сократилась с 23 тысяч до 1,5 тысячи.

Источник фото: сайт refugee.ru

Причины сокращения числа беженцев в России

Малое число беженцев можно объяснить сложностью получения статуса. При этом вызвана она даже не бумажной волокитой, а неосведомленностью людей о том, зачем это нужно. В этом уверен Александр Дягилев из Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией города Москвы.

«Единственный вариант — работа с этой частью населения через диаспоры, через представительства стран в России, консульства, а также через СМИ, которые эти люди (беженцы — прим. ред.) читают. Есть очень много СМИ, которые прям заточены под них», — рассказал собеседник «360».

Дягилев подчеркнул, что во многих странах получить статус беженца существенно проще, чем в России. И РФ выбирают зачастую по остаточному принципу.

«Как люди раньше подавали в институты по пять пакетов документов ЕГЭ. Куда принимали — лучший вариант и выбирали. Так и здесь. Бывает, что кидают документы сразу в несколько стран. Едут туда, где уровень жизни беженцев более определен законодательно, выплат больше», — пояснил Дягилев.

По его мнению, ситуация с Афганистаном вряд ли изменит число беженцев в РФ. Многие из афганцев, скорее, поедут в соседние страны — туда, где у них есть семьи. Чаще всего всех жен и детей местные жители отправляли к соседям, а в самом Афганистане оставались в основном мужчины.

По словам председателя Профсоюза трудящихся мигрантов Рената Каримова, мигранты приезжают в Россию в основном из государств с безвизовым сообщением. Беженцы же — из Сирии, Ливии, Нигерии. Каримов предположил, что теперь все-таки могут появиться беженцы и из Афганистана.

Часто в статусе беженца в России отказывают

Культорганизатор в МБУК «КДЦ „Радуга“» Юлия Гладкова рассказала «360», что к ней обратилась женщина, которая жила в Молдавии в 1982–1983 годах. Потом она работала на Севере и получала все льготы, пенсию, зарплату в соответствии с законами СССР. Затем женщина вернулась в Молдавию, но ненадолго. Однако в связи с конфликтом между Молдавией и Приднестровьем обратившаяся к Гладковой женщина все же решила уехать в Россию.

«В получении статуса беженца было отказано. С 2007 года департамент отказывает этой женщине — ей уже 80 лет — в получении статуса беженца. И женщина живет практически на улице. Она снимает угол в хостелах всевозможных. Такая ситуация. <…> Естественно, если нет статуса беженца, нет и льгот, жилья, социального обеспечения», — пояснила Гладкова.

Ранее стало известно, что суд Санкт-Петербурга постановил выслать из России четырех граждан Афганистана, которые попросили о политическом убежище. Мужчины вместе с другими своими соотечественниками приехали в город как болельщики во время чемпионата Европы по футболу. А после Евро-2020 решили задержаться и подали прошение предоставить им политическое убежище.

В это время «Талибан»** уже набирал силу в Афганистане. Приехавшие в Россию афганцы попросту боялись возвращаться. Один из болельщиков служил в армии и воевал с талибами**, у других родственники работали в администрации президента и Службе безопасности Афганистана.

*«Гражданское содействие» — организация, которую Минюст России включил в реестр выполняющих функции иностранного агента НКО.

**«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.