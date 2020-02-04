    04 февраля 2020, 00:01

    Привычка все фотографировать поменяла людей. Депрессий стало больше, страдают даже дети

    Ольга Нижельская, Татьяна Струкова

    Современный человек практически не выпускает телефон из рук — мы спим с гаджетами, с ними же завтракаем, едем на работу и учебу, проводим весь день, даже ходим с ними в туалет. Мы фотографируем себя, друзей, еду, природу и все, что покажется интересным, смешным или симпатичным. Но эта привычка влияет на нас сильнее, чем кажется на первый взгляд.
    Привычка все фотографировать поменяла людей. Депрессий стало больше, страдают даже дети

    Страх смерти

    Запечатлеть себя, обстановку и происходящее вокруг человек стремился еще с каменного века — тогда он рисовал на стенах мамонтов и человечков с копьями. Позже появились более реалистичные рисунки, художники начали брать деньги за то, чтобы написать чей-то портрет. Теперь технология стала максимально простой — нужно всего лишь нажать на сенсорный экран, чтобы навсегда запечатлеть что-то в памяти своего телефона.

    Психологи объясняют это тем, что так проявляется наше желание бессмертия, так мы компенсируем неисчезающий страх смерти, которая неминуемо ждет каждого из нас.

    «Есть такое понятие — иллюзия личного бессмертия. Когда мы беспрестанно фотографируемся и находимся онлайн, у нас возникает ощущение, что мы не умрем, что мы защищены. Если я онлайн, то я защищен, потому что рядом люди, хотя они и виртуальные», — объяснил «360» психолог Андрей Зберовский.

    Выкладывая фотографии в социальные сети, мы удостоверяемся в том, что память о нас не исчезнет — интернет, в отличие от человека, помнит все.

    Фотографии как новая похвала

    Психолог также отметил, что благодаря частому фотографированию и использованию соцсетей у человека поднимается самооценка. Постоянное присутствие в интернете создает у человека впечатление того, что он находится в центре внимания, что все взгляды обращены к нему.

    «Но одновременно с этим мы болезненнее воспринимаем, если нас не лайкают, комментируют не так, как нам хотелось бы. То есть с одной стороны мы стали более уверенными в себе, а с другой стороны, психологически более ранимыми», — добавил Зберовский.

    С увеличением количества селфи, которыми мы делимся в соцсетях, в то же время увеличивается нагрузка на психику человека. Для нас становится важнее одобрение окружающих, даже незнакомых нам людей. Лайки, репосты и количество просмотров становятся важным критерием успешности.

    Причем подвержены этой фотографической мании оказываются и дети — мамы и папы фотографируют каждый шаг и каждый вздох ребенка, боясь пропустить первое слово, первый шаг, первый чих. Но для ребенка постоянный взгляд через камеру телефона может стать большой проблемой.

    «Многие дети, которые сейчас находятся в подростковом возрасте, искренне говорят, что им не хватает тактильных отношений с родителями, чтобы просто мама с папой элементарно обнимали, а не слали фотографии и эсэмэски», — сказал Зберовский.

    Дело в том, что ощущение собственной нужности, по словам психолога, формировалось у человека тактильно, то есть было связано с ощущением того, что нас обняли, погладили, поцеловали. Сейчас эти ритуалы во многом сменяются фотографированием — все самые важные события должны оказаться на фотографиях и там все бывает не так, как в жизни. В реальности ребенок мог поссориться с родителями, но на фотографии для бабушки ему все равно придется улыбаться.

    «Когда родители, взрослые люди с уже сформированной психикой, фотографируют детей, они ощущают любовь, ощущают, что проявляют внимание, а для детей это неочевидно, это создает дискомфорт», — заключил Зберовский.

    Депрессия и упрощение

    Зберовский также рассказал «360», что количество людей с депрессиями за последние годы заметно увеличивается. Он связывает это с тем, что человек не предназначен для того, чтобы постоянно оставаться в напряженном состоянии. «Это люди, которые устают быть постоянно на виду, это повышенная ответственность, повышенный самоконтроль, застегивание себя на все пуговицы психологически утомляет. Человек просто эмоционально выгорает раньше», — считает он.

    Зберовский отметил, что переход на простое фотографирование могло сделать мышление человека более примитивным. «Раньше мы имели дело со знаками — цифрами, буквами, текстами, — и это стимулировало нашу интеллектуальную деятельность. Сейчас наше мышление строится на восприятии картинок, образов, это снижает наш интеллектуальный потенциал», — уверен психолог.

    Но есть у постоянного фотографирования и положительные результаты — Зберовский отметил, что эта привычка заметно дисциплинировала человека. «Этот режим постоянного онлайна заставляет нас все время быть готовым к фотографированию. Люди за последнее десятиелетие стали выглядеть эффектнее и ухоженнее, чем раньше», — считает он.

    Более того, постоянная «угроза» попасть на фото или видео повышает уровень корректности нашего поведения, снижает количество конфликтов в общественном транспорте и на дороге — люди стараются, чтобы их не записали в момент дурного поведения или ссоры.