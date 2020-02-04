Привычка все фотографировать поменяла людей. Депрессий стало больше, страдают даже дети

Современный человек практически не выпускает телефон из рук — мы спим с гаджетами, с ними же завтракаем, едем на работу и учебу, проводим весь день, даже ходим с ними в туалет. Мы фотографируем себя, друзей, еду, природу и все, что покажется интересным, смешным или симпатичным. Но эта привычка влияет на нас сильнее, чем кажется на первый взгляд.

Страх смерти

Запечатлеть себя, обстановку и происходящее вокруг человек стремился еще с каменного века — тогда он рисовал на стенах мамонтов и человечков с копьями. Позже появились более реалистичные рисунки, художники начали брать деньги за то, чтобы написать чей-то портрет. Теперь технология стала максимально простой — нужно всего лишь нажать на сенсорный экран, чтобы навсегда запечатлеть что-то в памяти своего телефона.

Психологи объясняют это тем, что так проявляется наше желание бессмертия, так мы компенсируем неисчезающий страх смерти, которая неминуемо ждет каждого из нас.

«Есть такое понятие — иллюзия личного бессмертия. Когда мы беспрестанно фотографируемся и находимся онлайн, у нас возникает ощущение, что мы не умрем, что мы защищены. Если я онлайн, то я защищен, потому что рядом люди, хотя они и виртуальные», — объяснил «360» психолог Андрей Зберовский.

Выкладывая фотографии в социальные сети, мы удостоверяемся в том, что память о нас не исчезнет — интернет, в отличие от человека, помнит все.

Фотографии как новая похвала

Психолог также отметил, что благодаря частому фотографированию и использованию соцсетей у человека поднимается самооценка. Постоянное присутствие в интернете создает у человека впечатление того, что он находится в центре внимания, что все взгляды обращены к нему.

«Но одновременно с этим мы болезненнее воспринимаем, если нас не лайкают, комментируют не так, как нам хотелось бы. То есть с одной стороны мы стали более уверенными в себе, а с другой стороны, психологически более ранимыми», — добавил Зберовский.

С увеличением количества селфи, которыми мы делимся в соцсетях, в то же время увеличивается нагрузка на психику человека. Для нас становится важнее одобрение окружающих, даже незнакомых нам людей. Лайки, репосты и количество просмотров становятся важным критерием успешности.

Причем подвержены этой фотографической мании оказываются и дети — мамы и папы фотографируют каждый шаг и каждый вздох ребенка, боясь пропустить первое слово, первый шаг, первый чих. Но для ребенка постоянный взгляд через камеру телефона может стать большой проблемой.

«Многие дети, которые сейчас находятся в подростковом возрасте, искренне говорят, что им не хватает тактильных отношений с родителями, чтобы просто мама с папой элементарно обнимали, а не слали фотографии и эсэмэски», — сказал Зберовский.

Дело в том, что ощущение собственной нужности, по словам психолога, формировалось у человека тактильно, то есть было связано с ощущением того, что нас обняли, погладили, поцеловали. Сейчас эти ритуалы во многом сменяются фотографированием — все самые важные события должны оказаться на фотографиях и там все бывает не так, как в жизни. В реальности ребенок мог поссориться с родителями, но на фотографии для бабушки ему все равно придется улыбаться.

«Когда родители, взрослые люди с уже сформированной психикой, фотографируют детей, они ощущают любовь, ощущают, что проявляют внимание, а для детей это неочевидно, это создает дискомфорт», — заключил Зберовский.

Депрессия и упрощение

Зберовский также рассказал «360», что количество людей с депрессиями за последние годы заметно увеличивается. Он связывает это с тем, что человек не предназначен для того, чтобы постоянно оставаться в напряженном состоянии. «Это люди, которые устают быть постоянно на виду, это повышенная ответственность, повышенный самоконтроль, застегивание себя на все пуговицы психологически утомляет. Человек просто эмоционально выгорает раньше», — считает он.

Зберовский отметил, что переход на простое фотографирование могло сделать мышление человека более примитивным. «Раньше мы имели дело со знаками — цифрами, буквами, текстами, — и это стимулировало нашу интеллектуальную деятельность. Сейчас наше мышление строится на восприятии картинок, образов, это снижает наш интеллектуальный потенциал», — уверен психолог.

Но есть у постоянного фотографирования и положительные результаты — Зберовский отметил, что эта привычка заметно дисциплинировала человека. «Этот режим постоянного онлайна заставляет нас все время быть готовым к фотографированию. Люди за последнее десятиелетие стали выглядеть эффектнее и ухоженнее, чем раньше», — считает он.

Более того, постоянная «угроза» попасть на фото или видео повышает уровень корректности нашего поведения, снижает количество конфликтов в общественном транспорте и на дороге — люди стараются, чтобы их не записали в момент дурного поведения или ссоры.