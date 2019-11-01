Рубль укрепился. В 2019 году западные инвесторы выбрали гособлигации РФ

Падение нефтяных цен и западные санкции надолго обвалили рубль. Однако, как считают немецкие журналисты, в 2019 году он не только оправился от потрясений и укрепился, но и стал одной из сильнейших валют развивающихся стран. Подробности и причины этого приятного финансового явления — в материале «360».

После обвала

Падение мировых цен на нефть и вводимые против России западные санкции, напомнило немецкое издание Focus, привели к падению рубля. Чтобы противостоять росту инфляции, девальвации нацвалюты и оттоку капитала, Банк России сделал ставку на радикальные меры денежно-кредитной политики: резко повысил ключевую ставку с 5,5 до 17%. Кроме того, ЦБ задействовал порядка 200 миллиардов долларов из валютных резервов для борьбы с дальнейшим падением рубля.

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В 2019 году, несмотря на новые санкции, Россия смогла максимально оградить нацвалюту от влияния негативных политических новостей. Рубль смог заметно укрепиться по отношению к евро и доллару США и стал в 2019 году одной из сильнейших валют развивающихся стран.

Снижение процентных ставок в Европе и США все чаще побуждает зарубежных вкладчиков инвестировать в российские облигации. Поэтому спрос на них резко подскочил.

Перспективы

Иностранцы считают облигации весьма надежными. Этому поспособствовало сокращение внешнего госдолга России на 10% в сравнении с валютными резервами ЦБ. Второй фактор — соотношение долга к ВВП в 13%, что является хорошим показателем для развивающейся страны.

На дальнейшие перспективы российской нацвалюты, отмечают журналисты, окажет влияние торговая война между США и Китаем. Неопределенность в мировой политике, скорее всего, спровоцирует снижение цен на нефть и, опять же, укрепит рубль.

Второй потенциальный фактор влияния — низкий уровень госдолга России в сочетании с профицитом платежного баланса, когда валютные поступления в страну превышают их суммарный отток за пределы государства. При отсутствии дальнейших эскалаций на политической арене или торговых войн это также создает идеальные условия для укрепления рубля.

Российские — выгоднее

Аналитик БКС Иван Копейкин подтвердил «360», что на протяжении 2019 года рубль не только стабилен, но и укрепляется, несмотря на то, что цены на нефть практически не меняются. Произошло это во многом благодаря умеренно жесткой денежно-кредитной политике Центробанка, влекущей довольно высокие процентные ставки.

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В аналогичных развивающихся странах — Бразилии и ЮАР, — например, показатель ниже, равно как и ключевая ставка. Это в свою очередь обеспечивает приток западных инвесторов, заинтересованных в российских облигациях, доходность по которым выше.

На мировом рынке российские гособлигации считаются надежными из-за низкой долговой нагрузки страны. Ведь по соотношению долга к ВВП страна находится на лидирующих позициях среди государств, входящих в топ-20 по размеру экономики.

Не переусердствовать

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов также заявил «360», в 2019 году рубль только укрепился из-за интереса зарубежных вкладчиков к облигациям федерального займа (ОФЗ). Процентные ставки по ним весь год превышали те, что были в долларах или евро, что и привлекало к ним инвесторов.

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Дополнительным фактором укрепления рубля стало продление ОПЕК соглашения о сокращении нефтедобычи. Это стабилизировало цены на нефть в 2019 году и вместе с отсутствием санкций против рублевого госдолга РФ также способствовало росту российской нацвалюты. При этом накануне снижений ЦБ ключевой ставки интерес вкладчиков к ОФЗ предсказуемо усиливался.

«Спрос на рублевые облигации был высок. В прошлом году иностранцы продавали ОФЗ из-за опасения санкций. В этом они их не дождались и наверстывали упущенное, то есть покупали. Но если ЦБ будет усердствовать в таком агрессивном снижении ставки, то этот приток иностранного капитала может сойти на нет», — заключил Суверов.