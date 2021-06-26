Вакцинация в период затишья. Когда можно сделать прививку от ковида людям с артритом

Вакцинация от коронавируса в России набирает темпы. Но люди, страдающие от хронического артрита, опасаются, что прививка приведет к обострению их заболевания. Артрит — это собирательное название поражения суставов. Рекомендацию о прививке может дать только лечащий врач, который наблюдает пациента. Если болезнь ослабла, то прививку делать можно и нужно, особенно учитывая опасность коронавирусной инфекции.

В ожидании ремиссии

На сегодняшний день критериев того, кому из пациентов с ревматологическими заболеваниями противопоказана вакцинация, не существует; врачи исходят из того, в какой степени активности находится заболевание пациента. Если фаза активна, или не подобрано лечение, то вакцинация считается противопоказанной, рассказал «360» врач-ревматолог Александр Елонаков.

«Это утверждение может быть спорным, учитывая высокую опасность коронавирусной инфекции. Но официальных и бесспорных рекомендаций пока нет. Поэтому врачи работают в поле ограниченной информации. Сейчас ревматологи не рекомендуют вакцинацию, когда заболевание находится в активной стадии. Но при снижении активности мы можем разрешить вакцинироваться», — рассказал он.

Врач отметил, что перед назначением прививки пациенту нужно сдать несколько тестов, чтобы проверить его состояние. Они включают клинический и биохимический анализ крови, анализ мочи. Проводится осмотр и расспрос больного. При необходимости делают рентгеновские снимки. Лечащему врачу этого достаточно, чтобы оценить состояние пациента и понять, находится заболевание в ремиссии или нет.

«Специальная подготовка для вакцинации не требуется. Важно получить разрешение ревматолога, который наблюдает пациента. Врач может оценить его состояние и рекомендовать вакцинацию при отсутствии противопоказаний», — рассказал Александр Елонаков.

Эксперт поделился, что его пациенты, сделавшие прививку, находятся в хорошем состоянии. Никаких жалоб от них не поступало. Максимум, что может быть — это боль в месте инъекции, но это свойство всех вакцин, и повышение температуры, которую можно снять назначенными лекарствами.

«Опасений много, но переносимость, как правило удовлетворительная» — резюмировал врач.

Александр Елонаков рассказал, что работал в ковидной зоне 10 месяцев. Туда привозили в том числе пациентов с ревматологическими заболеваниями, которые заразились коронавирусом. Методы лечения применяли такие же, как и к остальным госпитализированным.

«Связи с наличием заболевания и применяемых препаратов не отмечено. Но это мое частное мнение. Сейчас ревматологи ждут, когда соберут данные по наблюдениям за пациентами из всех центров, чтобы получить полное научное исследование, на которое можно ориентироваться», — сказал он.

Индивидуальный подход

Такое мнение в беседе с «360» высказал профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации университета имени Сеченова, врач-остеопат Владимир Фролов.

«Вы помните, с чего начинается роман Льва Николаевича Толстого „Анна Каренина“? „Все счастливые семьи счастливы одинаково. Каждая несчастливая семья несчастна по-своему“. Так и здесь. У каждого пациента своя болезнь, поэтому требуется подход с учетом индивидуальных особенностей», — рассказал он.

Специалист отметил, что перед вакцинацией пациенту нужно пройти обследование. Врач должен провести осмотр, чтобы составить клиническую картину болезни и учесть собранные ранее данные. Только с учетом всех этих условий можно принимать решение о прививке.

«Когда не учитываются индивидуальные особенности течения заболевания, вакцинация может принести не пользу, а вред. Поэтому врачу нужно взвешивать все за и против, чтобы выбрать правильный путь», — поделился он.

Владимир Фролов подчеркнул, что прививку ни в коем случае нельзя ставить в момент обострения. В составе препарата есть патоген или его часть, которая стимулирует выработку антител. Иммунная система может дать сбой и запустить выработку веществ, которые начнут атаковать ткани организма. Все это может привести к осложнениям. Поэтому прививку нужно ставить только во время ремиссии, которую может определить только лечащий врач.